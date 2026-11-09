AI और सेंसर से दिमाग का ब्लड फ्लो मापने का दावा, लेकिन सबूत कितने मजबूत? Temple पर छिड़ा विवाद

Zomato के फाउंडर Deepinder Goyal इन दिनों अपने नए डिवाइस Temple को लेकर चर्चा में हैं. यह कोई स्मार्टवॉच नहीं है, जिसे कलाई पर बांधा जाता है. इसे माथे के किनारे, कनपटी के पास चिपकाया जाता है. कनपटी को इंग्लिश में टेंपल कहा जाता है, इसलिए इसका नाम शायद टेंपल रखा गया है.

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कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस दिमाग में खून के बहाव (Brain Flow) से जुड़े बदलावों को ट्रैक कर सकता है. इसके अलावा यह शरीर की स्थिति और उम्र बढ़ने से जुड़े संकेतों को समझने के लिए Entropy नाम का एक स्कोर भी देता है.

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इसकी कीमत करीब 85,000 रुपये है और 1 नवंबर से भारत में इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं. लेकिन डिवाइस बाजार में आने के साथ ही डॉक्टरों और न्यूरोलॉजिस्ट ने इसके वैज्ञानिक आधार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर की त्वचा पर लगा सेंसर दिमाग के अंदर खून का बहाव कैसे माप सकता है? वहीं दीपिंदर गोयल का कहना है कि कंपनी ने इस तकनीक पर काफी रिसर्च की है और इसके नतीजे सामने रखे जा रहे हैं.

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इस विवाद को समझने के लिए तीन चीजें जानना जरूरी है. Temple असल में मापता क्या है, इसकी रिसर्च में क्या सामने आया है और डॉक्टरों को इसके दावों पर भरोसा क्यों नहीं है?

टेंपल डिवाइस क्या है और कैसे काम करता है?

Temple एक छोटा वियरेबल डिवाइस है, जिसे सिर के किनारे कनपटी के पास लगाया जाता है. इसे त्वचा पर चिपकाने के लिए खास एडहेसिव पैच का इस्तेमाल होता है. इसमें कई तरह की रोशनी इस्तेमाल करने वाले ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं.

यह फोटोप्लेथिस्मोग्राफी यानी PPG तकनीक पर काम करता है. यही टेक कई स्मार्टवॉच और वियरेलबल में भी मिलती है. आसान भाषा में समझें तो सेंसर स्किन पर रोशनी डालता है और वापस आने वाली रोशनी में बदलाव को पढ़ता है. जब स्किन के नीचे मौजूद छोटी ब्लड आर्टरी में खून की मात्रा बदलती है, तो सेंसर के सिग्नल में भी बदलाव आता है.

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टेंपल में हरी, लाल और इंफ्रारेड रोशनी का इस्तेमाल होता है. अलग-अलग रंग की रोशनी त्वचा और उसके नीचे मौजूद टिश्यूज में अलग गहराई तक पहुंचती है. इनसे मिलने वाले सिग्नल को मिलाकर डिवाइस Brain Flow नाम का एक इंडेक्स तैयार करता है.

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कंपनी के मुताबिक, यह इंडेक्स दिमाग में खून के बहाव से जुड़े बदलावों की जानकारी देता है. यहां एक अहम बात समझनी होगी. Temple का Brain Flow कोई ऐसी रीडिंग नहीं है जो सीधे मिलीलीटर प्रति मिनट में दिमाग तक पहुंचने वाले खून की मात्रा बताती हो. यह एक खास स्कोर है, जिसे कंपनी का एल्गोरिदम तैयार करता है.

Brain Flow पर डॉक्टरों को क्या आपत्ति है?

सोशल मीडिया कई न्यूरोलॉजिस्ट्स ने इस डिवाइस पर सवाल उठाए हैं. डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने सैकड़ों दफा ब्रेन सर्जरी की है और वो ये साबित कर सकते हैं कि इस तरह का डिवाइस रियल डेटा नहीं दे सकता है. दावा ये भी है कि कई बार ब्रेन के अंदर की ऐक्टिविटी स्कैन करने वाले मेडिकल डिवाइस तक सही डेटा नहीं दे पाते हैं, ऐसे में ये छोटा डिवाइस ये काम कैसे कर सकता है?

डॉक्टरों, खास तौर पर न्यूरोलॉजिस्ट्स की सबसे बड़ी चिंता डिवाइस के सेंसर की जगह को लेकर है. कनपटी के पास सुपरफिशियल टेंपोरल आर्टरी नाम की एक रक्त वाहिका होती है. यह External Carotid Artery की शाखा है और सिर के स्किन और चेहरे के हिस्सों तक खून पहुंचाती है.

दूसरी तरफ दिमाग के अंदर खून पहुंचाने का काम मुख्य रूप से Internal Carotid और Vertebral Arteries करती हैं. यानी सिर की स्किन में खून का बहाव और दिमाग के अंदर खून का बहाव अलग-अलग चीजें हैं.

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यहीं से सवाल उठता है. अगर टेंपल का सेंसर त्वचा के पास से ऑप्टिकल सिग्नल ले रहा है, तो यह कैसे पता चलेगा कि सिग्नल में बदलाव दिमाग के अंदर खून के बहाव की वजह से आया है या सिर की त्वचा में रक्त संचार बदलने के कारण?

उदाहरण के लिए, जब कोई शख्स दौड़ता है या एक्सरसाइज करता है, तो शरीर का तापमान बढ़ता है. शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए स्किन और सिर की तरफ खून का बहाव बढ़ा सकता है. ऐसे में कनपटी पर लगा सेंसर भी बदलाव रिकॉर्ड कर सकता है. लेकिन यह जरूरी नहीं कि दिमाग के अंदर खून का बहाव भी उसी अनुपात में बदला हो.

न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार और दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी इस तकनीक की वैज्ञानिक जांच और इसके इंडेक्स की गणना को लेकर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सिर्फ किसी ऐक्टिविटी के दौरान सेंसर की रीडिंग बदलने से यह साबित नहीं होता कि वह वही चीज माप रहा है जिसका दावा किया जा रहा है.

टेंपल की पहली रिसर्च में क्या सामने आया?

इस विवाद के बीच Temple के पक्ष में एक अहम रिसर्च पेपर भी सामने आया है. सितंबर 2026 में MedRxiv पर प्रकाशित इस स्टडी में Temple के Brain Flow इंडेक्स की तुलना Transcranial Doppler यानी TCD नाम के मेडिकल टेस्ट से की गई.

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TCD एक अल्ट्रासाउंड आधारित जांच है. इससे दिमाग की बड़ी धमनियों में खून के बहाव की गति मापी जाती है. इस स्टडी में 23 स्वस्थ लोगों को शामिल किया गया. उनकी औसत उम्र करीब 23 साल थी. इनमें 15 पुरुष और 8 महिलाएं थीं.

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रिसर्च में प्रतिभागियों को साइकिल पर एक्सरसाइज कराई गई और खड़े होने के बाद लिटाया गया. इन दोनों स्थितियों में शरीर और दिमाग के रक्त संचार में बदलाव आते हैं. शोधकर्ताओं ने देखा कि टेंपल का ब्रेन फ्लो इंडेक्स इन बदलावों के दौरान TCD की रीडिंग के साथ किस तरह बदलता है.

नतीजे में दोनों के बीच अच्छा तालमेल दिखा. एक्सरसाइज टेस्ट में मीडियन Pearson Correlation 0.795 और शरीर की पोजिशन बदलने वाले टेस्ट में 0.799 रहा. आसान भाषा में कहें तो दोनों डिवाइस की रीडिंग कई स्थितियों में एक जैसी दिशा में बदलती दिखीं.

यह टेंपल के लिए शुरुआती तौर पर सकारात्मक नतीजा है. लेकिन इसे 80 फीसदी सटीकता कहना गलत होगा. कोरिलेशन यह बताता है कि दो रीडिंग एक-दूसरे के साथ किस हद तक बदल रही हैं. यह नहीं बताता कि दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं या डिवाइस सही मात्रा में खून का बहाव माप रहा है.

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इस रिसर्च की तीन बड़ी सीमाएं

पहली बात, स्टडी में सिर्फ 23 स्वस्थ लोगों को शामिल किया गया. इनमें से हर टेस्ट के विश्लेषण में 20 लोगों का डेटा इस्तेमाल हुआ. इतने छोटे समूह के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि डिवाइस बुजुर्गों, महिलाओं, बीमार लोगों या अलग-अलग स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों में भी उतना ही अच्छा काम करेगा.

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दूसरी बात, TCD भी दिमाग में खून की कुल मात्रा सीधे नहीं मापता. यह एक खास धमनी में खून की गति मापता है. इसलिए शोधकर्ताओं ने Temple के स्कोर और TCD की रीडिंग में बदलाव की तुलना की थी, न कि दोनों से मिलने वाली वास्तविक मात्रा की.

तीसरी और सबसे अहम बात, इस रिसर्च में टेंपल का Brain Flow इंडेक्स एक खास एल्गोरिदम से तैयार हुआ. उसका पूरा फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं है. स्टडी में भी शोधकर्ताओं ने एल्गोरिदम के अंदरूनी हिस्से की जांच नहीं की. उन्होंने डिवाइस से मिले अंतिम स्कोर की तुलना TCD से की.

इसके अलावा इस स्टडी को Temple Pvt Ltd ने फंड किया था. इसका मतलब यह नहीं कि रिसर्च गलत है, लेकिन ऐसे नतीजों को इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स द्वारा दोहराया जाना और पीयर रिव्यू से गुजरना जरूरी है. फिलहाल यह पेपर प्रीप्रिंट है, यानी इसकी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स से रिव्यू बाकी है.

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Entropy क्या है, जिसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं?

टेंपल का दूसरा बड़ा फीचर Entropy है. कंपनी इसे 1 से 250 के बीच एक स्कोर के रूप में दिखाती है. दीपिंदर गोयल के मुताबिक, यह बताता है कि शरीर अपनी नॉर्मल स्थिति बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है.

नींद, एक्सरसाइज, तनाव, खाना, कैफीन और मेडिटेशन जैसी चीजें इस स्कोर को प्रभावित कर सकती हैं. कंपनी इसे शरीर की स्थिति, रिकवरी और उम्र बढ़ने से जुड़े संकेतों को समझने के एक नए तरीके के रूप में पेश कर रही है.

लेकिन डॉक्टरों का सवाल है कि इस स्कोर का शरीर में मौजूद किस वास्तविक जैविक प्रक्रिया से संबंध है? इसे किस फॉर्मूले से निकाला जाता है? अलग-अलग लोगों में इसकी विश्वसनीयता कितनी है? और क्या यह किसी व्यक्ति की सेहत या उम्र बढ़ने की रफ्तार के बारे में भरोसेमंद जानकारी देता है?

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सिर्फ एक नंबर दिखना और उस नंबर का मेडिकल या वैज्ञानिक मतलब साबित होना, दोनों अलग बातें हैं. जब तक इसके पीछे का तरीका और नतीजे स्वतंत्र रिसर्च से साबित नहीं होते, तब तक Entropy को बीमारी या उम्र मापने वाला प्रमाणित पैमाना नहीं माना जा सकता.

ग्रैविटी एजिंग हाइपोथिसिस क्या है?

टेंपल को दीपिंदर गोयल की Gravity Ageing Hypothesis से भी जोड़ा जा रहा है. इस विचार के मुताबिक, लंबे समय तक सीधे खड़े रहने और ग्रैविटी के असर से दिमाग तक खून पहुंचने के तरीके में बदलाव हो सकता है और इसका उम्र बढ़ने से संबंध हो सकता है. ये डिवाइस ये भी क्लेम कर रहा है कि इससे लंबी लाइफ मिल सकती है. इसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि कोई ट्रैकर लंबी लाइफ का दावा कैसे कर सकता है?

लेकिन इंसानी शरीर में सेरेब्रल ऑटोरेग्यूलेशन नाम का एक सिस्टम होता है. यह ब्लड प्रेशर और शरीर की पोजिशन बदलने के बावजूद दिमाग में खून का बहाव काफी हद तक स्थिर रखने में मदद करता है.

इसलिए यह मान लेना कि ग्रैविटी के कारण दिमाग में खून का बहाव लगातार घटता है और इससे उम्र तेजी से बढ़ती है, अभी साबित वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है. इसी तरह सिर नीचे करके उल्टा लटकने या इनवर्जन थेरेपी को उम्र रोकने का तरीका मानना भी सही नहीं होगा. कुछ लोगों में इससे आंखों और सिर के अंदर दबाव बढ़ सकता है.

गोयल का जवाब क्या है?

डॉक्टरों की आलोचना के बीच इटरनल फाउंडर गोयल ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने कहा है कि टेंपल एक फिटनेस और AI डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस नहीं. यह किसी बीमारी की पहचान करने, उसे रोकने या डॉक्टर की सलाह की जगह लेने के लिए नहीं बनाया गया है.

गोयल ने यह भी कहा कि कंपनी ने टेंपल को बनाने में करीब 30 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं, जिनमें से 20 मिलियन डॉलर उन्होंने खुद लगाए हैं. उन्होंने ग्राहकों के लिए 14 दिन की रिटर्न पॉलिसी का भी जिक्र किया है.

उनका कहना है कि लोग चाहें तो खरीदने से पहले पीयर रिव्यू और आगे आने वाले वैज्ञानिक सबूतों का इंतजार कर सकते हैं. उन्होंने 9 नवंबर को ब्रेन फ्लो की गणना, उसके इस्तेमाल और लिमिटेशन्स पर एक विस्तृत नोट जारी करने की बात भी कही है.

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