बीजेपी का 'मिशन-61'... ईस्ट से वेस्ट यूपी तक, हारी बाजी जीतने का बनाया प्लान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है. बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद शुरू कर दी है. बीजेपी ने सियासी समीकरण दुरुस्त करने के साथ-साथ यूपी की उन 61 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए खास 'मेगा प्लान' तैयार किया है, जहां पार्टी को पिछले तीन चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है.

और पढ़ें

बीजेपी ने यूपी की ऐसी 61 सीटों को चिह्नित किया है, जहां पर 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है. इन सीटों पर जीत का परचम फहराने के लिए बीजेपी ने डेटा एनालिसिस, जातीय गणित और माइक्रो-बूथ मैनेजमेंट पर काम शुरू कर दिया है.

यूपी की 61 हारी सीटों को जीतने का प्लान

उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से चिह्नित की गई इन 61 मुश्किल सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पिछले तीन चुनावों का पूरा डेटा जुटाना शुरू कर दिया है. पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हार की असली वजहों की पड़ताल कर रहा है कि उसे क्यों इन सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है.

बीजेपी इसके लिए जातीय समीकरणों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक से सीधा फीडबैक ले रही है, ताकि हर विधानसभा सीट की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग रणनीति और टारगेट तय किए जा सकें. बीजेपी प्रवक्ता प्रियांक पांडे के मुताबिक, पार्टी संगठन की रणनीति और जीत के रोडमैप पर तेजी से काम कर रही है, ताकि 2027 में इन सीटों पर कमल खिलाया जा सके.

Advertisement

पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी पर खास फोकस

बीजेपी के 'मिशन 61' के केंद्र में सबसे ज्यादा पूर्वांचल की सीटें हैं. सूबे की इन 61 सीटों में से 22 सीटें पूर्वांचल की हैं, जबकि 13 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं. पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर जैसे जिलों की सीटें पार्टी की प्राथमिकता में प्रमुख रूप से शामिल हैं. इसी तरह से वेस्ट यूपी में सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जिले की सीटें हैं.

राजभर और जयंत के जरिए बदलेगा गेम

2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी और पश्चिमी यूपी की इन 35 प्रमुख सीटों पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन का दबदबा रहा था. तब इन 35 सीटों में से 27 पर सपा और 3 सीटों पर सुभासपा ने जीत दर्ज की थी. उस वक्त ओमप्रकाश राजभर की सुभासपा और जयंत चौधरी की आरएलडी (RLD) दोनों सपा गठबंधन का हिस्सा थीं.

हालांकि, अब सूबे की सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. सुभासपा और आरएलडी दोनों अब बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल हैं. ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि दोनों ही नेताओं के साथ आने से राजभर और जाट वोटबैंक के जुड़ने से बदले हुए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का सीधा फायदा 2027 में उसे मिलेगा.

Advertisement

मुस्लिम बहुल सीटों के लिए अलग रणनीति

बीजेपी की इस खास रणनीति में जातीय गणित साधने के साथ-साथ मुस्लिम बहुल सीटें भी प्रमुखता से शामिल हैं. इन विधानसभा सीटों पर विपक्षी वोटों के बिखराव और स्थानीय समीकरणों को साधने के लिए पार्टी अलग से चुनावी व्यूह रचना कर रही है. बीजेपी की रणनीति है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा के पक्ष में एकजुट होने वाले वोटों में सेंधमारी की जाए या फिर उनमें बिखराव की बिसात बिछाई जाए.

वहीं, बीजेपी की इन तैयारियों पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी नजरें टिका दी हैं. सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाते हुए सियासी पलटवार किया है. बहरहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि पिछले तीन चुनावों से अजेय रही इन 61 सीटों पर बीजेपी 2027 में अपनी सियासी जमीन कितनी मजबूत कर पाती है.

---- समाप्त ----