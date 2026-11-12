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पहले होते थे 30-30 किलो के चूहे, कुत्तों से भी बड़े! वैज्ञानिकों ने खोजी नई प्रजाति

धरती पर कभी कुत्ते इतने बड़े चूहे घूमते रहते थे. वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाली खोज में ऐसी प्रजाति के कुछ जीवाश्म मिले हैं. आज अगर इतने बड़े चूहे दिख जाए तो लोग डरकर भाग जाए.

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कभी धरती पर घूमते रहते थे विशालकाय चूहे (Photo - AI Generated)
कभी धरती पर घूमते रहते थे विशालकाय चूहे (Photo - AI Generated)

आज अगर आपके सामने 30 किलो वजन का चूहा आ जाए तो शायद आप डर के मारे भाग खड़े हों. लेकिन हैरानी की बात यह है कि करोड़ों साल पहले धरती पर सचमुच ऐसे विशालकाय चूहे जैसे जीव घूमते थे. इनका वजन करीब 30 किलो तक होता था और आकार एक मध्यम कदकाठी के कुत्ते या  ऊदबिलाव जैसा था. 

वैज्ञानिकों ने दक्षिणी थाईलैंड में मिले जीवाश्मों की मदद से ऐसे ही एक विशालकाय जीव की नई प्रजाति की पहचान की है. इसका नाम यकामीस सिरिनधोर्नी रखा गया है. यह करीब 3.3 से 3.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था.

कोयले की खदान में मिली थी विशालकाय चूहे की दांत
इस विशालकाय जीव की कहानी साल 2004 में शुरू हुई थी. उस समय दक्षिणी थाईलैंड के क्राबी प्रांत की एक कोयले की खदान में एक विशाल दांत मिला था. पहली नजर में यह कोई सामान्य जीवाश्म जैसा लग रहा था, लेकिन इसकी असली पहचान सामने आने में काफी वक्त लग गया.

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अब वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने यहां मिले दो जीवाश्म दांतों का अध्ययन कर इस नई प्रजाति की पहचान की है. इन दांतों में एक गहरे रंग की दाढ़ और दूसरा करीब दो इंच लंबा क्रीम रंग का आगे का दांत शामिल है.

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दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक पन्निपा तियान को शुरुआत में यह लंबा दांत किसी सामान्य हड्डी का टुकड़ा लगा था. लेकिन जब इसका बारीकी से अध्ययन किया गया तो पता चला कि यह एक ऐसे विशालकाय चूहे का दांत है, जो लाखों साल पहले इस इलाके में रहता था.इस खोज से जुड़ा अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट्स  जर्नल में प्रकाशित हुआ है.

30 किलो वजन, उदबिलाव जितना था आकार
वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक, यकामीस सिरिनधोर्नी का वजन करीब 66 पाउंड यानी 30 किलो तक रहा होगा. इसका आकार आज के बीवर यानी उदबिलाव जैसा था. बीवर एक ऐसा  जीव है, जो पानी के आसपास रहता है और अपने मजबूत दांतों से पेड़ों को काटने के लिए जाना जाता है.

इसका वजन आज दुनिया के सबसे बड़े कृंतक कैपीबारा (Capybara) के मुकाबले करीब आधा था. कैपीबारा दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक विशालकाय कृंतक है, जिसका वजन 60 किलो या इससे भी ज्यादा हो सकता है.

अब तक विशालकाय चूहों की चर्चा होती थी तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका का नाम सामने आता था. लेकिन थाईलैंड में मिली इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. इससे पता चलता है कि दक्षिण अमेरिका में विशालकाय कृंतकों की कई प्रजातियां विकसित होने से लाखों साल पहले ही एशिया में ऐसे बड़े जीव मौजूद थे.

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क्या पानी के आसपास रहता था यह विशालकाय चूहा?
वैज्ञानिकों के सामने अब भी इस जीव को लेकर कई सवाल हैं. इसके दांतों से इसकी प्रजाति और आकार का अंदाजा तो लग गया है, लेकिन यह दिखने में कैसा था और क्या खाता था, इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है.

हालांकि, इसके जीवाश्म जिस जगह मिले हैं, उससे एक दिलचस्प अनुमान लगाया जा रहा है. ये दांत प्राचीन झील के तलछट यानी झील में जमा हुई मिट्टी और दूसरे पदार्थों के बीच मिले थे. ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव शायद झीलों के आसपास रहता होगा और इसका जीवन कुछ हद तक पानी से जुड़ा हो सकता है.

लेकिन यह भी संभव है कि यह किसी विशाल गिलहरी की तरह जमीन पर रहने वाला जीव रहा हो. फिलहाल इसके शरीर की बनावट और रहन-सहन को लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता.

अभी और जीवाश्म मिलने का इंतजार
यकामीस सिरिनधोर्नी की खोज ने प्राचीन एशिया में रहने वाले जीवों की दुनिया के बारे में वैज्ञानिकों को नई जानकारी दी है. खास बात यह है कि इसकी पहचान अभी सिर्फ दो दांतों के आधार पर हुई है.

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में खुदाई के दौरान इसके शरीर की दूसरी हड्डियां और अवशेष मिल सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो इस विशालकाय जीव की बनावट, खानपान और रहने के तरीके को समझना आसान हो जाएगा.

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फिलहाल इतना तय है कि करीब 3.5 करोड़ साल पहले थाईलैंड की धरती पर 30 किलो तक वजन वाले चूहे जैसे जीव घूमते थे. यानी आज जिन चूहों को देखकर लोग डर जाते हैं, उनके ये प्राचीन रिश्तेदार आकार में उनसे कहीं ज्यादा विशाल हुआ करते थे.

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