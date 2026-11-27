अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ने के बाद अपना बिजनेस शुरू करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है. खासकर के तब जब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की हो और कॉरपोरेट सेक्टर में सालाना 12 लाख रुपये तक का पैकेज मिल रहा हो. लेकिन पुणे के रहने वाले इस इंजीनियर ने अपनी वेल सेटेलल्ड नौकरी छोड़कर खुद का काम करने के बारे में सोचा. उसने अपने दोस्त के साथ फूड ट्रक का बिजनेस शुरू किया.

और पढ़ें

अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस बिजनेस से उसे हर महीने करीब 3 लाख रुपये का मुनाफा हो रहा है. हालांकि, उसकी कहानी का दूसरा पहलू भी चर्चा में है. बताया जा रहा है कि बिजनेस करने की वजह से उसे शादी के प्रस्ताव नहीं मिल रहे हैं.

12 लाख के पैकेज वाली नौकरी छोड़ शुरू किया कारोबार

इस इंजीनियर की कहानी सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने शेयर किया हैं. उन्होंने अपने एक दोस्त के बेटे का उदाहरण देते हुए बताया कि युवक ने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है. इसके बाद उसने कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी की, जहां उसे करीब 12 लाख रुपये का सालाना पैकेज मिल रहा था.हालांकि, उसने इस ऑफर को स्वीकार करने के बाद नौकरी छोड़ने का मन बना लिया और अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया. इसके लिए उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पुणे में फूड ट्रक का बिजनेस शुरू किया. इस तरह उसने नियमित नौकरी के बजाय खुद का कारोबार खड़ा करने का रास्ता चुना.

Advertisement

My friend’s son is an engineer from a good college. After searching for jobs and working for salaries like 12LPA, he quit and started a food truck with his friend in Pune. Now he works from 9 AM to 11 AM and then in the evening from 6 pm to 10 pm. He earns ₹3 lakh profit per month and is very happy. Only problem is now he is not getting marriage proposals 🙈 People in India still judge boys by their profession 🫤. Yes? — Yogi (@abhiyogi) November 26, 2026

सुबह और शाम कुछ घंटे करता है काम

X पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, युवक का काम करने का समय भी काफी अलग है. वह सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक फूड ट्रक संभालता है. पोस्ट में दावा किया गया है कि उसका यह कारोबार हर महीने करीब 3 लाख रुपये का मुनाफा दे रहा है. यानी पहले जहां वह सालाना 12 लाख रुपये के पैकेज पर नौकरी कर रहा था, वहीं अब उसके बिजनेस से हर महीने लाखों रुपये का मुनाफा होने की बात कही जा रही है. पोस्ट के मुताबिक, युवक अपने फैसले से खुश भी है.

कमाई अच्छी, फिर भी नहीं आ रहे शादी के लिए रिश्ते

लेकिन अभी तक तो सब ठीक था लेकिन इस कहानी का सबसे खास हिस्सा उसकी सैलरी नहीं बल्कि शादी को लेकर सामने आई परेशानी है. पोस्ट के मुताबिक, युवक को बिजनेस से अच्छी कमाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उसे शादी के प्रस्ताव नहीं मिल रहे हैं. पोस्ट में यूजर ने सवाल उठाया कि क्या भारत में आज भी शादी के लिए लड़के का पेशा उसकी कमाई से ज्यादा मायने रखता है? क्या खुद का कारोबार करने वाले व्यक्ति को नियमित नौकरी करने वाले व्यक्ति के मुकाबले कम महत्व दिया जाता है?

Advertisement

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग राय रखी. कुछ यूजर्स ने कहा कि समाज में आज भी स्थायी नौकरी और तय पद को ज्यादा महत्व दिया जाता है. वहीं, कुछ लोगों ने युवक के फैसले की तारीफ की. एक यूजर ने अपने रिश्तेदार का उदाहरण देते हुए कहा कि वह गांव में हर महीने करीब 1 लाख रुपये कमाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपना कारोबार खड़ा करना और उससे अच्छा मुनाफा कमाना काबिल-ए-तारीफ है.

---- समाप्त ----