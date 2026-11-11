Gen Z का पावर कपल! प्यार, पैसा और पॉपुलैरिटी में सबसे आगे

क्रिकेट हो या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हर जगह अब नई पीढ़ी ने मोर्चा संभाल लिया है. Gen Z हर तरफ छाए हुए हैं और यही वजह है कि उनके किस्से भी सोशल मीडिया पर मशहूर हैं. ऐसी ही एक Gen Z जोड़ी हॉलीवुड की है. मार्वेल की ‘स्पाइडर-मैन’ के सेट से शुरू हुई पर्दे की प्रेम कहानी कब असल जिंदगी के रोमांटिक रिश्ते में बदल गई, फैंस को पता ही नहीं चला. ये कहानी हॉलीवुड के चर्चित कपल ज़ेंडाया और टॉम हॉलैंड की है.

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1996 में जन्मे दोनों सितारे जेन ज़ी के सबसे चर्चित और अमीर कपल में गिने जाते हैं. पर्दे पर ‘पीटर पार्कर’ और ‘एमजे’ के रूप में पसंद की गई इस जोड़ी की असल जिंदगी की केमिस्ट्री भी चर्चा में रहती है. कमाई, स्टारडम और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के बावजूद दोनों अपने रिश्ते और निजी जिंदगी को सुर्खियों से दूर रखना पसंद करते हैं.

कमाई और स्टारडम में दोनों ही सुपरहिट

कमाई और स्टारडम के मामले में यह कपल किसी से पीछे नहीं है. ज़ेंडाया अपनी एक्टिंग के दम पर दो बार एमी अवॉर्ड जीत चुकी हैं. ‘ड्यून’ और ‘चैलेंजर्स’ जैसी सुपरहिट फिल्मों के अलावा वह लुई विटॉन और बुलगारी जैसे लग्जरी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स की भी पहली पसंद हैं.

दूसरी ओर, टॉम हॉलैंड का ‘स्पाइडर-मैन’ अवतार दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई करता आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की कुल संपत्ति सैकड़ों करोड़ रुपये से ज्यादा है, जो लगभग 50 से 60 मिलियन डॉलर बताई जाती है.

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सोशल मीडिया पर भी ज़ेंडाया और टॉम की बड़ी फैन फॉलोइंग है. दोनों की कोई तस्वीर सामने आते ही वायरल हो जाती है. अकेले इंस्टाग्राम पर ज़ेंडाया के 18 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि टॉम के फॉलोअर्स की संख्या भी करोड़ों में है.

रेड कार्पेट पर जब भी दोनों साथ आते हैं, पैपराजी के कैमरे उनकी ओर मुड़ जाते हैं. टॉम का ज़ेंडाया की ड्रेस संभालना या उनकी तारीफ करना सोशल मीडिया पर तुरंत चर्चा में आ जाता है.

कपल गोल्स की परिभाषा

दुनियाभर में पहचान और अरबों की दौलत होने के बावजूद टॉम और ज़ेंडाया अपने रिश्ते को सुर्खियों और गॉसिप से दूर रखते हैं. दोनों अक्सर एक-दूसरे को लेकर पजेसिव और प्रोटेक्टिव नजर आते हैं. मीडिया की चकाचौंध के बीच निजी जिंदगी को निजी रखने का उनका तरीका उन्हें युवाओं के बीच पसंदीदा ‘कपल गोल्स’ बनाता है.

‘स्पाइडर-मैन’ के सेट से शुरू हुई ज़ेंडाया और टॉम की कहानी पर्दे से निकलकर असल जिंदगी तक पहुंची. बॉक्स ऑफिस पर सफलता, सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति और करोड़ों फॉलोअर्स के बीच दोनों अपने रिश्ते की निजता बनाए रखना पसंद करते हैं.

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