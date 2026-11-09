दिग्गजों का जिला प्रतापगढ़: कुंडा में राजा भैया तो रामपुर खास में प्रमोद तिवारी का दबदबा! जानिए राजनीति से लेकर इतिहास तक

यूपी का प्रतापगढ़ जिला अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, क्रांतिकारी परंपरा, अनूठे राजनीतिक संघर्ष और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्रदेश में विशिष्ट स्थान रखता है. सई नदी के तट पर बसे इस शहर को मुख्य रूप से 'बेल्हा' या 'बेल्हा प्रतापगढ़' के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कारण यहां स्थित प्रसिद्ध बेल्हा देवी मंदिर है. प्रशासनिक रूप से यह प्रयागराज मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

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इतिहास और नामकरण की कहानी:

स्थानीय गजेटियर और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार, 17वीं शताब्दी के मध्य स्थानीय राजा प्रताप सिंह ने अरौर के पास रामपुर में एक गढ़ (किला) बनवाया था. उसी किले के नाम पर इस क्षेत्र का नाम प्रतापगढ़ पड़ा. बाद में 1858 में इसे आधिकारिक रूप से एक अलग जिले का दर्जा दिया गया.

प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील के सराय नाहर राय में हुई पुरातात्विक खोजों से यह सिद्ध हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल में भी इस क्षेत्र में मानव बस्तियां मौजूद थीं.

1857 की क्रांति में योगदान:

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रतापगढ़ के राजा राव रामबख्श सिंह (डौंडिया खेड़ा) और अन्य क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था. इसके अलावा यह माटी पं. जवाहर लाल नेहरू की शुरुआती राजनीतिक कर्मस्थली और महान स्वतंत्रता सेनानियों की गवाह रही है.

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जानिए प्रतापगढ़ के बारे में:

प्रतापगढ़ के दक्षिण-पश्चिम में गंगा नदी इसे प्रयागराज और कौशांबी से अलग करती है. जबकि सई, बकुलाही, गोमती और लोनी यहां की अन्य प्रमुख नदियां हैं. जिले को भारत की 'आंवला राजधानी' (Aonla City) कहा जाता है. यहां देश का सबसे अधिक आंवला पैदा होता है और इससे जुड़े मुरब्बा, च्यवनप्राश व अन्य आयुर्वेदिक उत्पाद देश-विदेश में भेजे जाते हैं.

प्रतापगढ़ जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है. यहां गेहूं, धान, दलहन और तिलहन प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं. औद्योगिक रूप से यह जिला अपेक्षाकृत पिछड़ा रहा है. दर्शनीय स्थलों की बार करें तो बेल्हा देवी मंदिर, डलमऊ (सीमावर्ती पौराणिक स्थल), संगीपुर, कचनार वीर बाबा धाम, और विभिन्न प्राकृतिक झीलें यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.

साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर:

प्रतापगढ़ ने हिंदी साहित्य को ऐसे दिग्गज दिए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है. आपको बता दें कि महानिराला और मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन का जन्म इसी जिले के बाबूपट्टी गांव में हुआ था. रीतिकाल के श्रेष्ठ और प्रख्यात आचार्य कवि भिखारीदास यहीं के थे. धर्मसम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की यह जन्मभूमि रही है. यहां की मुख्य लोकभाषा अवधी है.

बात सियासत की:

प्रतापगढ़ अपनी अनूठी और कटीली राजनीतिक रंजिशों, बाहुबली क्षत्रिय नेतृत्व और दलबदल की संस्कृति के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेष चर्चा में रहता है. जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं.

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इस जिले की राजनीति में सवर्ण (विशेषकर क्षत्रिय और ब्राह्मण), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के साथ-साथ मुस्लिम आबादी की निर्णायक भूमिका रहती है. जिले में OBC की आबादी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है. विशेष रूप से कुर्मी (पटेल) समुदाय की आबादी काफी मजबूत है. इनके अलावा यादव, मौर्य/कुशवाहा, लोधी और निषाद समुदाय की भी अच्छी-खासी मौजूदगी है.

रामपुर खास- यह कांग्रेस पार्टी का सबसे सुरक्षित और ऐतिहासिक अभेद्य गढ़ माना जाता है, जहां से दशकों से प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा 'मोना' का लगातार कब्जा रहा है.

वर्तमान में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की ही बेटी आराधना मिश्रा रामपुर खास सीट से विधायक हैं. आराधना को हाल ही में अजय राय की जगह पर यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया है. 2027 के चुनाव में उन पर और उनकी सीट पर और भी ज्यादा रहने वाला है.

कुंडा- जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) का यह पारंपरिक और अकाट्य विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वे निर्दलीय व अपनी पार्टी से लंबे समय से अपराजेय विधायक हैं.

विश्वनाथगंज- यह सीट केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अपना दल (एस) और अन्य क्षेत्रीय दलों के समीकरणों के लिए जानी जाती है. वर्तमान में इस सीट से अपना दल (एस) के जीत लाल पटेल विधायक हैं.

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प्रतापगढ़ सदर- जिला मुख्यालय की यह सामान्य सीट राजनीतिक रूप से बेहद अहम है, जहां भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला रहता है. वर्तमान में इस सीट से भाजपा के राजेंद्र कुमार मौर्य विधायक हैं.

पट्टी- यह वही ऐतिहासिक क्षेत्र है जहां से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी. वर्तमान में सपा के राम सिंह पटेल यहां से विधायक हैं.

रानीगंज- ग्रामीण बहुल यह सीट भी प्रतापगढ़ के राजनीतिक समीकरणों को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वर्तमान में सपा के डॉ. आर.के. वर्मा विधायक हैं.

बाबागंज (SC)- विनोद कुमार सरोज (निर्दलीय - राजा भैया समर्थित) इस सीट से विधायक हैं. इस सीट पर राजा भैया का काफी प्रभाव रहता है.

प्रमुख राजनेता और दिग्गज हस्तियां:

रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया): कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख. उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका रसूख और प्रभाव निर्विवाद रूप से काफी बड़ा माना जाता है.

प्रमोद तिवारी: कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता और लंबे समय तक रामपुर खास से विधायक रहने के बाद वर्तमान में राज्यसभा सांसद.

अराधना मिश्रा 'मोना': रामपुर खास से कांग्रेस विधायक, विधानसभा में पार्टी की प्रमुख नेता और अब प्रदेश अध्यक्ष.

संगम लाल गुप्ता: भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व सांसद.

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अक्षय प्रताप सिंह (गोपाल जी): राजा भैया के करीबी और विधान परिषद (MLC) के सदस्य रह चुके हैं.

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