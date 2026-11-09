Best Winter Destinations in India: सर्दियों में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 7 जगहें, बर्फबारी से लेकर रेगिस्तान तक मिलेगा शानदार नजारा

Best Winter Destinations in India: सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान न ज्यादा गर्मी होती है और न ही कई जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ती है. ऐसे में लोग परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ छुट्टियां बिताने का प्लान बनाते हैं. कुछ लोगों को सर्दियों में बर्फबारी देखना पसंद होता है तो कुछ लोग ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं, जहां का मौसम सुहावना हो और भीड़भाड़ भी कम मिले.

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भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप सर्दियों की छुट्टियों का भरपूर आनंद ले सकते हैं. यहां आपको बर्फ से ढके पहाड़, शांत गांव, हरी-भरी वादियां और खूबसूरत रेगिस्तान देखने को मिलेंगे. अगर आप भी इस सर्दी कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत की इन 7 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश (Ziro Valley)

अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली उन लोगों के लिए अच्छी जगह है, जो भीड़भाड़ से दूर शांत माहौल में छुट्टियां बिताना चाहते हैं. यह जगह हरी-भरी पहाड़ियों, देवदार के जंगलों और खूबसूरत गांवों के लिए जानी जाती है. यहां आप अपातानी समुदाय की संस्कृति और परंपराओं को करीब से जान सकते हैं. साथ ही स्थानीय खानपान का स्वाद लेने और गांवों में घूमने का मौका भी मिलता है. सर्दियों में यहां सुबह और शाम के समय अच्छी ठंड रहती है. यहां जाने से पहले परमिट और आने-जाने के साधनों की जानकारी जरूर जुटा लें.

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तवांग, अरुणाचल प्रदेश (Tawang)

अरुणाचल प्रदेश का तवांग सर्दियों में घूमने के लिए एक शानदार जगह है. यह इलाका खूबसूरत पहाड़ों, शांत वादियों और बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है. यहां स्थित तवांग मठ देश के प्रसिद्ध मठों में शामिल है. सर्दियों में यहां बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, जिससे पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ जाती है. आप यहां स्थानीय बाजारों में घूमने के साथ अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति और खानपान को भी करीब से जान सकते हैं. हालांकि, यहां जाने से पहले परमिट और सड़क से जुड़ी जानकारी जरूर ले लें.

औली, उत्तराखंड (Auli)

उत्तराखंड का औली सर्दियों में घूमने के लिए बेहद खूबसूरत जगह है. यहां बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद चादर जैसी नजर आने वाली ढलानें पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं. अगर आप बर्फबारी देखने और ठंड के मौसम का मजा लेने के शौकीन हैं, तो औली जा सकते हैं. यहां स्कीइंग करने का मौका भी मिलता है. इसके अलावा रोपवे की सवारी और हिमालय के शानदार नजारे इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. आप यहां परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं.

कल्पा, हिमाचल प्रदेश (Kalpa)

अगर आप सर्दियों में भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का कल्पा अच्छा विकल्प हो सकता है. किन्नौर जिले में स्थित यह खूबसूरत गांव अपने पहाड़ों, पारंपरिक घरों और प्राकृतिक नजारों के लिए मशहूर है. यहां से किन्नौर कैलाश पर्वत श्रृंखला का शानदार नजारा दिखाई देता है. सर्दियों में यहां ठंड काफी बढ़ जाती है और बर्फबारी भी हो सकती है. ऐसे में आप यहां प्रकृति के बीच सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं.

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पहलगाम, जम्मू-कश्मीर (Pahalgam)

जम्मू-कश्मीर का पहलगाम अपनी खूबसूरत वादियों, नदियों और ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है. सर्दियों में यहां के कई इलाकों में बर्फबारी होती है, जिससे पूरा नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. यहां आप पहाड़ों के बीच घूमने, स्थानीय बाजारों को देखने और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने जा सकते हैं. अगर आप परिवार या पार्टनर के साथ सर्दियों की छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो पहलगाम अच्छा विकल्प है. हालांकि, मौसम के हिसाब से यहां कई पर्यटन स्थलों और रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

चोपता, उत्तराखंड (Chopta)

उत्तराखंड का चोपता अपनी हरियाली, घने जंगलों और खूबसूरत पहाड़ी नजारों के लिए मशहूर है. इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है. अगर आपको प्रकृति के बीच समय बिताना और ट्रेकिंग करना पसंद है, तो यह जगह आपको काफी पसंद आएगी. चोपता से तुंगनाथ मंदिर तक ट्रेकिंग का रास्ता भी जाता है. सर्दियों में यहां बर्फबारी देखने को मिल सकती है. हालांकि, बर्फबारी के दौरान ट्रेकिंग और मंदिर तक पहुंचने का रास्ता प्रभावित हो सकता है, इसलिए जाने से पहले मौसम और स्थानीय जानकारी जरूर जांच लें.

जैसलमेर, राजस्थान (Jaisalmer)

अगर आपको सर्दियों में पहाड़ों की जगह गर्म और सुहावने मौसम में घूमना पसंद है, तो राजस्थान का जैसलमेर अच्छा विकल्प है. इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है. यहां का सुनहरा किला, पुरानी हवेलियां और विशाल रेगिस्तान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. सर्दियों में यहां का मौसम घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है. आप यहां सम के रेतीले टीलों पर डेजर्ट सफारी का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा ऊंट की सवारी, लोक संगीत, राजस्थानी डांस और पारंपरिक खाने का स्वाद भी ले सकते हैं. दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए यह शानदार जगह है.

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सर्दियों में घूमने जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सर्दियों में घूमने का प्लान बनाते समय अपने बजट, मौसम और सफर की दूरी का ध्यान जरूर रखें. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो सकती हैं और कई जगहों पर आवाजाही मुश्किल हो सकती है. इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का हाल, सड़क की स्थिति और स्थानीय गाइडलाइन जरूर चेक करें. साथ ही गर्म कपड़े, जरूरी दवाइयां और अन्य सामान अपने साथ रखें. अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में घूमने के लिए परमिट की जरूरत भी पड़ सकती है. सही तैयारी के साथ आप सर्दियों की छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं.

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