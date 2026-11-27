कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. दरअसल, गुरुवार को लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में पार्टी के कई प्रवक्ता और पैनलिस्ट मौजूद नहीं रहे. उनकी गैरमौजूदगी को लेकर अब पार्टी ने लिखित स्पष्टीकरण मांगा है.

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बताया जा रहा है कि खड़गे के कार्यक्रम में पार्टी के प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की मौजूदगी को लेकर पहले से अपेक्षा थी. इसके बावजूद कई लोग कार्यक्रम में नहीं पहुंचे. इसके बाद कांग्रेस की ओर से अनुपस्थित रहने वाले प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे लिखित में जवाब मांगा गया है.

लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला था. संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ में आयोजित 'संविधान रक्षा' मार्च को संबोधित करते हुए खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने और संविधान का विरोध करने का आरोप लगाया.

देशभक्ति पर सवाल

खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर कांग्रेस के नेताओं की देशभक्ति पर सवाल उठाने को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस को पहले यह बताना चाहिए कि उन्होंने कभी राष्ट्रीय ध्वज फहराया है या नहीं.

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खड़गे ने आरएसएस कार्यालय पर तिरंगा फहराने को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस नेताओं को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हें अपने इतिहास पर भी जवाब देना चाहिए.

संविधान का विरोध करता रहा है

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आरएसएस शुरुआत से ही संविधान का विरोध करता रहा है और पिछले 12 वर्षों में संविधान को कमजोर करने की कोशिश की गई है. उन्होंने कहा कि देश में दो वैचारिक धाराओं के बीच लड़ाई चल रही है, जिसमें एक पक्ष संविधान के साथ खड़ा है और दूसरा उसका विरोध कर रहा है.

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