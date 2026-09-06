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धोखेबाज होते हैं PAK क्रिकेटर्स? शोएब मलिक-इमाद वसीम ने पत्नियों को बेसहारा छोड़ा! भड़की आवाम

कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपनी दो शादियों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. अब एक यूजर ने क्रिकेटर इमाद वसीम की तुलना शोएब मलिक से की है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी-अपनी पत्नियों को छोड़कर फिर से शादी की है.

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पाक क्रिकेटर्स पर भड़की आवाम (Photo: Social Media)
पाक क्रिकेटर्स पर भड़की आवाम (Photo: Social Media)

पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम इन दिनों सुर्खियों में हैं. इमाद की एक्स वाइफ सानिया अशफाक ने बीते दिनों एक पॉडकास्ट में क्रिकेटर पर कई गंभीर आरोप लगाए. सानिया ने दावा किया था कि इमाद ने उनका जबरन अबॉर्शन करवाया था और प्रेग्नेंसी में उन्हें चीट करके दूसरी शादी कर ली. 

क्रिकेटर्स पर भड़की पाकिस्तानी आवाम

सानिया अशफाक के दावों के बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने क्रिकेटर इमाद वसीम की तुलना शोएब मलिक से कर डाली, क्योंकि शोएब मलिक भी तीन शादियां कर चुके हैं. सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- इमाद वसीम और शोएब मलिक सेम-सेम हैं. दोनों में कोई अंतर नहीं है. 

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पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की ट्रोलिंग देखते हुए इमाद वसीम की एक्स वाइफ सानिया अशफाक ने यूजर से कहा कि वो दोनों क्रिकेटर्स के बीच तुलना न करें. इमाद वसीम की एक्स वाइफ शोएब मलिक का सपोर्ट करती हुई भी नजर आईं. सानिया अशफाक ने कहा कि शोएब की भले ही शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें रही हों, लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चे को बेसहारा नहीं छोड़ा, वो इमाद की तरह नहीं हैं,  जिसे अपने बच्चों की कोई परवाह ही नहीं है. 

सानिया अशफाक के कमेंट पर कई लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. आवाम का कहना है कि क्रिकेटर्स इमाद वसीम और शोएब मलिक दोनों ने अपनी -अपनी पत्नियों को धोखा दिया है. फैंस सानिया अशफाक से लाइफ में मूव ऑन करने को कह रहे हैं. 

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इमाद वसीम ने की दूसरी शादी

बता दें कि इमाद वसीम के पहली पत्नी सानिया अशफाक से तीन बच्चे हैं. सानिया का दावा है कि इमाद ने तलाक के बाद अपने बच्चों को भी अकेला छोड़ दिया है. वो बच्चों का हालचाल भी नहीं लेते. सानिया अशफाक संग तलाक के बाद इमाद वसीम ने नायला राजा संग दूसरी शादी करके घर बसा लिया है. दूसरी पत्नी संग वो जिंदगी गुजार रहे हैं. 

वहीं, दूसरी तरफ शोएब मलिक तीन शादियां कर चुके हैं. शोएब मलिक की पहली शादी आएशा सिद्दीकी से हुई थी. पहली शादी टूटने के बाद शोएब ने सानिया मिर्जा संग निकाह करके घर बसाया था. इस शादी से दोनों का एक बेटा है, जो सानिया के पास रहता है. मगर कुछ सालों बाद दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. सानिया संग तलाक के बाद शोएब ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से तीसरी शादी की है. वो अब तीसरी बेगम संग रहते हैं. 

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