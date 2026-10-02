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जब पत्नी के मुंह में मच्छर चला गया, तो पति ने दिया ये सुझाव... जानकर कर लोटपोट हो जाएंगे आप!

जिंदगी की व्यस्तता के बीच अगर मुस्कुराने का मौका मिल जाए तो दिन बन जाता है. ऐसे में मजेदार जोक्स न सिर्फ हंसाते हैं, बल्कि मन को भी सुकून और ताजगी का एहसास कराते हैं. हम आपके लिए लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर आपको आ जाएगी हंसी.

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वायरल जोक्स
वायरल जोक्स

>पत्नी- ये तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियां किसके लिए लिखते हो?
पति- पगली तेरे लिए ही लिखता हूं.
पत्नी- तो फिर वो ही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यूं हो.

 

>पत्नि- सुनो मेरे मुहं में मच्छर चला गया, अब क्या करू?
पति- पगली ऑल आउट पी ले, 6 सेकेंड में काम शुरू...

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>पत्नी- चलो ना आज कही घूमने चलते है, पर हा ड्राइविंग मैं करुंगी.
पति- Wow! मतलब जायेंगे कार में, आएंगे कल के अखबार में.

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>एक लड़के की बाइक से स्कूटी वाली लड़की की टक्कर हो गई,
भीड़ ने लड़के को खूब बुरी तरह पीटा, फिर लड़की और स्कूटी को उठाया
एक ने पूछा- आपको लगी तो नहीं.
लड़की- नहीं ये तो रोज का काम है, स्कूटी सीख रही हूं न.

 

>टीचर- एक तरफ पैसा,
दूसरी तरफ अकल, क्या चुनोगे ?
छात्र- पैसा.
टीचर- गलत, मै अकल चुनती
छात्र- आप सही कह रही हो मैम,
जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है

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>टीचर- एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से २ आम सड़ गए ,
बताओ कितने आम बचे?
मोनू- सर, 10 आम.
टीचर-वो कैसे?
मोनू-सड़ने के बाद भी आम तो आम ही रहेगा सर,
केला तो नहीं बन जाएगा.
आज मोनू एक वकील है!

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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