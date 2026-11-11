रोहिल्ला नवाबों की राजधानी से आजम खान के गढ़ तक: रामपुर जिले की मुकम्मल दास्तान

उत्तर प्रदेश की सियासत में रामपुर जिला तो हमेशा से चर्चा में रहा ही है, लेकिन यह अपनी ऐतिहासिक पहचान, विशिष्ट संस्कृति के लिए भी देश भर में जाना जाता है. कोसी नदी के तट पर बसा यह शहर कभी रोहिल्ला नवाबों की राजधानी हुआ करता था. आज, यह न केवल अपनी 'रजा लाइब्रेरी' जैसी साहित्यिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि प्रदेश की सियासत के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी पहचाना जाता है. ऐतिहासिक रूप से 'चाकू' और 'टोपी' की संस्कृति के लिए मशहूर रामपुर अब औद्योगिक और कृषि विकास के एक नए दौर से गुजर रहा है. रामपुरी कबाब, बिरयानी, और 'नहर' (एक खास तरह का स्टू) यहां के प्रमुख व्यंजन हैं. इसके अलावा यह जिला हिंदू-मुस्लिम तहजीब के ताने-बाने से बुना हुआ है, जहां की आबादी में अल्पसंख्यक समुदाय की प्रधानता है, जो इसे राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण बनाता है. आइए जानते हैं कहानी रामपुर की...

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ऋषियों की तपोभूमि, नवाबों की रियासत:

आपको बता दें कि रामपुर के नामकरण के पीछे ऐतिहासिक और धार्मिक, दोनों तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं. यह क्षेत्र प्राचीन काल में ऋषियों की तपोभूमि माना जाता था. ऐसी मान्यता है कि यहां भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था. इसी धार्मिक मान्यता के आधार पर इस स्थान का नाम 'रामपुर' पड़ा.

एक अन्य ऐतिहासिक विवरण के अनुसार, नवाब फैजुल्ला खान ने जब 1774 में इस रियासत की नींव रखी, तो वह पहले इसका नाम 'फैजाबाद' रखना चाहते थे. लेकिन चूंकि उस समय अवध की राजधानी का नाम भी फैजाबाद (वर्तमान अयोध्या जिला) था, इसलिए ब्रिटिश सरकार के सुझाव पर उन्होंने इस क्षेत्र के प्राचीन नाम को ही बनाए रखा. उस समय यहां चार गांव- कठेर, लखीमपुर, नौगांव और रामपुर- अस्तित्व में थे. नवाब ने इनमें से 'रामपुर' गांव को ही अपनी राजधानी के लिए चुना और इस तरह पूरी रियासत और जिले का नाम रामपुर पड़ गया.

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इस जिले की स्थापना 7 अक्टूबर 1774 को नवाब फैजुल्ला खान द्वारा की गई थी. फैजुल्ला खान रोहिल्ला सरदार अली मोहम्मद खान के पुत्र थे. 1774 में ब्रिटिशों के साथ हुए लालडांग की संधि के बाद उन्हें यह क्षेत्र प्राप्त हुआ.

नवाबों के शासनकाल में रामपुर ने कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की. यहां के नवाबों ने न केवल आलीशान महल और मस्जिदें बनवाईं, बल्कि शिक्षा और साहित्य को भी संरक्षण दिया. नवाब फैजुल्ला खान ने 'रजा लाइब्रेरी' की स्थापना की, जो आज पूरी दुनिया में प्राच्य पांडुलिपियों के सबसे समृद्ध संग्रहों में से एक है. इसमें इस्लामी, मुगल और हिंदू संस्कृति से संबंधित दुर्लभ पांडुलिपियां, चित्र और दस्तावेज सुरक्षित हैं.

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रामपुर रियासत का रवैया ब्रिटिशों के प्रति वफादार रहा. 1947 में भारत की आजादी के बाद, नवाब रजा अली खान ने 1 जुलाई 1949 को रामपुर रियासत का भारत संघ में विलय कर दिया. इसके बाद रामपुर को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में शामिल किया गया.

रामपुर की अर्थव्यवस्था

जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित रही है, जहांलगभग 70% आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है. कोसी, रामगंगा और पीलाखर नदियों की सिंचाई से यहां धान, गेहूं और गन्ना भरपूर मात्रा में उगाया जाता है. चावल उत्पादन में अग्रणी होने के कारण रामपुर में कई राइस मिलें कार्यरत हैं.

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समय के साथ जिला औद्योगिक और हस्तशिल्प केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है. यहां चीनी, टेक्सटाइल, मेन्थॉल तेल उत्पादन और डिस्टिलरी (जैसे रेडिको खेतान) जैसे प्रमुख उद्योग भी स्थापित हैं.

हस्तशिल्प रामपुर की असली पहचान है:

रामपुरी चाकू: 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना के तहत इस पारंपरिक उद्योग को पुनर्जीवित किया जा रहा है.

जरदोजी और पैचवर्क: यहां का बारीक कढ़ाई का काम वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है और यह भी ODOP में शामिल है.

पतंग निर्माण: यहां की बनी पतंगों की मांग पूरे उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में है.

सियासत-ए-रामपुर: आजम खान Vs नवाब फैमिली

रामपुर की राजनीति उत्तर प्रदेश में बेहद खास है. इसका मुख्य कारण यहां की जनसंख्या है. रामपुर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है जहां मुस्लिम आबादी बहुमत (2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 51% से अधिक) में है. इसी कारण यहां की राजनीति का मुख्य मुद्दा सांप्रदायिक समीकरण और मुस्लिम नेतृत्व रहा है.

आजम खान: रामपुर की राजनीति का जिक्र होते ही दो नाम सबसे पहले जेहन में आते हैं. एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान और दूसरा बेगम नूर बानो और नवाबी परिवार. आजम खान रामपुर की राजनीति के केंद्रबिंदु रहे हैं. वह 10 बार रामपुर सदर सीट से विधायक चुने जा चुके हैं और कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं. उन्होंने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की. हालांकि, हाल के वर्षों में कई मुकदमों और कोर्ट से मिली सजा के कारण उनकी विधायक और सांसद पद की सदस्यता रद्द हो गई है, जिससे रामपुर की राजनीति में एक खालीपन सा आ गया है.

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रामपुर नवाब परिवार: काजिम अली, बेगम नूर बानों, हमजा मियां

बेगम नूर बानो और नवाबी परिवार: नवाब रजा अली खान के वंशज भी रामपुर की राजनीति में सक्रिय रहे हैं. बेगम नूर बानो (कांग्रेस) यहां से दो बार सांसद रही हैं. नवाबी परिवार की राजनीति आजम खान की राजनीति से बिल्कुल अलग रही है. आजम खान और नवाबी परिवार के बीच की प्रतिद्वंद्विता रामपुर की सियासत का एक प्रमुख अध्याय है.

आजम खान पर कानूनी संकटों के बाद, भाजपा ने रामपुर में अपनी पैठ मज़बूत की है. 2022 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उप-चुनावों में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर आजम के वर्चस्व को तगड़ी चुनौती दी है. ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव देखना बेहद दिलचस्प रहेगा.

रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों का हाल:

2022 के मुख्य चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दबदबा बनाया था, लेकिन बाद के उप-चुनावों ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए. जहां, रामपुर सदर से 2022 में आजम खान जीते, लेकिन सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई. वहीं, उप-चुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. यह पहली बार हुआ जब रामपुर सदर सीट पर भाजपा जीती. इसके अलावा स्वार सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जीते, लेकिन दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा मिलने के बाद उनकी भी सदस्यता रद्द हुई. उप-चुनाव में भाजपा की सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) के शफीक अहमद अंसारी विजयी हुए.

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रामपुर सदर: जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीट. आजम खान का अभेद्य किला माना जाता था, लेकिन वर्तमान में यहां भाजपा का कब्जा है. यह सीट आजम के राजनीतिक भविष्य के लिए एक परीक्षा है.

स्वार: इस सीट पर आजम खान के परिवार और नवाबी परिवार के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है. वर्तमान में भाजपा गठबंधन की जीत ने यहां सपा के गढ़ को तोड़ा है.

चमरौआ: यह सीट सपा का मजबूत गढ़ बनी हुई है. नसीर अहमद खान यहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं.

बिलासपुर: इस क्षेत्र में सिक्ख मतदाताओं की अच्छी संख्या है. बलदेव सिंह औलख भाजपा के मजबूत नेता हैं और योगी सरकार में मंत्री भी रहे हैं.

मिलक (SC): यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. यहां भाजपा ने अपनी पैठ मजबूत की है और राजबाला ने लगातार जीत हासिल की है.

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