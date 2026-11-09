scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hardik Pandya-Mahieka Sharma: सुर्ख लाल सूट में दुल्हन की तरह सजीं हार्दिक पंड्या की GF, क्रिकेटर ने माहिका संग की पूजा

हार्दिक पंड्या ने इस साल दिवाली का जश्न अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा और बेटे अगस्त्य संग मनाया. दिवाली के खास मौके पर हार्दिक ने पीवी सिंधु से भी मुलाकात की. हार्दिक और माहिका के दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

Advertisement
X
पीवी सिंधु संग दिखे हार्दिक-माहिका (Photo: Instagram/@pvsindhu1)
पीवी सिंधु संग दिखे हार्दिक-माहिका (Photo: Instagram/@pvsindhu1)

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या के लिए इस साल की दिवाली काफी खास रही. हार्दिक ने अपनी लेडी लव माहिका शर्मा और बेटे अगस्त्य संग दिवाली का जश्न मनाया. क्रिकेटर ने परिवार संग रीति-रिवाजों से पूजा भी की. दिवाली पर हार्दिक-माहिका ने भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु संग भी खास मुलाकात की. 

दिवाली पर पीवी सिंधु से मिले हार्दिक-माहिका

पीवी सिंधु ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर की है. पीवी सिंधु क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ दिवाली का जश्न मनाती हुई नजर आईं. सभी ने मुस्कुराते हुए कैमरे में देखकर पोज भी दिए. 

सम्बंधित ख़बरें

Hardik Pandya, Arshdeep Singh
पंड्या के लिए अर्शदीप को छोड़ना पंजाब की भूल? उठे बड़े सवाल
Hardik Pandya
हार्दिक अब इस टूर्नामेंट से बाहर, भाई क्रुणाल को बड़ी जिम्मेदारी
cricketer hardik pandya performed pooja
हार्दिक पंड्या ने मनाई दिवाली, GF- बेटे संग की पूजा, दिखाई झलक
IPL 2027 Biggest Trade Deal
रोहित-हार्दिक ड्रामे का हुआ अंत! MI का साथ छोड़ PBKS जाएंगे पंड्या
Hardik Pandya
गिल ने NZ के खिलाफ ODI सीरीज से पहले हार्दिक पर क्या कहा?

पीवी सिंधु साड़ी में स्टनिंग लगीं. उनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया. वहीं, सुर्ख लाल रंग के सूट में माहिका शर्मा का लुक भी देखते ही बनता है. रेड सूट संग माहिका ने झुमके कैरी किए, मांग टीका पहनकर अपना लुक कंप्लीट किया. माहिका इस लुक में किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लगीं. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PV Sindhu (@pvsindhu1)

 

वहीं, कुर्ते-पायजामे में हार्दिक पंड्या भी काफी जंच रहे हैं. हार्दिक के ट्रेडिशनल लुक ने फैंस का दिल जीत लिया. वो काफी खुश नजर आए. हार्दिक और माहिका संग तस्वीर शेयर करते हुए पीवी सिंधु ने कैप्शन में लिखा- हार्दिक पंड्या, माहिका और छोटे अगू (अगस्त्य) के साथ दिवाली का जश्न मनाया.

Advertisement

'हार्दिक पंड्या का एक ऐसा रूप देखने को मिला, जिसने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी और माहिका हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लगीं. कुछ चीजें सामने से देखने पर और भी प्यारी लगती हैं.' पीवी सिंधु की पोस्ट से साफ जाहिर है कि उन्होंने पावर कपल हार्दिक और माहिका संग कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है.

गर्लफ्रेंड संग दिखी हार्दिक की केमिस्ट्री

हार्दिक पंड्या ने भी बेटे अगस्त्य और गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग अपने दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की हैं. एक तस्वीर में हार्दिक अपनी लेडी लव को माथे पर तिलक लगाते नजर आए. एक दूसरी तस्वीर में हार्दिक और माहिका ने साथ में कपल पोज दिया. दोनों की केमिस्ट्री और लुक किसी न्यूलीमैरिड कपल से कम नहीं है. 

 

हार्दिक और माहिका ने साथ में पूजा भी की. माहिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तस्वीर शेयर करके फैंस को अपने सेलिब्रेशन की झलक दिखाई है. 

 

हार्दिक अपने बेटे अगस्त्य संग भी मस्ती करते दिखे. बता दें कि नताशा स्टेनकोविक संग तलाक के बाद हार्दिक बेटे की परवरिश एक्स वाइफ संग मिलकर कर रहे हैं. हार्दिक की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरों ने फैंस को खुश कर दिया है. 

इससे पहले छोटी दिवाली पर हार्दिक और माहिका साथ में पूजा करते दिखे थे. फैंस अब उन दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    स्मार्ट सिटी मिशन से बदल रही यूपी के शहरों की सूरत, जानें क्या-क्या बदल रहा |
    Kal Ka Rashifal 10 November 2026: शनि की इन 2 राशियों कल बंपर लाभ, जानें आपके लिए कैसा रहेगा दिन |
    'BJP का झंडा उठाते ही ब्राह्मणों से छिटक गया मुस्लिम वोट', PK का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल |
    दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं, आग से एक परिवार के 6 लोगों की मौत |
    दिग्गजों का जिला प्रतापगढ़: कुंडा में राजा भैया तो रामपुर खास में प्रमोद तिवारी का दबदबा! जानिए राजनीति से लेकर इतिहास तक |
    IPL Trade: हार्दिक पंड्या के लिए अर्शदीप सिंह को छोड़ना पंजाब की भूल? मुंबई की बल्ले-बल्ले, उठे बड़े सवाल |
    Best Winter Destinations in India: सर्दियों में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 7 जगहें, बर्फबारी से लेकर रेगिस्तान तक मिलेगा शानदार नजारा |
    सस्ती खाद का महंगा सौदा! किसानों को फायदा, लेकिन देश पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ |
    Hardik Pandya-Mahieka Sharma: सुर्ख लाल सूट में दुल्हन की तरह सजीं हार्दिक पंड्या की GF, क्रिकेटर ने माहिका संग की पूजा |
    सारे सीक्रेट साझा करते हैं Gen Z? दोस्ती का तरीका बना ओवरशेयरिंग
    Advertisement