फ्लाइट में यात्री ने काटा ऐसा बवाल, क्रू ने सीट से टेप लगाकर बांधा, लैंड होते पहुंची पुलिस

अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक यात्री ने कथित तौर पर इतना हंगामा किया कि उसे सीट पर टेप से बांधना पड़ा. घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में है. रिपोर्ट के मुताबिक, यात्री नशे में था और फ्लाइट के अंदर लगातार हंगामा कर रहा था. हालात बिगड़ने पर फ्लाइट क्रू को उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाना पड़ा. मामला अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट से जुड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट में सवार एक यात्री ने शराब पीने के बाद अपना आपा खो दिया. वह दूसरे यात्रियों से बहस करने लगा और गाली-गलौज करने लगा. इसके बाद उसकी हरकतें इतनी बढ़ गईं कि फ्लाइट में मौजूद कर्मचारियों को उसे काबू करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा.

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पहले पैसेंजर ने शुरू किया हंगामा

जानकारी के मुताबिक, आरोपी यात्री ने फ्लाइट के फर्स्ट क्लास सेक्शन में हंगामा शुरू किया. वह कथित तौर पर गालियां देने लगा और आसपास मौजूद लोगों से उलझने लगा. स्थिति को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन यात्री लगातार परेशानी पैदा करता रहा. मामला तब और गंभीर हो गया जब उसने कथित तौर पर अपने पास बैठे यात्रियों और एक महिला के साथ भी बदसलूकी की. फ्लाइट में मौजूद लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह शांत नहीं हुआ. इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट और अन्य क्रू मेंबर्स ने स्थिति को संभालने की कोशिश की. जब उन्हें लगा कि यात्री को सामान्य तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल है, तो उसे सीट पर ही सुरक्षित तरीके से रोकने का फैसला किया गया.

सीट पर टेप से बांध दिया

तस्वीरों में यात्री को सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है. उसकी बॉडी के आसपास बड़ी मात्रा में टेप लगाया गया था, ताकि वह अपनी जगह से उठकर किसी दूसरे यात्री या क्रू मेंबर को नुकसान न पहुंचा सके. यह किसी सजा के तौर पर नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए उठाया गया. फ्लाइट में अगर कोई यात्री हिंसक या बेकाबू हो जाए तो बाकी यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है. इसी वजह से क्रू को ऐसी स्थिति में यात्री को कंट्रोल करने के लिए ये किया गया. घटना की तस्वीर में यात्री के पास एक फ्लाइट क्रू मेंबर भी नजर आ रहा है. यात्री को सीट पर टेप से बांधे जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.

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फर्स्ट क्लास में मचाने लगा गाली-गलौज

रिपोर्ट के अनुसार, यात्री ने फर्स्ट क्लास में हंगामा शुरू करने के साथ गाली-गलौज भी की. आरोप है कि उसने आसपास बैठे लोगों को परेशान किया और एक महिला के साथ भी बदसलूकी की. स्थिति बिगड़ने के बाद फ्लाइट क्रू ने उसे अलग किया. बताया गया कि एक फ्लाइट अटेंडेंट ने स्थिति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद यात्री को सीट पर रोक दिया गया और बाकी यात्रियों को उससे दूर रखा गया. फ्लाइट के अंदर इस तरह की घटना से दूसरे यात्रियों के बीच भी तनाव का माहौल बन गया. हालांकि क्रू की कार्रवाई के बाद स्थिति को संभाल लिया गया और फ्लाइट ने अपनी यात्रा जारी रखी.

एयरपोर्ट पहुंचते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार

फ्लाइट के गंतव्य पर पहुंचने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. विमान के सुरक्षित उतरने के बाद पुलिस ने आरोपी यात्री को हिरासत में ले लिया. रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों की ओर से घटना की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि फ्लाइट के अंदर उसने आखिर क्या-क्या किया था. इस घटना ने एक बार फिर विमान में यात्रियों के व्यवहार और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. शराब पीकर फ्लाइट में हंगामा करना न सिर्फ दूसरे यात्रियों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है, बल्कि विमान की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है.

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फ्लाइट में सैकड़ों लोग एक साथ यात्रा करते हैं और ऐसे में किसी एक यात्री की बेकाबू हरकत पूरे विमान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है. यही वजह है कि एयरलाइंस के क्रू को ऐसी परिस्थितियों में तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है. फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच के बाद ही यह साफ होगा कि आरोपी यात्री के खिलाफ कौन-कौन सी कानूनी कार्रवाई की जाती है. लेकिन फ्लाइट के अंदर सीट पर टेप से बांधे गए यात्री की तस्वीर ने इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर जरूर चर्चा का विषय बना दिया है.

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