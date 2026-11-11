आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से कंपनियों के ज्यादा तेज और कुशल बनने की उम्मीद थी. इस बदलाव के कारण कुछ कर्मचारियों की नौकरी चली गई, लेकिन अब कई कंपनियां समझ रही हैं कि इंसानों की जगह AI को लाना उतना आसान नहीं है, जितना उन्होंने सोचा था.

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अमेरिका और ब्रिटेन में कुछ कर्मचारियों को एआई के कारण हटाने के बाद दोबारा नौकरी पर बुलाया गया है. भारत में भी एआई से जुड़ी भर्तियां हो रही हैं, लेकिन ऑटोमेशन के कारण नौकरियां जाने और शुरुआती स्तर के मौके घटने का दबाव बना हुआ है.

AI क्यों नहीं ले पा रहा मानवीय अनुभव की जगह.

9 नवंबर की फॉर्च्यून रिपोर्ट में प्रतिभा आकलन कंपनी एसएचएल की रिसर्च का हवाला दिया गया. इसके मुताबिक, सर्वे में शामिल अमेरिका के 19.1 प्रतिशत कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें एआई से बदल दिया गया था और बाद में नौकरी पर वापस आने के लिए कहा गया. अमेरिका और ब्रिटेन को मिलाकर यह आंकड़ा 16 प्रतिशत था.

एसएचएल ने इस स्थिति को एआई रीबाउंडिंग कहा है. इससे कंपनियों के सामने यह सवाल खड़ा हुआ है कि अगर कर्मचारियों की जगह लाई गई तकनीक उनका पूरा काम नहीं कर पाए तो क्या होगा.

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यह समस्या केवल चैटबॉट और ऑटोमेटेड सिस्टम की सीमाओं तक नहीं है. कंपनियां यह भी समझ रही हैं कि कर्मचारियों के पास संस्थान से जुड़ी जानकारी, ग्राहकों के साथ संबंध और पेशेवर फैसले लेने का अनुभव होता है, जिसकी नकल तकनीक के जरिए करना मुश्किल है.

फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, भर्ती कंपनी रॉबर्ट हाफ ने जुलाई में एक अलग सर्वे किया था. इसमें अमेरिका के 32 प्रतिशत भर्ती प्रबंधकों ने कहा कि उनकी कंपनियों ने एआई के कारण जिन पदों को खत्म किया था, बाद में उन्हीं या उनसे मिलते-जुलते पदों को दोबारा शुरू करना पड़ा.

इन कंपनियों में 40 प्रतिशत ने कहा कि एआई संस्थान से जुड़ी जानकारी की जगह नहीं ले सका. वहीं, 39 प्रतिशत ने संबंधों को संभालने की जरूरत बताई, जबकि 38 प्रतिशत ने कहा कि काम के लिए उम्मीद से ज्यादा मानवीय निगरानी और गुणवत्ता जांच की जरूरत पड़ी.

वाहन कंपनी फोर्ड ने भी जून में 350 अनुभवी इंजीनियरों को नौकरी दी और पदोन्नत किया. एआई से चलने वाले गुणवत्ता जांच के साधन उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाए थे. कंपनी का कहना था कि एआई गुणवत्ता सुधार सकता है, लेकिन अनुभवी इंजीनियरिंग टीम जरूरी बनी रहेगी.

वापसी के लिए बेहतर शर्तें चाहते हैं कर्मचारी.

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जिन कर्मचारियों को नौकरी पर लौटने के लिए कहा जा रहा है, वे अपनी पुरानी शर्तों पर वापस आने के लिए तैयार नहीं भी हो सकते हैं.

एसएचएल के नतीजों के मुताबिक, एआई रीबाउंडिंग का सामना करने वाले 51 प्रतिशत कर्मचारियों ने लौटने से पहले वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग की. वहीं, 42 प्रतिशत ने भविष्य में नौकरी सुरक्षित रहने की लिखित गारंटी मांगी और 40 प्रतिशत ने अपनी भूमिका में एआई के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा साफ जानकारी देने की मांग रखी.

इन नतीजों से पता चलता है कि छंटनी का फैसला पलटना केवल पद को दोबारा खोलने तक सीमित नहीं है. कंपनियों को उन कर्मचारियों का भरोसा भी फिर से जीतना होगा, जिन्हें पहले आसानी से बदला जा सकने वाला माना गया था.

29 अक्टूबर की एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्ट में बताया गया कि कर्मचारियों को ऐसे प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले किन बातों पर विचार करना चाहिए. रिपोर्ट में बेहतर वेतन, करियर में आगे बढ़ने के मौके और इस बात पर स्पष्टता के लिए बातचीत करने की जरूरत बताई गई कि लौटने वाले कर्मचारी को भविष्य में फिर ऑटोमेशन का सामना करना पड़ेगा या नहीं.

कर्मचारी ऐसी भूमिकाओं पर भी विचार कर सकते हैं, जिनमें उनके मौजूदा अनुभव को एआई लागू करने, उसकी निगरानी करने और गुणवत्ता जांचने के काम से जोड़ा जाए.

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भारतीय कर्मचारियों के लिए इसके क्या मायने हैं.

भारत में भी AI अपनाने के कारण रोजगार पर दबाव देखा जा रहा है. हालांकि, अभी ऐसे तुलनीय सबूत नहीं हैं, जिनसे पता चले कि एआई से जुड़ी छंटनी के बाद भारतीय कर्मचारियों को कितनी बार दोबारा नौकरी पर रखा जा रहा है.

8 अगस्त की इंडिया टुडे रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग को मिले नोमुरा के विश्लेषण का हवाला दिया गया था. इसके मुताबिक, भारत में एआई से जुड़ी 83,100 भर्तियां दर्ज हुईं, जबकि एआई से जुड़ी छंटनी और कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने का आंकड़ा 31,921 रहा. इससे संकेत मिलता है कि एआई मौजूदा भूमिकाओं में बदलाव के साथ नए मौके भी बना रहा है.

हालांकि, कर्मचारियों के लिए यह बदलाव आसान नहीं है. 8 अक्टूबर की इंडिया टुडे रिपोर्ट में बताया गया था कि ऑटोमेशन शुरुआती स्तर के रोजगार के मौकों को प्रभावित कर रहा है. इसका असर खास तौर पर तकनीक और वित्तीय सेवाओं में दिख रहा है, जहां एआई उन सामान्य कामों को तेजी से संभाल रहा है जो पहले नए स्नातकों को दिए जाते थे.

बड़ी चिंता यह है कि कंपनियां ऑटोमेशन के नतीजों को पूरी तरह समझने से पहले ही उसे तेजी से अपना रही हैं.

क्या इंसानों को AI से बदलना महंगा पड़ रहा है?

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एआई रीबाउंडिंग का मतलब यह नहीं है कि ऑटोमेशन नाकाम हो गया है या कंपनियां नौकरियों में की गई हर कटौती को वापस लेंगी. यह स्थिति इंसानी अनुभव को ऐसा खर्च मानने के जोखिम दिखाती है, जिसे बिना किसी असर के खत्म किया जा सकता है.

कर्मचारियों के लिए एआई के साथ काम करना सीखना जरूरी है, लेकिन सही फैसला लेने की क्षमता, अनुभव, रचनात्मकता और लोगों को संभालने की योग्यता भी अहम बनी हुई है.

अब सवाल केवल यह नहीं है कि एआई किसी इंसान का काम कर सकता है या नहीं. सवाल यह भी है कि किसी कर्मचारी को बदलने का फैसला करने से पहले कंपनियां उसके काम और जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझती हैं या नहीं. कर्मचारियों को वापस बुलाने के मामले दिखाते हैं कि एआई के साथ मानवीय अनुभव, भरोसा और निगरानी की जरूरत अब भी बनी हुई है.

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