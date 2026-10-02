सुबह की दवा भूल गए तो शाम को दो गोली खा लेते हैं? जानिए कब ये डबल डोज खतरनाक हो सकती है

सुबह आप अपनी दवा खाना भूल गए और शाम को फिर एक साथ सुबह और शाम दोनों समय की दवाएं ले ली, कुछ लोग कभी न कभी ऐसा कर ही लेते हैं. लेकिन ये सही है या सेहत के लिए खतरनाक है. डबल डोज से शरीर पर क्या असर होता है. इस बारे में जानते हैं.

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गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में फार्मेसी विभाग में नरेंद्र शर्मा ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि सुबह की दवा भूल जाने पर शाम को एक साथ दो गोलियां लेना खतरनाक हो सकता है और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. दवा का हिसाब बराबर करने के चक्कर में डबल डोज़ लेना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

क्यों डबल डोज होती है खतरनाक

आमतौर पर बीपी, डायबिटीज,ब्लड थिनर जैसी दवाओं को कुछ मरीजों को दिन में दो समय खाना पड़ता है.अगर आप सुबह दवा लेना भूल गए और शाम को डबल डोज ले ली तो शुगर अचानक गिर सकता है और बीपी भी कम या अधिक हो सकता है. इससे चक्कर आना, बेहोशी या घबराहट हो सकती है. इसी तरह खून पतला करने वाली दवाओं की डबल डोज लेने से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है. डबल डोज लेने से कुछ मामलों में तुरंत रिएक्शन भी हो सकता है इससे पेट दर्द, उल्टी की शिकायत भी हो सकती है.

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लिवर और किडनी पर प्रेशर

एक साथ ज्यादा दवा जाने से लिवर और किडनी पर भारी दबाव पड़ता है और टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है. अगर ये हो गया तो ये खतरनाक हो सकता है.

दवा भूलने पर क्या करें?

शाम में दो की जगह एक ही डोज लें

अपना दवा लेने का समय तय रखें

अलग- अलग समय वाली दो दवाएं एक साथ कभी न लें

अगर लक्षण बढ़ रहे हैं और दवा लेनी पड़ रही है तो डॉक्टर से सलाह लें



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