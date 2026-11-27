भारत और अमेरिका के बीच व्‍यापार समझौता पूरा होने के बेहद करीब पहुंच चुका है. 'इंडिया डेट कैपिटल मार्केट समिट 2026' में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक EU FTA पर भी हस्ताक्षर हो जाएंगे और यह अगले साल मार्च या अप्रैल तक लागू हो जाएगा.

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गोयल ने अमेरिका के साथ डील पर कहा कि US ट्रेड डील अब पूरा होने के करीब है. जिस प्रक्रिया और रास्ते की वजह से डील को अंतिम रूप देने में रुकावट आ रही थी, अब उसने एक आकार लेना शुरू कर दिया है. सरल शब्‍दों में कहें तो भारत और अमेरिका व्‍यापार समझौते के बीच आने वाली बाधा अब खत्‍म हो गई है और जल्‍द ही डील को लेकर ऐलान हो सकते हैं.

पीयूष गोयल ने इससे पहले एक दूसरे बयान में कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और कुछ चीजों को लेकर स्‍पष्‍टता बाकी है. लेकिन अब उनके नए बयान से यह साफ हो गया है कि दोनों देशों के बीच डील को लेकर बातचीत लगभग पूरी ही होने वाली है.

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