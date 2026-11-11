त्रिपुरा में आदिवासियों के खाने पर टिप्पणी कर घिरे BJP MLA, माफी की मांग

त्रिपुरा में आदिवासी समुदाय के खानपान और रहन-सहन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. यहां BJP विधायक तफज्जल हुसैन पर आदिवासी समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह टिपरा मोथा पार्टी और आदिवासी समुदाय के खानपान पर टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं.

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इस बयान पर कई नेताओं और आदिवासी संगठनों ने नाराजगी जताई है. टिपरा मोथा पार्टी के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. वहीं, BJP के एक वरिष्ठ नेता ने भी ऐसी टिप्पणी को गलत बताया है.

'हमारे खाने की आदत सत्ता के साथ नहीं बदलती'

प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर BJP विधायक के बयान पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि चाहे BJP विधायक हों या यूट्यूबर आमिर शोकीन, दोनों का टिपरासा समुदाय को लेकर रवैया एक जैसा है. उन्होंने कहा कि हम टिपरासा हैं और हमारे खाने की आदतें इस बात से नहीं बदलतीं कि सत्ता में कौन है."

प्रद्योत ने BJP विधायक से अपने बयान के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को कहा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणी से समुदायों के बीच नफरत फैल सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग गायों की तस्करी करके बांग्लादेश भेजते हैं, उन्हें त्रिपुरा के लोगों के खानपान पर उपदेश नहीं देना चाहिए.

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वीडियो में क्या कहते सुनाई दे रहे हैं विधायक?

दरअसल, वायरल वीडियो में BJP विधायक तफज्जल हुसैन टिपरा मोथा पार्टी की आलोचना करते हुए आदिवासी समुदाय के खानपान और रहन-सहन पर टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि टिपरा मोथा पार्टी के लोग जन्म से ही सूअरों के साथ रहते हैं, उन्हें पालते हैं और खाते भी हैं.

यह वीडियो त्रिपुरा में 17 नवंबर को होने वाले शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच सामने आया है. इसके बाद से ही राज्य में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. हालांकि, वायरल वीडियो में की गई टिप्पणी को लेकर विधायक की ओर से सफाई सामने नहीं आई है.

टिपरा मोथा के विधायक पॉल डांगशु ने भी इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया और बयान की निंदा की. उन्होंने कहा कि किसी पूरे समुदाय की संस्कृति, परंपरा और पहचान का मजाक उड़ाना गलत है. उन्होंने इसे आदिवासी समुदाय का अपमान बताया. डांगशु ने विधायक से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की.

BJP विधायक से सार्वजनिक माफी की मांग की जा रही है. (Photo-FB)

वहीं, विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने भी BJP विधायक के बयान को गैर-जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक बताया. उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी से राज्य के आदिवासी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है. उन्होंने मुख्यमंत्री माणिक साहा से विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. चौधरी ने कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भेदभाव को सामान्य नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि त्रिपुरा को मणिपुर जैसी स्थिति की ओर नहीं बढ़ने देना चाहिए.

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BJP नेता ने भी टिप्पणी को बताया गलत

विवाद बढ़ने के बाद BJP के प्रदेश महासचिव बिपिन देबबर्मा ने भी इस बयान पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि हर समाज की अपनी संस्कृति और खानपान होता है. किसी को भी दूसरे समुदाय की परंपराओं और खाने की आदतों को निशाना नहीं बनाना चाहिए.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने वायरल वीडियो को अभी ठीक से नहीं देखा है. इसलिए उन्हें पक्का नहीं पता कि विधायक ने वास्तव में ऐसी टिप्पणी की है या नहीं. उन्होंने कहा कि इस मामले को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक देबरॉय और मुख्यमंत्री माणिक साहा के सामने उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि बंगाली हो या आदिवासी, हर समुदाय की संस्कृति और परंपरा का सम्मान होना चाहिए.

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इस मामले में आदिवासी संगठन ट्राइबल यूथ फेडरेशन (TYF) ने भी पुलिस से शिकायत की है. संगठन ने पश्चिम अगरतला पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. संगठन का कहना है कि ऐसे बयानों से समुदाय की गरिमा और सामाजिक शांति पर असर पड़ सकता है. उसने पुलिस से जरूरी कानूनी कदम उठाने की मांग की है.

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