उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ती नजर आ रही है. सपा की ओर से पांच उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद ही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद नाराजगी जाहिर करते आ रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत के बाद भी कांग्रेस नेता इमरान मसूद के तेवर अब भी बरकरार है. उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस को 2017 के मुकाबले कम सीटें नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने यह भी कह दिया है कि अखिलेश यादव उनसे नाराज हैं.

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इमरान मसूद ने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में है और उसे 105 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए. उन्होंने कहा, '105 सीटें नहीं बल्कि 105 से ज्यादा.' उन्होंने कहा कि 2017 में कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ी थी, उनके मुताबिक उस समय कांग्रेस कमजोर स्थिति में थी लेकिन अब पार्टी मजबूत स्थिति में है तो उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए.

अखिलेश हमसे नाराज: इमरान मसूद

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश यादव उनसे नाराज है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी बात पर कायम हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के बिना समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाएगी. उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया था, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिला.

#WATCH | Delhi: On SP-Congress seat-sharing for UP elections, Congress MP Imran Masood says, "It was because of Rahul Gandhi that you (Samajwadi Party)managed to win 37 seats (2024 Lok Sabha Elections). We aren’t saying you didn’t contribute; we are saying that we, too, secured victories. We showed a big heart—but must it always be us who shows a big heart, every single time? Can’t you show a bit more generosity?..." He adds, "If you offer zero seats, the result will naturally be zero. Why don’t you contest these seats yourselves? You go ahead and win them—after all, you claim to have a formula for winnability..." — ANI (@ANI) November 27, 2026

उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए सवाल किया कि हर बार कांग्रेस ही क्यों बड़ा दिल दिखाए? उन्होंने कहा, 'हर बार हम ही क्यों बड़ा दिल दिखाएं. आपका दिल बड़ा नहीं होगा क्या?'

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उन्होंने कहा कि उन्हें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनो चाहिए. उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई लड़ाई नहीं है लेकिन अपने सहयोगी को क्यों कम किया जा रहा है.

सहारनपुर सीट नहीं छोड़ेंगे: इमरान मसूद

सहारनपुर सीट को लेकर इमरान मसूद की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है. उन्होंने साफ कहा दिया कि वे किसी भी सूरत में सहारनपुर सीट नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने सहारनपुर में सपा को फ्रेंडली फाइट का ऑप्शन दिया है. इमरान मसूद ने कहा, 'हम अपनी सीट जाने नहीं देंगे. फ्रेंडली फाइट होने दीजिए, देख लेंगे कौन कितना लड़ता है.'

उन्होंने यह भी कह दिया है कि उन्हें विलेन न बनाया जाए. उनके मुताबिक, पार्टी को किसी भी हाल में 2017 में मिली 105 सीटों से कम सीटों पर नहीं लड़ना चाहिए. वहीं, गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें मंच से कम बोलने की सलाह दी थी. हालांकि, इमरान मसूद ने कहा कि खड़गे ने उनके काम को माना है. उन्होंने कहा कि उन्हें विलेन बनाया जा रहा है जबकि वे अपनी पार्टी के हित की बात कर रहे हैं.

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