सारे सीक्रेट साझा करते हैं Gen Z? दोस्ती का तरीका बना ओवरशेयरिंग

आजकल दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ घूमना या बातें करना नहीं रह गया है. जेन जी के बीच अपनी जिंदगी की छोटी-बड़ी बातें दोस्तों को बताने का ट्रेंड बढ़ रहा है. कभी रिलेशनशिप की परेशानी, तो कभी परिवार से जुड़ी बातें या मन में चल रही उलझनें. युवा अब ऐसी बातें भी अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं, जिन्हें पहले निजी रखना पसंद किया जाता था. इसी आदत को 'ओवरशेयरिंग' कहा जाता है.

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क्या ओवरशेयरिंग से मजबूत होती है दोस्ती?

साइकोलॉजी में अपनी पर्सनल बातें, फीलिंग्स और अनुभव किसी दूसरे के साथ साझा करने को 'सेल्फ डिस्क्लोजर' कहा जाता है. इससे दो लोगों के बीच भरोसा बढ़ सकता है और वे एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं.

जर्नल ऑफ रिसर्च ऑन एडोलसेंस में अप्रैल 2024 में पब्लिश्ड एक रिसर्च में 13 से 29 साल के युवाओं और उनकी दोस्ती का स्टडी किया गया. इसमें सामने आया कि जो युवा अपनी दोस्ती से खुश थे, वे वक्त के साथ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा निजी बातें साझा करने लगे. इससे यह भी समझ आया कि एक-दूसरे से खुलकर बात करना दोस्ती को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

हर बात शेयर करना क्यों पसंद कर रही है जेन जी?

आज के युवा अपनी भावनाओं को छिपाने के बजाय खुलकर जाहिर करना पसंद करते हैं. अपनी परेशानी या डर किसी दोस्त को बताने से उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात समझ रहा है. जब एक दोस्त अपनी निजी बातें बताता है, तो दूसरा भी अपने अनुभव साझा करने में सहज महसूस करता है.

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हालांकि, हर बात हर किसी को बताना सही नहीं है. अपनी निजी जानकारी साझा करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला कितना भरोसेमंद है.

ओवरशेयरिंग हमेशा गलत नहीं होती. कई बार यह दोस्ती में भरोसा बढ़ाने और एक-दूसरे के करीब आने का तरीका बन सकती है. बस यह जरूरी है कि अपनी बात कहने के साथ-साथ अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाए.

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