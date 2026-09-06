पूर्वी दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर युवक की हत्या

पूर्वी दिल्ली इलाके में रविवार सुबह-सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. लगभग सुबह 5 बजे एक व्यक्ति की लाठियों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. फिलहाल मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है.

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ये मामला ईस्ट दिल्ली के न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में मयूर विहार फेज 3 का है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और शव को बरामद किया.

मौके पर फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट की टीम को भी बुलाया गया है जो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि आगे की जांच की जा रही है. दिल्ली पुलिस ने इलाके से CCTV फुटेज भी बरामद कर लिया है और अब उसे खंगाल रही है.

चश्मदीद ने सुनाया हाल

घटना के चश्मदीद सिक्योरिटी गार्ड नंदलाल यादव ने बताया कि दो लोग मिलकर एक शख्स को मार रहे थे. उन्होंने कहा, 'मैंने सुबह 4 बजे कुछ लोगों को देखा था. वो लोग मुझे भी जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे, जिसके बाद मैं वहां से साइड हो गया और फोन किया.' नंदलाल ने बताया कि उन्होंने फोन करके पुलिस को इस मामले की जानकारी दी थी.

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सीसीटीवी फुटेज में दो लोगों को साफतौर पर एक शख्स को डंडों से पीटते देखा जा सकता है. पुलिस इन फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है.

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