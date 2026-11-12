NASA Astronaut Recruitment 2026: नासा में अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका, 4 दिसंबर तक करें आवेदन, जानें पूरी प्रोसेस

नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की नई पीढ़ी के लिए आवेदन खोले हैं. चुने जाने वाले उम्मीदवार चंद्रमा पर इंसानों की स्थायी मौजूदगी बनाने, वहां मून बेस तैयार करने और आर्टेमिस कार्यक्रम के मिशनों में मदद कर सकते हैं.

और पढ़ें

नासा 2028 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर वापस भेजने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. भर्ती केवल अमेरिकी नागरिकों के लिए है और आवेदन 4 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10:29 बजे तक खुले हैं.

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ऐसे उम्मीदवारों की तलाश कर रही है, जो आगे चलकर उसके प्रस्तावित मून बेस पर रहकर काम कर सकें. ये अंतरिक्ष यात्री मंगल पर इंसानों को भेजने के लिए जरूरी तकनीक और अनुभव जुटाने में भी मदद करेंगे.

नासा ने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों का अगला दल लगातार मुश्किल होते मिशनों के लिए ट्रेनिंग लेगा. इसमें चंद्रमा की सतह पर किए जाने वाले अभियान भी शामिल होंगे. एजेंसी को 2027 के आखिर में अंतिम चयन की घोषणा करने की उम्मीद है.

नासा का मून बेस प्रोजेक्ट क्या है?

नासा का मून बेस प्रोजेक्ट चंद्रमा पर इंसानों की लंबे समय तक मौजूदगी बनाने की बड़ी योजना का हिस्सा है. इसका मकसद अंतरिक्ष यात्रियों को थोड़े समय के लिए चंद्रमा पर भेजकर तुरंत पृथ्वी पर वापस लाने के बजाय वहां लंबे समय तक रहने और काम करने की व्यवस्था बनाना है.

Advertisement

आर्टेमिस कार्यक्रम के जरिए नासा अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर वापस भेजना चाहता है. एजेंसी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाकों की खोज करने और धीरे-धीरे लंबे प्रवास के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार करने की योजना बना रही है.

नासा मून बेस ने 8 सितंबर 2026 की एक पोस्ट में कहा, कोई लक्ष्य बहुत ऊंचा नहीं है. कोई सफर बहुत दूर नहीं है. कोई इलाका बहुत मुश्किल नहीं है. हम चंद्रमा पर वापस जा रहे हैं. इस बार वहां रहने के लिए जा रहे हैं.

प्रस्तावित मून बेस में रहने और काम करने की जगह, बिजली की व्यवस्था, वाहन और रोबोटिक उपकरण शामिल हो सकते हैं. इनकी मदद से अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक रिसर्च कर सकेंगे, आसपास के इलाके की खोज कर सकेंगे और चंद्रमा पर लंबे समय तक काम कर सकेंगे.

चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव खास तौर पर अहम है. वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां हमेशा छाया में रहने वाले कुछ इलाकों में पानी की बर्फ मौजूद है. इससे भविष्य के अभियानों के लिए पीने का पानी और ऑक्सीजन जैसे संसाधन मिल सकते हैं.

नासा का लंबी अवधि का लक्ष्य चंद्रमा पर मिले अनुभव का इस्तेमाल मंगल पर इंसानों को भेजने की तैयारी में करना है.

Advertisement

नासा की एक कल्पना वाली तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर एक वाहन और एक अंतरिक्ष यात्री दिखाया गया है. एक अन्य तस्वीर में अंतरिक्ष से चंद्रमा और उसके पीछे पृथ्वी दिखाई गई है.

नासा चंद्रमा पर कब लौटेगा?

नासा ने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत 2028 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर वापस भेजने का लक्ष्य रखा है. इन मिशनों से वहां इंसानों की लंबे समय तक मौजूदगी की बुनियाद तैयार होने की उम्मीद है. एजेंसी स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन समेत निजी कंपनियों के साथ भी काम कर रही है. ये कंपनियां नासा की योजनाओं के लिए अंतरिक्ष यान और चंद्रमा पर उतरने वाले सिस्टम तैयार कर रही हैं.

हालांकि, काम करने लायक मून बेस बनाने में अंतरिक्ष यात्रियों की पहली लैंडिंग से कहीं ज्यादा समय लगेगा. इसके लिए बार-बार मिशन भेजने होंगे और ऐसे उपकरण और ढांचा धीरे-धीरे तैयार करना होगा, जो पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरतों को पूरा कर सके. एक कलाकार की कल्पना वाली तस्वीर में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर काम करते दिखाया गया है.

अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कौन आवेदन कर सकता है

यह भर्ती केवल अमेरिकी नागरिकों के लिए खुली है. उम्मीदवार के पास विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग या गणित में मास्टर डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन साल का पेशेवर अनुभव होना चाहिए. मेडिकल योग्यता और कुछ तय डॉक्टरेट या टेस्ट पायलट ट्रेनिंग भी शिक्षा से जुड़ी इस शर्त को पूरा कर सकती है. पायलटों को उड़ान के घंटों से जुड़ी तय शर्तें पूरी करनी होंगी.

Advertisement

सभी उम्मीदवारों को लंबे अंतरिक्ष मिशन के लिए नासा की मेडिकल जांच पास करनी होगी. एजेंसी पेशेवर योग्यता के साथ नेतृत्व, टीम में काम करने और बातचीत की क्षमता भी जांचेगी.

नासा मून बेस ने 4 अगस्त 2026 की एक पोस्ट में कहा कि क्लीन रूम में पहुंच शुरू हो गई है. पोस्ट में ब्लू ओरिजिन, फायरफ्लाई स्पेस, इंट मशीन्स और वॉयजर टेक के उन कारोबारी अंतरिक्ष यानों की जानकारी दी गई, जो नासा के विज्ञान और तकनीक को चंद्रमा तक पहुंचाएंगे और इंसानों के पहले मून बेस का रास्ता तैयार करेंगे.

चुने गए उम्मीदवार ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में करीब दो साल की शुरुआती ट्रेनिंग लेंगे. इसमें स्पेसवॉक, अंतरिक्ष यान चलाना, विमान उड़ाना और रोबोटिक उपकरणों का इस्तेमाल सीखना शामिल है.

अंतरिक्ष यात्रियों का अगला दल चंद्रमा पर इंसानों की वापसी को कुछ मिशनों तक सीमित रखने के बजाय पृथ्वी से बाहर उनकी लंबे समय तक मौजूदगी बनाने में मदद कर सकता है. इसके लिए आवेदन 4 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10:29 बजे तक किए जा सकते हैं.

---- समाप्त ----