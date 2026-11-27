दिसंबर का महीना भगवान विष्णु के भक्तों के लिए खास रहने वाला है. इस महीने मार्गशीर्ष मास में दो महत्वपूर्ण एकादशी व्रत पड़ेंगे. पहली उत्पन्ना एकादशी होगी, जिसे एकादशी व्रत की शुरुआत के लिए विशेष माना जाता है. वहीं दूसरी मोक्षदा एकादशी होगी, जिसका संबंध मोक्ष की प्राप्ति और पितरों के कल्याण से जोड़ा जाता है. खास बात यह है कि दोनों व्रतों पर शुभ योगों का संयोग बन रहा है. ऐसे में अगर आप भी दिसंबर में एकादशी व्रत रखने की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से दोनों तिथियां, पूजा का समय और पारण का मुहूर्त नोट कर लें.

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दिसंबर 2026 में कब-कब हैं एकादशी?

हिंदू पंचांग के अनुसार, दिसंबर में दो एकादशी व्रत रखे जाएंगे. पहला व्रत 4 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी और दूसरा व्रत 20 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी के रूप में मनाया जाएगा. दोनों ही तिथियां भगवान विष्णु को समर्पित हैं. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है.



1. उत्पन्ना एकादशी 2026: 4 दिसंबर को रखा जाएगा व्रत

मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है. पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 3 दिसंबर 2026 को रात 11 बजकर 3 मिनट पर शुरू होगी और 4 दिसंबर को रात 11 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत 4 दिसंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा.

उत्पन्ना एकादशी पर शुभ योग

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इस बार उत्पन्ना एकादशी पर सौभाग्य और शोभन योग का संयोग बताया जा रहा है. इसके साथ चित्रा और स्वाति नक्षत्र भी रहेंगे. शुक्रवार का दिन होने के कारण इसे लक्ष्मी-नारायण की पूजा के लिए भी शुभ माना जा रहा है. धार्मिक मान्यता है कि शुभ योग में पूजा-पाठ और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

उत्पन्ना एकादशी पूजा मुहूर्त

4 दिसंबर को पूजा का शुभ समय दोपहर 12 बजकर 24 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक रहेगा. वहीं अन्य पंचांगों में अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 50 मिनट से दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक बताया गया है.

उत्पन्ना एकादशी पारण का समय

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है. इस बार व्रत का पारण 5 दिसंबर 2026, शनिवार को सुबह 6 बजकर 59 मिनट से 9 बजकर 4 मिनट के बीच किया जा सकता है.



2. मोक्षदा एकादशी 2026: 20 दिसंबर को रखा जाएगा व्रत

मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है. पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 19 दिसंबर 2026 को रात 10 बजकर 9 मिनट पर शुरू होगी और 20 दिसंबर को रात 8 बजकर 14 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार, मोक्षदा एकादशी का व्रत 20 दिसंबर, रविवार को रखा जाएगा.

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मोक्षदा एकादशी पर शुभ योग और भद्रा

इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है. ज्योतिषीय मान्यता में इन दोनों योगों को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है. हालांकि, इस दिन भद्रा का साया भी रहेगा. दिए गए पंचांग के अनुसार, भद्रा सुबह 8 बजकर 41 मिनट से दोपहर 3 बजकर 44 मिनट तक रहेगी.

मोक्षदा एकादशी पूजा मुहूर्त

20 दिसंबर को पूजा का शुभ समय दोपहर 12 बजकर 32 मिनट से 1 बजकर 5 मिनट तक बताया गया है. इस दौरान भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना कर सकते हैं.

मोक्षदा एकादशी पारण का समय

मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 21 दिसंबर 2026, सोमवार को किया जाएगा. पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 10 मिनट से 9 बजकर 13 मिनट तक रहेगा.



उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी का धार्मिक महत्व

उत्पन्ना एकादशी: पौराणिक कथा के अनुसार, इसी तिथि पर भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी प्रकट हुई थीं. उन्होंने मुर नामक राक्षस का वध करके भगवान विष्णु की रक्षा की थी. तभी से इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

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मोक्षदा एकादशी: इस एकादशी का नाम ही मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि के अर्थ में लिया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है. मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण ने इसी तिथि पर अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया था. इसलिए इस दिन गीता का पाठ करना और उसके संदेशों को समझना विशेष फलदायी माना जाता है.

एकादशी व्रत में कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा?

- सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें.

- भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें.

- भगवान को पीले फूल, फल, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें.

- विष्णु मंत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

- एकादशी व्रत की कथा सुनें और शाम को भगवान की आरती करें.

- अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें.

एकादशी व्रत में इन बातों का रखें ध्यान

एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करने की धार्मिक परंपरा है. व्रत रखने वाले लोग अपनी सामर्थ्य और स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार या निर्जला व्रत रख सकते हैं. द्वादशी तिथि पर शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए.

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