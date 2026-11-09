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'न टेस्ट की तैयारी, न वनडे में मौका...सिराज के साथ यह कैसा बर्ताव?' तीसरे ODI से पहले दिग्गज ने मैनेजमेंट से पूछे तीखे सवाल

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया था. लेकिन शुरुआती दो मुकाबलों में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला है. मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाज के साथ हो रहे इस तरह के बर्ताव पर अब क्रिकेट के दिग्गज ने सवाल उठाया है.

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सिराज को लेकर क्या बोले आकाश चोपड़ा. (PHOTO: PTI)
सिराज को लेकर क्या बोले आकाश चोपड़ा. (PHOTO: PTI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 10 नवंबर को हैमिल्टन में तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है. भारतीय टीम शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है, लेकिन मैच से ठीक पहले स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. 

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन और व्हाइट-बॉल क्रिकेट से लगातार बाहर रखे जाने पर गहरी चिंता और निराशा जताई है. आकाश चोपड़ा ने सिराज के मुद्दे पर बेबाकी से बात करते हुए कहा कि एक सीनियर गेंदबाज के साथ इस तरह का रवैया समझ से परे है. 

उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद सिराज की जगह वह खुद होते तो बेहद निराश और फ्रस्ट्रेट होते. आकाश ने सवाल उठाया कि अगर सिराज को वनडे सीरीज में प्लेइंग इलेवन में नहीं खिलाना था तो फिर उन्हें स्क्वॉड (टीम) में शामिल ही क्यों किया गया?

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उन्होंने कहा कि अगर सिराज टीम में नहीं होते तो कम से कम बाहर से देखने वाले लोग यह कयास लगाते कि वह टेस्ट मैचों की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन स्क्वॉड में होने के बावजूद उन्हें बेंच पर बैठाना तर्क से परे है. आकाश के मुताबिक जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को पहली पसंद के टेस्ट गेंदबाज के रूप में देखा जा रहा है. 

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ऐसे में अगर अन्य गेंदबाजों को टेस्ट की तैयारी के लिए रेस्ट दिया जा रहा है तो सिराज को भी उसी तरह रेड-बॉल (लाल गेंद) प्रैक्टिस में लगाना चाहिए न कि सिर्फ वनडे स्क्वॉड में बैठाए रखना चाहिए. रोहित शर्मा के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए आकाश ने याद दिलाया कि कप्तान ने कहा था कि सिराज पुरानी गेंद से उतने असरदार नहीं रहते, लेकिन वह बात बहुत पुरानी हो चुकी है. 

कप्तान गिल को करनी चाहिए बात

अब दोनों फॉर्मेट और आईपीएल में कप्तानी का जिम्मा शुभमन गिल संभाल रहे हैं. ऐसे में आकाश का मानना है कि कप्तान और मैनेजमेंट को सिराज से साफ-साफ बात करनी चाहिए कि आखिर उन्हें लगातार मौकों से दूर क्यों रखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें-  PAK vs SL: एक साथ इन 4 धुरंधरों का हुआ डेब्यू, मिली प्लेइंग इलेवन में एंट्री, रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान का बड़ा फैसला

टीम मैनेजमेंट पर भरोसा जताते हुए आकाश ने कहा कि निश्चित रूप से उनके पास कोई न कोई प्लान होगा, लेकिन फैन्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के सामने इस बात की स्पष्टता आनी चाहिए ताकि सिराज के भविष्य को लेकर बेवजह की अटकलबाजी न हो.

NZ की खराब बल्लेबाजी पर भी कही बड़ी बात

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सिराज के अलावा आकाश चोपड़ा ने न्यूजीलैंड की खराब बल्लेबाजी पर भी कीवी टीम को जमकर आड़े हाथों लिया. न्यूजीलैंड की टीम पिछले दोनों वनडे मैचों में 134 और 185 जैसे छोटे स्कोर पर ऑलआउट हो गई है.

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आकाश ने कहा कि डेवन कॉनवे और केन विलियमसन की गैरमौजूदगी बहाना नहीं हो सकती. टॉम लैथम, विल यंग, डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ियों के रहते हुए अपनी ही घरेलू परिस्थितियों में भारतीय युवा गेंदबाजी आक्रमण के सामने घुटने टेकना बेहद शर्मनाक है. आमतौर पर उपमहाद्वीप की टीमों को कीवी पिचों पर तालमेल बिठाने में दिक्कत होती है, लेकिन यहां तो मेजबान टीम ही अपने घर में असहाय नजर आ रही है.

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