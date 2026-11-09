Hardik Pandya-Mahieka Sharma: सुर्ख लाल सूट में दुल्हन की तरह सजीं हार्दिक पंड्या की GF, क्रिकेटर ने माहिका संग की पूजा

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या के लिए इस साल की दिवाली काफी खास रही. हार्दिक ने अपनी लेडी लव माहिका शर्मा और बेटे अगस्त्य संग दिवाली का जश्न मनाया. क्रिकेटर ने परिवार संग रीति-रिवाजों से पूजा भी की. दिवाली पर हार्दिक-माहिका ने भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु संग भी खास मुलाकात की.

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दिवाली पर पीवी सिंधु से मिले हार्दिक-माहिका

पीवी सिंधु ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर की है. पीवी सिंधु क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ दिवाली का जश्न मनाती हुई नजर आईं. सभी ने मुस्कुराते हुए कैमरे में देखकर पोज भी दिए.

पीवी सिंधु साड़ी में स्टनिंग लगीं. उनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया. वहीं, सुर्ख लाल रंग के सूट में माहिका शर्मा का लुक भी देखते ही बनता है. रेड सूट संग माहिका ने झुमके कैरी किए, मांग टीका पहनकर अपना लुक कंप्लीट किया. माहिका इस लुक में किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लगीं.

वहीं, कुर्ते-पायजामे में हार्दिक पंड्या भी काफी जंच रहे हैं. हार्दिक के ट्रेडिशनल लुक ने फैंस का दिल जीत लिया. वो काफी खुश नजर आए. हार्दिक और माहिका संग तस्वीर शेयर करते हुए पीवी सिंधु ने कैप्शन में लिखा- हार्दिक पंड्या, माहिका और छोटे अगू (अगस्त्य) के साथ दिवाली का जश्न मनाया.

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'हार्दिक पंड्या का एक ऐसा रूप देखने को मिला, जिसने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी और माहिका हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लगीं. कुछ चीजें सामने से देखने पर और भी प्यारी लगती हैं.' पीवी सिंधु की पोस्ट से साफ जाहिर है कि उन्होंने पावर कपल हार्दिक और माहिका संग कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है.

गर्लफ्रेंड संग दिखी हार्दिक की केमिस्ट्री

हार्दिक पंड्या ने भी बेटे अगस्त्य और गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग अपने दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की हैं. एक तस्वीर में हार्दिक अपनी लेडी लव को माथे पर तिलक लगाते नजर आए. एक दूसरी तस्वीर में हार्दिक और माहिका ने साथ में कपल पोज दिया. दोनों की केमिस्ट्री और लुक किसी न्यूलीमैरिड कपल से कम नहीं है.

हार्दिक और माहिका ने साथ में पूजा भी की. माहिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तस्वीर शेयर करके फैंस को अपने सेलिब्रेशन की झलक दिखाई है.

हार्दिक अपने बेटे अगस्त्य संग भी मस्ती करते दिखे. बता दें कि नताशा स्टेनकोविक संग तलाक के बाद हार्दिक बेटे की परवरिश एक्स वाइफ संग मिलकर कर रहे हैं. हार्दिक की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरों ने फैंस को खुश कर दिया है.

इससे पहले छोटी दिवाली पर हार्दिक और माहिका साथ में पूजा करते दिखे थे. फैंस अब उन दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.



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