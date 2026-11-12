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शाहजहांपुर: कार ने मारी ऐसी टक्कर... बाइक से उछलकर इलेक्ट्रिक बस की छत पर गिरा 3 साल का बच्चा!

शाहजहांपुर में कार और दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में महिला समेत पांच लोग घायल हो गए. हादसा इतना जबरदस्त था कि मां की गोद में बैठा तीन साल का मासूम कई फीट उछलकर पास से गुजर रही इलेक्ट्रिक एसी बस की छत पर सुरक्षित जा गिरा.

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बस की छत पर सुरक्षित गिरा मासूम, लोग रह गए दंग (Photo- ITG)
बस की छत पर सुरक्षित गिरा मासूम, लोग रह गए दंग (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले एक भीषण सड़क हादसा हुआ. भैया दूज मनाने अपने पति और तीन साल के बच्चे के साथ बाइक से मायके जा रही महिला को सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद पीछे आ रही एक अन्य बाइक भी कार से टकरा गई. इस दुर्घटना में महिला समेत कुल पांच लोग घायल हुए, जबकि मां की गोद से उछला मासूम पास से गुजर रही इलेक्ट्रिक बस की छत पर जा गिरा.

भैया दूज पर मायके जा रहा था परिवार

यह दर्दनाक घटना 11 नवंबर को शाहजहांपुर के थाना सिंधौली क्षेत्र के मुडिया मोड़ पर हुई. जानकारी के मुताबिक, एक महिला अपने पति और करीब तीन साल के बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर भैया दूज के त्योहार के लिए अपने मायके जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में सामने से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर के तुरंत बाद पीछे से आ रही एक दूसरी मोटरसाइकिल भी अनियंत्रित होकर कार से जा टकराई.

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बस की छत पर सुरक्षित गिरा मासूम, लोग रह गए दंग

कार और बाइकों की यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर अपनी मां की गोद में बैठा तीन साल का बच्चा हवा में कई फीट ऊंचा उछल गया. संयोग से वह सीधे पास से गुजर रही एक इलेक्ट्रिक एसी बस की छत पर जा गिरा. हैरानी और राहत की बात यह रही कि इतने भीषण हादसे के बावजूद उस मासूम को एक खरोंच तक नहीं आई. बच्चे के इस तरह सुरक्षित बचने की घटना को देखकर मौके पर मौजूद हर शख्स दंग रह गया.

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सभी घायल मेडिकल कॉलेज में भर्ती, महिला की हालत गंभीर

दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के स्थानीय लोग मदद के लिए घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. इस सड़क हादसे में महिला समेत कुल पांच लोग घायल हुए हैं. सभी पांचों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है. घायलों में शामिल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है.

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