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UP: विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने कसी कमर, 20 सितंबर से शुरू करेंगे ताबड़तोड़ दौरा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर AIMIM ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 20 सितंबर से प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा शुरू करेंगे. मेरठ में राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने बताया कि ओवैसी कानपुर, श्रावस्ती और आजमगढ़ समेत कई जगह जनसंपर्क करेंगे.

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पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी. (File Photo: ITG)
पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 20 सितंबर से प्रदेश में लगातार चुनावी दौरे और जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे. वह विभिन्न जिलों में पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे. इसी बीच शनिवार को मेरठ में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की चुनावी रणनीति की जानकारी दी.

सपा मुस्लिमों के वोटों का करती है इस्तेमाल: शादाब चौहान
शादाब चौहान ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी 20 सितंबर को कानपुर, 27 सितंबर को श्रावस्ती और 11 अक्टूबर को आजमगढ़ का दौरा करेंगे. इसके बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर की शुरुआत में मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. शादाब चौहान ने कहा कि पार्टी जल्द ही घोषणा करेगी कि 2027 विधानसभा चुनाव में किन-किन सीटों पर एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी उतारेगी. इसके बाद प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रही है और लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल करती है. उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम का उद्देश्य भाजपा को हराना और सेक्युलर वोटों के बंटवारे को रोकना है. उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए पार्टी के रास्ते सभी के लिए खुले हैं.

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शादाब चौहान ने अखिलेश यादव के दौरे पर भी उठाया सवाल
एआईएमआईएम चाहती है कि भाजपा को हराया जाए और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए. सहारनपुर में मस्जिद तोड़े जाने के मामले को लेकर भी शादाब चौहान ने विरोध जताया. उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद को अवैध बताकर कार्रवाई की गई, जबकि अन्य धार्मिक स्थलों की जांच को लेकर सवाल उठते हैं. उन्होंने कहा कि हाल ही में अखिलेश यादव के सहारनपुर दौरे के बाद रात के अंधेरे में कार्रवाई की गई. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं सपा और भाजपा की मिलीभगत तो नहीं है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

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