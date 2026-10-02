scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दृश्यम ने चला बॉक्स ऑफिस पर पुराना दांव! लगेगी हैट्रिक? अजय देवगन बोले- किरदार चलते हैं सीक्वल नहीं

‘दृश्यम 3’ की रिलीज के बीच अजय देवगन ने बताया कि सीक्वल की सफलता में फिल्म से ज्यादा किरदारों का जुड़ाव मायने रखता है. जानें विजय सलगांवकर, गोपाल और सिंघम पर उन्होंने क्या कहा और किरदारों से अटैचमेंट को लेकर उनका नजरिया क्या है.

Advertisement
X
दृश्यम 3 के रिलीज पर बोले अजय देवगन (Photo: Screengrab)
दृश्यम 3 के रिलीज पर बोले अजय देवगन (Photo: Screengrab)

अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच एक बार फिर विजय सलगांवकर की चर्चा है. आखिर इस किरदार में ऐसा क्या है कि लोग सालों बाद भी इसकी कहानी और इसके अगले कदम का इंतजार करते हैं? अब अजय देवगन ने सीक्वल की सफलता का फॉर्मूला बताया है. उनके मुताबिक, फिल्म का नाम या उसका पिछला रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उसके किरदार दर्शकों को वापस सिनेमाघरों तक खींचकर लाते हैं.

‘सीक्वल नहीं, किरदार चलते हैं’

अजय देवगन का मानना है कि किसी फिल्म का सीक्वल सिर्फ इसलिए नहीं बन सकता कि उसका पहला पार्ट हिट रहा था. दर्शकों का उस फिल्म के किरदारों से जुड़ाव होना सबसे जरूरी है. उन्होंने ‘गोलमाल’, ‘दृश्यम’ और ‘सिंघम’ का उदाहरण देते हुए कहा कि इन फिल्मों में कहानी के साथ-साथ गोपाल, विजय सलगांवकर और सिंघम जैसे किरदारों ने दर्शकों के दिल में जगह बनाई है.

सम्बंधित ख़बरें

Drishyam 3 Malayalam vs Hindi comparison
बाल-बाल बचे अजय! मोहनलाल की फिल्म से 'दृश्यम 3' क्यों बेहतर?
Ajay Devgn's Drishyam The Conclusion
2 अक्टूबर नहीं... 23 जुलाई की रात का खेल दृश्यम, क्यों खास ये तारीख?
drishyam 3
बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 3 का क्रेज, इमोशनल हुई डायरेक्टर की पत्नी
Ajay Devgn in Drishyam 3
Review: दृश्यम 3 में छाए अजय देवगन, फैन्स बोले- ब्लॉकबस्टर
Drishyam 3 Review
Review: फिर घिरा विजय, 'दृश्यम 3' में सस्पेंस दमदार पर नया कुछ नहीं

एनबीटी से बातचीत में अजय ने कहा- मेरा मानना है कि सीक्वल नहीं, किरदार चलते हैं. आप किसी भी सीक्वल को उठाकर देख लो, चाहे वह ‘गोलमाल’ हो या ‘दृश्यम’, वहां विजय सलगांवकर, गोपाल या सिंघम चला है. जब लोग इन किरदारों से जुड़ते हैं, तभी आप सीक्वल बना सकते हैं. आप किसी फिल्म का सीक्वल सिर्फ इसलिए नहीं बना सकते कि वह कमाल की थी और लोगों ने उसे खूब पसंद किया. लोगों को उन किरदारों से प्यार होना चाहिए.

Advertisement

अजय के हिसाब से सीक्वल की असली ताकत पुरानी फिल्म की लोकप्रियता नहीं, बल्कि उन किरदारों से दर्शकों का रिश्ता है. यही वजह है कि विजय सलगांवकर की वापसी को लेकर भी दर्शकों में उत्सुकता बनी रहती है.

किरदार से ज्यादा जुड़ गए तो ‘पागल’ हो जाएंगे!

अजय देवगन ने बातचीत में यह भी बताया कि लंबे समय तक एक ही किरदार को बार-बार निभाने के बावजूद वह उससे भावनात्मक रूप से जुड़कर नहीं रहते. वह किरदार को पसंद जरूर करते हैं, लेकिन उसे अपनी असल जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने देते.

जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी किरदार को लंबे समय तक निभाते हुए उनसे अटैचमेंट हो जाता है, तो अजय ने कहा- नहीं, मैं किरदार के साथ अटैच नहीं होता हूं. हां, आप उस किरदार को पसंद करने लगते हैं, लेकिन अगर ऐक्टर्स अपने किरदारों से अटैच होने लगेंगे तो वे पागल हो जाएंगे. आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप असल जिंदगी में कौन हैं. आप अपनी असल जिंदगी में भी किरदार निभाने लगेंगे. इसलिए उससे डिटैच होना जरूरी है.

अजय की बात से साफ है कि पर्दे पर विजय सलगांवकर या सिंघम बनकर दर्शकों को बांधना एक बात है, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद उस किरदार से बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी है.

Advertisement

2 अक्टूबर को रिलीज हुई ‘दृश्यम 3’ में अजय देवगन एक बार फिर विजय सलगांवकर के किरदार में नजर आ रहे हैं. इस फ्रेंचाइजी की खासियत यही रही है कि दर्शक सिर्फ मर्डर मिस्ट्री या सस्पेंस के लिए नहीं, बल्कि विजय की सूझबूझ और अपने परिवार को बचाने की जिद से भी जुड़ते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Shardiye Navratri 2026: 10 या 11 अक्टूबर, शारदीय नवरात्र कब से शुरू? जानें तिथि और घटस्थापना का मुहूर्त |
    चाकू की नोक पर नाबालिग को बंधक बनाने का आरोप, 3 गिरफ्तार |
    'राहुल के नेतृत्व में हार का शतक बनाएगी कांग्रेस', बोले शिवराज सिंह चौहान |
    इमरान मसूद बन सकते हैं यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, मुस्लिम वोटों पर पार्टी की नजर |
    दृश्यम ने चला बॉक्स ऑफिस पर पुराना दांव! लगेगी हैट्रिक? अजय देवगन बोले- किरदार चलते हैं सीक्वल नहीं |
    जब पत्नी के मुंह में मच्छर चला गया, तो पति ने दिया ये सुझाव... जानकर कर लोटपोट हो जाएंगे आप! |
    इलेक्ट्रिक SUVs की ताबड़तोड़ बिक्री, आनंद महिंद्रा ने कहा जश्न के लिए रुक नहीं सकते |
    Jeans Wardrobe Storage Tips: जींस को अलमारी में ठूंसकर रखने की गलती न करें, अपनाएं ये आसान तरीके, सालों-साल रहेगी नई जैसी! |
    सुबह की दवा भूल गए तो शाम को दो गोली खा लेते हैं? जानिए कब ये डबल डोज खतरनाक हो सकती है |
    पुल और नहर टूटी, सड़क पर बह रहा पानी... प्रशासन का अलर्ट
    Advertisement