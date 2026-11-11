क्या 10 साल में खत्म हो जाएंगी कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियां? Anthropic CEO का बड़ा दावा

कैंसर, अल्जाइमर, दिल की बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आज भी दुनिया के सामने बड़ी मेडिकल चुनौतियां हैं. इन बीमारियों का इलाज खोजने के लिए वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं. लेकिन क्या आने वाले 10 साल में इनका इलाज मिल सकता है?

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अमेरिकी AI कंपनी Anthropic के CEO डारियो अमोडेई का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह मुमकिन हो सकता है. उनका दावा है कि एक दशक से भी कम समय में कैंसर, अल्जाइमर और दिल की बीमारी जैसी कई गंभीर समस्याएं बीते दौर की बात बन सकती हैं.

अमोडेई ने कहा है कि अगर AI का सही इस्तेमाल किया गया, तो इंसान ऐसी बीमारियों का हल खोज सकता है जिनसे लड़ने में मेडिकल साइंस को लंबे समय से मुश्किल हो रही है.

उनका मानना है कि AI दवाओं की खोज, शरीर में बीमारी के कारणों को समझने और नए इलाज तैयार करने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता है. हालांकि, यह किसी इलाज की घोषणा नहीं है. अभी यह एक भविष्य का अनुमान है और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस समयसीमा पर सवाल भी उठाए हैं.

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AI की मदद से कैंसर और अल्जाइमर का इलाज कैसे खोजा जा सकता है?

डारियो अमोडेई के मुताबिक, AI का काम सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने या डॉक्टरों को सुझाव देने तक ही नहीं रहेगा. फ्यूचर में ज्यादा कैपेबल AI सिस्टम वैज्ञानिकों की तरह काम कर सकेंगे. वे बीमारी से जुड़े डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, नए सवाल उठा सकते हैं, संभावित दवाओं की पहचान कर सकते हैं और यह सुझाव दे सकते हैं कि लैब में कौन से प्रयोग किए जाने चाहिए.

आज किसी नई दवा की खोज में वैज्ञानिकों को हजारों या लाखों संभावित केमिकल कंपाउंड की जांच करनी पड़ सकती है. इस प्रक्रिया में काफी समय और पैसा लगता है.

AI बड़ी मात्रा में डेटा का तेजी से विश्लेषण करके ऐसे कंपाउंड की पहचान करने में मदद कर सकता है जिन पर आगे रिसर्च की जा सकती है. इससे वैज्ञानिकों का समय बच सकता है और वे ज्यादा संभावित इलाज पर ध्यान दे सकते हैं.

अमोडेई का मानना है कि AI की मदद से बायोलॉजी और मेडिकल रिसर्च की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है. उन्होंने अपने पहले के लेख 'Machines of Loving Grace' में भी कहा था कि ताकतवर AI की मदद से अगले 5 से 10 साल में बायोलॉजी में उतनी प्रगति हो सकती है, जितनी सामान्य हालात में कई दशकों में होती.

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कैंसर का इलाज खोजना इतना मुश्किल क्यों है?

दरअसल कैंसर को एक बीमारी समझना सही नहीं होगा. इसके कई प्रकार हैं और हर प्रकार के कैंसर की वजह, बढ़ने का तरीका और इलाज अलग हो सकता है. एक ही अंग में होने वाले कैंसर के भी कई अलग रूप हो सकते हैं. कुछ कैंसर तेजी से बढ़ते हैं, जबकि कुछ धीरे-धीरे शरीर में फैलते हैं. इसी वजह से हर मरीज के लिए एक जैसा इलाज काम नहीं करता.

AI इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है. यह मेडिकल इमेज, जीन से जुड़े डेटा और मरीजों की रिपोर्ट में ऐसे पैटर्न खोज सकता है जिन्हें पहचानना इंसानों के लिए मुश्किल हो. इससे डॉक्टरों को बीमारी का पता लगाने, मरीज के हिसाब से इलाज चुनने और नई दवाओं के लिए संभावित रास्ते खोजने में मदद मिल सकती है.

लेकिन कैंसर की जटिलता को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि अगले 10 साल में सभी तरह के कैंसर का इलाज मिल जाएगा. किसी एक प्रकार के कैंसर में बड़ी सफलता मिलना और कैंसर को पूरी तरह खत्म कर देना दो अलग बातें हैं.

अल्जाइमर और दिल की बीमारी में भी AI से उम्मीद

अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे-धीरे याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता प्रभावित होती है. इसके पीछे दिमाग में होने वाले कई जैविक बदलावों की भूमिका होती है. वैज्ञानिक अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीमारी किन कारणों से शुरू होती है और इसे रोकने या धीमा करने के बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं.

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AI बड़ी मात्रा में मेडिकल और जेनेटिक डेटा को स्टडी करके बीमारी से जुड़े नए संकेत खोजने में मदद कर सकता है. इससे रिसर्च के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं. इसी तरह दिल की बीमारियों में भी AI का इस्तेमाल स्कैन, मेडिकल रिकॉर्ड और दूसरे स्वास्थ्य आंकड़ों का विश्लेषण करने में किया जा सकता है. इससे जोखिम का पता लगाने और इलाज से जुड़े फैसलों में मदद मिल सकती है.

हालांकि, AI से किसी बीमारी का जोखिम पहचानना और उसका इलाज खोज लेना एक जैसी बात नहीं है. बीमारी को रोकने या पूरी तरह ठीक करने के लिए वैज्ञानिकों को यह साबित करना होगा कि नया इलाज मरीजों पर सुरक्षित और असरदार है.

डॉक्टरों और दवा कंपनियों को क्यों है इस दावे पर शक?

AI की मदद से मेडिकल रिसर्च तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेषज्ञों को बीमारी का इलाज 5 से 10 साल में मिलने की समयसीमा पर भरोसा नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह दवाओं के परीक्षण की लंबी प्रक्रिया है.

कंप्यूटर पर कोई दवा असरदार दिखाई दे, तो भी उसे सीधे मरीजों को नहीं दिया जा सकता. पहले लैब में उसकी जांच होती है. इसके बाद जानवरों पर परीक्षण और फिर इंसानों पर अलग-अलग चरणों में क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं. इन परीक्षणों में यह देखा जाता है कि दवा सुरक्षित है या नहीं, उसका सही असर हो रहा है या नहीं और उसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट तो नहीं हैं.

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दवा कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी AI से इलाज खोजने के दावों पर सावधानी बरतने की बात कही है. Vertex Pharmaceuticals के कार्यकारी चेयरमैन जेफ लीडेन ने AI कंपनियों के साथ किए गए प्रयोगों का हवाला देते हुए कहा कि संभावित दवाओं की पहचान कर लेना और मरीजों के लिए काम करने वाली दवा तैयार करना अलग-अलग बातें हैं.

AI किसी प्रयोग को डिजाइन करने में कुछ मिनट लगा सकता है, लेकिन उस प्रयोग को लैब में करना, उसके नतीजों की पुष्टि करना और इंसानों पर उसकी सुरक्षा जांचना अब भी जरूरी है. इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ AI की मदद से खत्म नहीं किया जा सकता.

डारियो अमोडेई की भविष्यवाणी को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए?

डारियो अमोडेई सिर्फ AI कंपनी चलाने वाले कारोबारी नहीं हैं. AI के क्षेत्र में आने से पहले उन्होंने बायोलॉजी में भी काम किया है. उनका मानना है कि मेडिकल साइंस में अभी कई ऐसी खोजें बाकी हैं जिन्हें बेहतर तकनीक और ज्यादा सक्षम वैज्ञानिकों की मदद से सामने लाया जा सकता है. AI इस काम को तेज करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

अमोडेई ने अपनी भविष्य की सोच में AI के फायदे के साथ इसके खतरों पर भी बात की है. उनका मानना है कि AI से मिलने वाले फायदे तभी इंसानों तक पहुंचेंगे, जब इस तकनीक का इस्तेमाल सही सुरक्षा और निगरानी के साथ किया जाएगा.

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उनका दावा मेडिकल साइंस के लिए उम्मीद जरूर जगाता है, लेकिन इसे कैंसर या अल्जाइमर के इलाज की तय समयसीमा नहीं समझना चाहिए. आने वाले वर्षों में AI नई दवाओं की खोज को तेज कर सकता है, बीमारी की पहचान बेहतर बना सकता है और वैज्ञानिकों को नए रास्ते दिखा सकता है. लेकिन किसी बीमारी को खत्म करने का फैसला लैब, क्लिनिकल ट्रायल और मरीजों पर मिले नतीजे ही करेंगे.

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