Redmi Turbo 5 5G Review: परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा दमदार, क्सा पैसा वसूल है ये फोन

आजकल ऐसे स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ रही है, जो पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ बैटरी बैकअप और शानदार फोटोग्राफी एक्सपीरियंस दे सकें. एक यूजर्स की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए शाओमी ने अपना Redmi Turbo 5 5G लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन का मैंने करीब रिव्यू किया है.

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Redmi Turbo 5 5G का करीब एक सप्ताह तक इस्तेमाल किया है. इस दौरान स्मार्टफोन के फीचर्स, परफॉर्मेंस्ड, बैटरी और कैमरा रिजल्ट को चेक किया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Redmi Turbo 5 5G के रिव्यू की शुरुआत डिजाइन के साथ करते हैं, जिसको एयरोस्पेस मेटल ग्रेड मटैरियल से तैयार किया है. ऐसे में इस स्मार्टफोन को प्रीमियम लुक मिलता है.

वैसे तो यह स्मार्टफोन तीन कलर वेरिएंट में आता है और हमें Asphalt Black कलर का रिव्यू करने का मौका मिला. कंपनी ने ड्यूरेबिलिटी पर फोकस किया है, जिसकी वजह से इसको IP66, IP68, IP69 और IP69K मिली है.

Xiaomi Redmi Turbo 5 5G का डिस्प्ले काफी अच्छा है. (Photo: ITG)

Redmi Turbo 5 5G का डिस्प्ले

Redmi Turbo 5 5G में 6.59 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर कलर बहुत ही बैलेंस नजर आता है. दिन की रोशनी में भी इसको आसानी से देखा जा सकता है. 120Hz रिफ्रेश रेट्स की वजह से इसमें स्क्रॉलिंग और गेमिंग का बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है.

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जब हमने इसपर OTT वेब सीरीज देखी, तो बेहतरीन डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिला. इसके अंदर कलर बहुत ही शानदार नजर आते हैं, जानबूझकर किसी भी चीज को ज्यादा लाल और सफेद करके नहीं दिखाया जाता है.

Redmi Turbo 5 5G का कैमरा सैंपल. (Photo: ITG)

पिक्चर क्वालिटी के साथ Redmi Turbo 5 5G के अंदर बेहतरीन साउंड क्वालिटी का भी एक्सपीरियंस मिलता है. अगर आप कमरे में अकेले हैं और मोबाइल पर मूवी या वीडियो देख रहे हैं, तो इसका साउंड आपको कमाल का एक्सरपीरियंस देगा. साथ ही तेज आवाज करने के बाद साउंड की क्वालिटी खराब नहीं होती है.

Redmi Turbo 5 5G में बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा है. (Photo: ITG)

Redmi Turbo 5 5G की परफॉर्मेंस्ड

Redmi Turbo 5 5G के अंदर MediaTek Dimensity 8500-Ultra चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. हमने इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल किया है. इस दौरान स्मार्टफोन में कोई भी लैग नजर नहीं आया है. यह फोन अच्छी परफॉर्मेंस देता है. हैवी गेमिंग के दौरान भी स्मार्टफोन शानदार एक्सपीरियंस देता है.

Redmi Turbo 5 5G का कैमरा

Redmi Turbo 5 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP Sony IMX882 प्राइमरी कैमरा दिया गया है. इसका अपर्चर f/1.5 है. प्राइमरी कैमरे के साथ OIS का सपोर्ट दिया गया है.

8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस मिलता है, जो आपको ग्रुप फोटोग्राफी में मदद करता है. इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

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Redmi Turbo 5 5G की बैटरी

रेडमी के इस स्मार्टफोन में 7,540mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है, जिसको एक बार फुल चार्ज करने के बाद फुल डे आसानी से चलाया जा सकता है. हालांकि अगर आप एवरेज स्मार्टफोन यूजर्स हैं तो इसकी बैटरी करीब डेढ़ दिन तक चलेगी. कंपनी ने इसमें 100W Xiaomi HyperCharge दिया है, जो मोबाइल को तेजी से चार्ज करने में मदद करता है.

कैमरा रिंग लाइट

Redmi Turbo 5 5G के कैमरा लेंस के चारों तरफ मल्टी कलर पिक्सल मैट्रिक्स LED रिंग लाइट्स का इस्तेमाल किया है. यह इनकमिंग मैसेज अलर्ट से लेकर कॉलिंग तक में ऑन हो जाती है. यह एक तरह से विजुअल रिमाइंडर देती है.

बॉटम लाइन

Redmi Turbo 5 5G, असल में एक दमदार स्मार्टफोन है, जिसमें पावरफुल प्रोसेसर, बेहतर कैमरा और शानदार बैटरी बैकअप मिलता है. इस स्मार्टफोन की कीमत ऐमेजॉन इंडिया पर 40,999 रुपये है. इस प्राइस सेगमेंट में और भी कई स्मार्टफोन हैं, जो इसको टक्कर देते हैं.

रेटिंगः 9/10

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