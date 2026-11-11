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8 हजार लीटर दूध से भरा टैंकर पलटा तो मची लूट! बाल्टी-कैन लेकर हाईवे पर दौड़े लोग-VIDEO

गुजरात के साबरकांठा में दूध से भरा टैंकर पलटने के बाद हाईवे पर ऐसा नजारा दिखा, जिसने सबको हैरान कर दिया. करीब 8 हजार लीटर दूध लेकर जा रहा साबर डेयरी का टैंकर सड़क किनारे पलट गया. दूध बहते ही ग्रामीण और राहगीर बाल्टी, केन और जग लेकर पहुंच गए. पुलिस ने क्रेन से टैंकर हटवाने की कार्रवाई शुरू की.

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8 हजार लीटर दूध से भरा टैंकर पलटा.(Photo: Screengrab)
8 हजार लीटर दूध से भरा टैंकर पलटा.(Photo: Screengrab)

गुजरात के साबरकांठा जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. हिम्मतनगर के पास कांकणोल हाईवे पर साबर डेयरी का दूध से भरा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. टैंकर में करीब 8 हजार लीटर दूध भरा हुआ था. हादसे के बाद सड़क पर दूध बहने लगा और देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

हादसे के बाद जो नजारा देखने को मिला, उसने सभी को हैरान कर दिया. टैंकर से दूध का रिसाव शुरू होते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मदद के लिए पहुंचने के बजाय दूध भरने में जुट गए. लोग अपने साथ बाल्टी, केन, जग और दूसरे बर्तन लेकर मौके पर पहुंचने लगे.

यह भी पढ़ें: साबरकांठा में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप, खेत में खींच ले गए थे आरोपी

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कुछ ही देर में दूध भरने की होड़ मच गई. लोग टैंकर के लीकेज पॉइंट से दूध निकालने के लिए एक-दूसरे पर गिरते-पड़ते नजर आए. सड़क पर बह रहे दूध को बर्तनों में भरने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई.

8 हजार लीटर दूध सड़क पर बहा, बाल्टी-कैन लेकर पहुंचे लोग

जानकारी के मुताबिक, साबर डेयरी का टैंकर करीब 8 हजार लीटर दूध लेकर जा रहा था. इसी दौरान कांकणोल के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और टैंकर सड़क किनारे पलट गया. दुर्घटना के बाद टैंकर से बड़ी मात्रा में दूध बाहर निकलने लगा.

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देखें वीडियो...

दूध का रिसाव इतना ज्यादा था कि कुछ ही समय में सड़क पर दूध बहने लगा. मौके पर पहुंचे लोगों ने अपने पास मौजूद बर्तनों में दूध भरना शुरू कर दिया. इस दौरान वहां मौजूद लोग टैंकर के आसपास जमा होकर दूध लेने की कोशिश करते दिखाई दिए.

पुलिस ने क्रेन की मदद से हटवाया टैंकर

इस हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटे हुए टैंकर को हटाने की कार्रवाई शुरू कराई.

फिलहाल पुलिस हादसे के सही कारणों की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, टैंकर चालक के नियंत्रण खोने के बाद यह दुर्घटना हुई. हादसे के बाद हाईवे पर दूध बटोरने के लिए जुटी भीड़ भी चर्चा का विषय बन गई.

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