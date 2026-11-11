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स्वच्छता सर्वेक्षण में नवी मुंबई ने मारी बाजी, 8 साल से नंबर-1 इंदौर इस बार टॉप पर नहीं

सालाना स्वच्छता सर्वेक्षण में नवी मुंबई देश का सबसे साफ शहर बना है. सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहे. पिछले आठ साल से सबसे साफ शहर का खिताब जीत रहा इंदौर इस बार टॉप शहरों में जगह नहीं बना सका. 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में उज्जैन पहले नंबर पर रहा.

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नवी मुंबई स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे साफ शहर बना है. (Representational Image)
नवी मुंबई स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे साफ शहर बना है. (Representational Image)

केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे जारी हो गए हैं. इस बार महाराष्ट्र के नवी मुंबई को देश का सबसे साफ शहर चुना गया है. गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे नंबर पर रहा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विजेता शहरों को पुरस्कार दिए. इस बार मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे साफ शहरों की लिस्ट में जगह नहीं बना पाया. इंदौर लगातार 8 साल तक देश का सबसे साफ शहर रहा था. इस बार उसकी जगह नवी मुंबई ने ले ली है.

3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में उज्जैन सबसे साफ

स्वच्छता सर्वेक्षण में शहरों को उनकी आबादी के हिसाब से अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया था. 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश के उज्जैन ने पहला स्थान हासिल किया. इस कैटेगरी में चंडीगढ़ दूसरे और आंध्र प्रदेश का गुंटूर तीसरे नंबर पर रहा.

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वहीं, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापत्तनम सबसे साफ शहर बना. मध्य प्रदेश के जबलपुर को दूसरा और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को तीसरा स्थान मिला.

यह भी पढ़ें: स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड फिसड्डी, देहरादून समेत कई शहर रैंकिंग में पिछड़े, CM धामी ने अफसरों को दिए ये आदेश

दूसरी ओर नदी किनारे बसे शहरों की श्रेणी में मध्य प्रदेश के रीवा ने पहला स्थान हासिल किया. छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे नंबर पर रहा. इस श्रेणी में नदी किनारे बसे शहरों की सफाई और व्यवस्था को ध्यान में रखा गया.

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समुद्र किनारे के शहरों में पुरी सबसे साफ

स्वच्छता सर्वेक्षण में समुद्र किनारे बसे शहरों को भी अलग कैटेगरी में रखा गया. इसमें ओडिशा के पुरी को पहला स्थान मिला. केरल का अलप्पुझा दूसरे और महाराष्ट्र का रत्नागिरी तीसरे नंबर पर रहा. वहीं, हिमालयी शहरों की श्रेणी में उत्तराखंड के रुद्रपुर को सबसे साफ शहर चुना गया. जम्मू इस सूची में दूसरे नंबर पर रहा.

दरअसल, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय हर साल यह सर्वेक्षण कराता है. इसका मकसद देश के शहरों में साफ-सफाई की स्थिति का पता लगाना है. इसमें शहरों की सफाई और कचरे को संभालने के इंतजाम जैसे काम देखे जाते हैं. अलग-अलग आबादी और जगह के हिसाब से शहरों को श्रेणियों में बांटा जाता है. फिर उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंकिंग और पुरस्कार दिए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: स्वच्छता सर्वेक्षण: MCD का खराब प्रदर्शन, पहले के मुकाबले और गंदी हुई दिल्ली

इस साल के नतीजों में नवी मुंबई ने सबसे साफ शहर का पहला स्थान हासिल किया है. वहीं, पिछले 8 साल से इस स्थान पर रहने वाला इंदौर इस बार शीर्ष शहरों में शामिल नहीं है.

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