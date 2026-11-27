उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है. लेकिन गठबंधन को लेकर कांग्रेस के अंदर ही नेताओं के अलग-अलग सुर सामने आ रहे हैं. प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा जहां सपा के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर नरम नजर आ रही हैं, वहीं यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और इमरान मसूद सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं.

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प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा का कहना है कि समाजवादी पार्टी के अलग से घोषणा पत्र जारी करने में कोई नई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि हर पार्टी अपना-अपना घोषणा पत्र जारी करती है. सीटों के बंटवारे को लेकर भी उन्होंने किसी तरह के मतभेद से इनकार किया और कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है.

वहीं, यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने गठबंधन का धर्म निभाने की नसीहत दी है. उनका कहना है कि जब गठबंधन की बात हो रही है तो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाता. सीट शेयरिंग पर अभी बातचीत चल रही है, ऐसे में पहले से सीटों की घोषणा करने की जरूरत नहीं थी. दोनों पार्टियां मिलकर सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की घोषणा करतीं तो अच्छा लगता. उन्होंने कहा कि अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो रही होती तो अलग बात थी, लेकिन जब बातचीत चल रही है तो गठबंधन की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए.

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इमरान मसूद भी सख्त रूख में अपनाया था

इमरान मसूद ने भी सीट शेयरिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया था. समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को कम सीट मिलने की बात पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भिखारी नहीं है और उसके पास दूसरे विकल्प भी खुले हैं. उनका कहना था कि जब गठबंधन की बात हो रही है तो सब कुछ साथ होना चाहिए. घोषणा पत्र, सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की घोषणा भी दोनों पार्टियों को संयुक्त रूप से करनी चाहिए.

इमरान मसूद के लगातार बयानों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें नसीहत दी. संविधान रक्षा मार्च कार्यक्रम के दौरान खड़गे ने कहा कि पार्टी के हित में कई बार दिए जाने वाले ऐसे बयान ठीक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा.

खड़गे की नसीहत के बाद इमरान मसूद के सुर भी बदलते नजर आए. समाजवादी पार्टी के अलग से घोषणा पत्र जारी करने, उम्मीदवारों की घोषणा और कांग्रेस को कम सीट मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र उनका फैसला है. उन्होंने कहा, 'हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह सुन लीजिए.'

समाजवादी पार्टी ने क्या कहा

वहीं, सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से भी अगली बैठक पर स्थिति साफ की गई है. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल और समिति के सदस्य ने बताया कि अगली बैठक पिछली बातचीत के बाद होगी. अभी इसकी कोई तारीख तय नहीं है. जैसे ही तारीख तय होगी, उसके 2 से 4 दिन में बैठक होगी. इमरान मसूद के 'कांग्रेस भिखारी नहीं है' वाले बयान पर समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि मसूद को कोई भिखारी नहीं कह रहा है. उन्हें अपना आधार बताना चाहिए. राजेंद्र पाल गौतम के ट्रिपल डिजिट वाले बयान पर भी समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि जिनका जहां आधार मजबूत है और जहां जीत सुनिश्चित है, उन्हें वहां चुनाव लड़ना चाहिए.

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