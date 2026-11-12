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GST चोरी में जेल जा चुका है परमजीत धनखड़ का हत्यारोपी मोनू शर्मा, लग्जरी कारों का है शौकीन, CCTV में कैद है करतूत

परमजीत धनखड़ हत्याकांड के आरोपी मोनू शर्मा का पुराना रिकॉर्ड सामने आया है. वह GST चोरी के मामले में ढाई महीने तिहाड़ जेल में रहा था. आरोपी के पास लैंबॉर्गिनी, मर्सिडीज और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं. फिलहाल वह पांच दिन की पुलिस रिमांड पर है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

टेक महिंद्रा के पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट परमजीत धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपी मोनू शर्मा का पुराना रिकॉर्ड सामने आया है. आरोपी मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है और स्क्रैप का कारोबार करता है. जानकारी के मुताबिक, करीब दो साल पहले वह GST चोरी के एक मामले में गिरफ्तार हुआ था. इस केस में उसे करीब ढाई महीने तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था. अब वह परमजीत धनखड़ की हत्या के मामले में पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, मोनू शर्मा का फरीदाबाद में पहले भी दो बार विवाद हो चुका है. इनमें एक झगड़ा फरीदाबाद के 2-3 नंबर चौक और दूसरा डबुआ इलाके से जुड़ा था. हालांकि, दोनों ही मामलों में बाद में समझौता हो गया था. इन विवादों को लेकर कोई मामला आगे नहीं बढ़ा. आरोपी का मूल निवास फरीदाबाद ही है, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए वह दिल्ली भी शिफ्ट हो गया था.

दिल्ली में रहने के दौरान भी मोनू शर्मा का अपने एक पड़ोसी के साथ विवाद हुआ था. इस झगड़े के बाद पड़ोसी ने उसके खिलाफ दिल्ली के काटजू मार्ग थाने में दो मुकदमे दर्ज कराए थे. वहीं, मोनू शर्मा ने भी अपने पड़ोसी के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज कराए थे. इस तरह दोनों पक्षों की तरफ से कुल चार मुकदमे दर्ज हुए थे. हालांकि, बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया और सभी मुकदमे खारिज हो गए थे.

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करीब दो साल पहले मोनू शर्मा का नाम GST चोरी के एक मामले में भी सामने आया था. इस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था और करीब ढाई महीने तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था.

अब परमजीत धनखड़ की हत्या के बाद उसके पुराने विवादों और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी भी सामने आ रही है. पुलिस फिलहाल हत्या के मामले में उसके खिलाफ मिले तथ्यों और उसके बयान की जांच कर रही है.

मोनू शर्मा की जीवनशैली भी चर्चा में है. जानकारी के मुताबिक, उसके पास कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां हैं. इनमें लैंबॉर्गिनी, मर्सिडीज-बेंज GLS, BMW और महिंद्रा XUV700 शामिल हैं. वह स्क्रैप का कारोबार करता है, लेकिन उसके पास मौजूद इन महंगी गाड़ियों को लेकर भी चर्चा हो रही है. फिलहाल पुलिस की जांच का फोकस परमजीत धनखड़ की हत्या और वारदात में इस्तेमाल हथियारों पर है.

परमजीत धनखड़ की हत्या के बाद आरोपी मोनू शर्मा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पंजाब के समाना चला गया था. उसने अपने परिवार को वहां अपने ससुराल में छोड़ा था. समाना पंजाब के पटियाला जिले में स्थित है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हत्या के बाद आरोपी कहां-कहां गया और उसने किन लोगों से संपर्क किया था. इस मामले में पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है.

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फिलहाल मोनू शर्मा पांच दिन की पुलिस रिमांड पर है. उसकी रिमांड 13 नवंबर को पूरी होगी. पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया है कि उसके पास दो लाइसेंसी हथियार हैं. उसने पुलिस को बताया कि इनमें से एक लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल परमजीत धनखड़ पर गोलियां चलाने के लिए किया गया था.

पुलिस अब इस हथियार और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार के लाइसेंस और उससे जुड़े रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है.

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