IPL Trade: हार्दिक पंड्या के लिए अर्शदीप सिंह को छोड़ना पंजाब की भूल? मुंबई की बल्ले-बल्ले, उठे बड़े सवाल

IPL Trade: किसी भी टीम की ताकत सिर्फ उसके बड़े सितारे नहीं, बल्कि वह खिलाड़ी भी होते हैं जो मुश्किल वक्त में मैच का रुख बदल देते हैं. पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए अर्शदीप सिंह ऐसे ही गेंदबाज रहे हैं. अब हार्दिक पंड्या को टीम में लाने के लिए उन्हें छोड़ने की तैयारी है. ऐसे में पंजाब के इस फैसले के फायदे से ज्यादा नुकसान पर चर्चा शुरू हो गई है.

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हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह की अदला-बदली को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने पंजाब किंग्स के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उनका मानना है कि इस ट्रेड से मुंबई इंडियंस को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है. वहीं, आकाश चोपड़ा ने अर्शदीप के जाने से पंजाब की गेंदबाजी कमजोर होने की आशंका जताई है.

आईपीएल में खिलाड़ियों की अदला-बदली का एक बड़ा फैसला पंजाब किंग्स के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है. हार्दिक पिछले तीन सीजन से मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तानी कर रहे थे. अब वह पंजाब की जर्सी में नजर आ सकते हैं. हालांकि, इस ट्रेड को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने सवाल खड़े किए हैं. उनका मानना है कि यह सौदा मुंबई इंडियंस के लिए शानदार है, लेकिन पंजाब किंग्स के लिहाज से इस पर सवाल उठना लाजिमी है.

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मुंबई को फायदा, पंजाब के फैसले पर सवाल

अभिनव मुकुंद के मुताबिक पंजाब किंग्स ने पिछले मेगा ऑक्शन में अपनी टीम के तीन बड़े खिलाड़ियों अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल पर काफी पैसा खर्च किया था. ऐसे में अगर फ्रेंचाइजी अब अपने इसी कोर ग्रुप में बदलाव करना चाहती है तो उसके फैसले के पीछे की वजह समझना जरूरी है.

मुकुंद ने जियोस्टार से बातचीत में कहा, 'जब आप पिछले मेगा ऑक्शन को देखते हैं तो पंजाब ने अर्शदीप, श्रेयस और चहल जैसे तीन बड़े खिलाड़ियों पर अपना काफी पैसा खर्च किया था. अगर आपको उस कोर ग्रुप पर भरोसा नहीं है और आप बेहतर कोर टीम बनाना चाहते हैं तो फिर ऑलराउंडर का सवाल सामने आता है.'

उन्होंने आगे कहा कि मुंबई इंडियंस के लिए यह शानदार सौदा है, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए यह फैसला सवाल खड़े करता है. मुकुंद ने पूछा कि अगर हार्दिक पंजाब आते हैं तो क्या वह सिर्फ एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे?

अय्यर के अंडर खेलेंगे हार्दिक, कैसे बनेगा तालमेल?

हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर चुके हैं. अब पंजाब किंग्स में उनका सामना एक अलग भूमिका से होगा. टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है. ऐसे में हार्दिक और श्रेयस के बीच तालमेल भी चर्चा का विषय बन सकता है.

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मुकुंद ने इसी पहलू पर सवाल उठाते हुए कहा कि हार्दिक को श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में खेलना होगा. क्या हार्दिक इस भूमिका के लिए तैयार हैं? क्या श्रेयस के साथ इस बारे में बातचीत हुई है? ये ऐसी बातें हैं जो फ्रेंचाइजी के भीतर तय होती हैं और बाहर से इनके बारे में कुछ कहना मुश्किल है.

हार्दिक आए तो स्टोइनिस की हो सकती है छुट्टी

हार्दिक पंड्या के पंजाब किंग्स में आने का असर टीम के दूसरे विदेशी ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस पर भी पड़ सकता है. मुकुंद को लगता है कि हार्दिक की मौजूदगी में पंजाब किंग्स स्टोइनिस को रिलीज करने का फैसला कर सकती है.

उन्होंने कहा कि हार्दिक के आने से टीम का पूरा संयोजन बदल सकता है और उन्हें लगता है कि इस ट्रेड के बाद पंजाब स्टोइनिस को जरूर रिलीज कर सकती है. यानी हार्दिक की एंट्री से सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, टीम के ऑलराउंडर विभाग का समीकरण भी बदल सकता है.

सूर्यांश शेडगे के मौके पर भी पड़ेगा असर

इस ट्रेड का असर पंजाब के युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे पर भी पड़ सकता है. मुकुंद ने इस खिलाड़ी को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की. उनका मानना है कि हार्दिक के आने से सूर्यांश के लिए टीम में मौके हासिल करना मुश्किल हो सकता है.

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मुकुंद ने कहा, 'मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि सूर्यांश इस फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं. वह अब भारत ए के लिए ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं. उन्हें भारत के अगले संभावित ऑलराउंडरों में देखा जा रहा है. ऐसे में वह जरूर सोच रहे होंगे कि अगर यह ट्रेड होता है तो उन्हें पहले जितने मौके मिल पाएंगे या नहीं.'

आकाश चोपड़ा ने भी अर्शदीप के जाने पर जताई चिंता

पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी पंजाब किंग्स के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. हालांकि, उनकी चिंता टीम की गेंदबाजी को लेकर है. चोपड़ा का मानना है कि अर्शदीप के जाने से पंजाब की गेंदबाजी कमजोर हो सकती है. उनके मुताबिक अगर फ्रेंचाइजी ने अर्शदीप को छोड़ने का मन बना लिया है तो उसे पहले उनके विकल्प के तौर पर अच्छे गेंदबाजों की व्यवस्था करनी चाहिए.

चोपड़ा ने कहा, 'अगर आपने अर्शदीप को जाने देने का फैसला कर लिया है तो आप अपनी उस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं. आप उस विभाग को मजबूत नहीं कर रहे हैं. उन्हें जाने देने के लिए आपके पास उनकी जगह लेने वाले पर्याप्त अच्छे गेंदबाज होने चाहिए. पंजाब की गेंदबाजी अब भी उसकी कमजोर कड़ी है.'

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इस तरह हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह के ट्रेड ने पंजाब किंग्स के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ हार्दिक के आने से टीम को ऑलराउंडर का विकल्प मिलेगा, तो दूसरी तरफ अर्शदीप जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज की विदाई से गेंदबाजी का समीकरण बिगड़ सकता है. अब देखना होगा कि पंजाब इस बदलाव के जरिए अपनी टीम को कितना मजबूत बना पाती है.



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