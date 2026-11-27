क्यूंकि सास भी कभी बहू थी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कहानी घर-घर की देखने वाला भारतीय दर्शक पिछले कुछ साल में इंटरनेशनल हुआ है. इंटरनेट की क्रांति, ओटीटी की आदत ने सब बदल डाला, पहले हॉलीवुड का क्रेज़ आया, अंग्रेज़ी फिल्में हिन्दी में डब होकर पॉपुलर हुईं और अब बारी पूरब की है. अब इंडिया में कोरिया के दीवाने हैं, कोरियन सिनेमा के दीवाने. दीवानगी ऐसी कि नई पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी तक हर कोई सिर्फ कोरियन ड्रामा ही देख रहा है. आख़िर ऐसा क्या हुआ और क्यों खास है, कोरियन ड्रामा. समझने की कोशिश करते हैं…

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भारत के करोड़ों घरों में अब शाम की चाय के साथ सिर्फ हिंदी सीरियल या बॉलीवुड फिल्में नहीं चलतीं, बल्कि 'अन्योंगहासेयो' यानी नमस्ते और 'सरांगेयो' यानी आई लव यू की गूंज सुनाई देती है. ये बदलाव सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि भारत के डिजिटल और कल्चर में आई एक बड़ी क्रांति है. जिसे दुनिया हल्लू वेव यानी कोरियन लहर के नाम से जानती है, उसने भारत में एक ऐसे दर्शक वर्ग को जन्म दिया है, जिसे हम 'भारत K दर्शक' कह सकते हैं.

कोविड से कोरियन वेव तक

भारत में कोरियन कंटेंट की जड़ें COVID-19 से काफी पहले ही जमनी शुरू हो गई थीं. साल 2000 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले ऐतिहासिक ड्रामा हूर जून ने खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत में लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बनाया था.

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लेकिन असली विस्फोट 2020 के लॉकडाउन के दौरान हुआ. घरों में कैद युवाओं ने जब बॉलीवुड और हॉलीवुड से हटकर कुछ नया तलाशा, तो उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबटाइटल्स के साथ कोरियन कहानियां मिलीं. क्रैश लैंडिंग ऑन यू और स्क्विड गेम ने भाषा की दीवारों को तोड़ दिया. अकेले 'स्क्विड गेम' को भारत में इसके तीनों सीजन मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा यूनिक दर्शकों ने देखा है.

स्क्विड गेम

कमाल ये भी है कि कोरियन ड्रामा देखने में भारतीय दर्शक अब इतना प्रो हो चुके हैं कि अब सबसाइटल्स की भी ज़रूरत नहीं है. और सबटाइटल्स अगर हैं, तो वो सिर्फ हिन्दी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रीजनल भाषा में आ गए हैं. अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया ने दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े स्टूडियो CJ ENM के साथ मिलकर 100 से ज्यादा कोरियन टाइटल भारत में लाने का समझौता किया है.

सबसे खास बात यह है कि ये शो अब सिर्फ अंग्रेजी सबटाइटल या हिंदी में नहीं, बल्कि तमिल और तेलुगु में भी डब होकर आ रहे हैं. प्राइम वीडियो के आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण भारत खासकर तेलुगू भाषी बाजार कोरियन कंटेंट के लिए सबसे बड़े और तेजी से उभरते केंद्रों में से एक बन गया है.

करोड़ों में दर्शक

कमाल ये है कि भारत में कोरियन ड्रामा यानी K-Drama की लोकप्रियता अब किसी खास वर्ग या सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं है. मीडिया कंसल्टिंग फर्म ऑरमैक्स मीडिया की 2026 की ओटीटी ऑडियंस रिपोर्ट इस बदलाव की सबसे बड़ी गवाही देती है. आंकड़े बताते हैं कि भारत में कोरियन ड्रामा देखने वालों की संख्या में सिर्फ एक साल के भीतर 48 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल आया है.

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करोड़ों में दर्शक: 2026 में भारत में कोरियन ड्रामा देखने वालों की संख्या करीब 10.78 करोड़ तक पहुंच गई है. यानी हर महीने लगभग 11 करोड़ भारतीय कम से कम एक कोरियन ड्रामा जरूर देख रहे हैं.

2026 में भारत में कोरियन ड्रामा देखने वालों की संख्या करीब 10.78 करोड़ तक पहुंच गई है. यानी हर महीने लगभग 11 करोड़ भारतीय कम से कम एक कोरियन ड्रामा जरूर देख रहे हैं. Gen-Z का दबदबा: भारत में K-ड्रामा देखने वाले कुल दर्शकों में 60 प्रतिशत महिलाएं हैं. इनमें Gen Z की संख्या सबसे ज्यादा है.

भारत में K-ड्रामा देखने वाले कुल दर्शकों में 60 प्रतिशत महिलाएं हैं. इनमें Gen Z की संख्या सबसे ज्यादा है. फ्री प्लेटफॉर्म और टीवी तक पहुंच: भारत के 58 प्रतिशत K-ड्रामा दर्शक ऐसे हैं जो बिना पैसे दिए पर ये शो देखते हैं. 45 प्रतिशत दर्शक इन्हें टीवी पर परिवार के साथ देखना पसंद कर रहे हैं.

मोबाइल स्क्रीन से हटकर असर

हमारे यहां तो अक्सर कहा जाता है, फिल्में समाज का आइना है. इसका असर समाज पर पड़ता ही है. अब जब नई जेनरेशन या बड़ी संख्या में लोग जब कोरियन सिनेमा ही देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनका असर भी समाज पर पड़ेगा. यही वजह है कि नई जेनरेशन में कोरियन कल्चर को लकेर दीवानगी है. इसे मीडिया की भाषा में कल्टीवेशन थ्योरी कहा जाता है, जहां लगातार किसी संस्कृति को देखने से दर्शक उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं.

किचन और रेस्तरां में कोरियन: आज दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से लेकर जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों के कैफे मेन्यू में 'रेमन', 'किमची', 'बिबिम्बाप', 'टोकबोक्की' और 'कॉर्न डॉग्स' आम हो चुके हैं. भारतीय बाजार में कोरियन नूडल्स (जैसे बुलडाक और शिन रामेन) की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है.

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K-ब्यूटी और ग्लास स्किन का क्रेज: भारतीय कॉस्मेटिक और स्किनकेयर इंडस्ट्री में K-Beauty एक अलग कैटेगरी बन चुकी है. 10-स्टेप स्किनकेयर रूटीन, शीट मास्क, स्नेल म्यूसिन , राइस वॉटर टोनर और बीबी क्रीम आज हर दूसरी शहरी लड़की की ड्रेसिंग टेबल का हिस्सा हैं.

फैशन और भाषा: ओवरसाइज्ड स्वेटशर्ट्स, पेस्टल रंग के कपड़े, ट्रेंच कोट और मिनिमलिस्ट ज्वेलरी का चलन सीधे कोरियन ड्रामा से निकलकर भारतीय कॉलेज कैंपस तक पहुंचा है. इसके साथ ही 'कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया' की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कोरियन भाषा सीखने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह K-ड्रामा और K-पॉप हैं.

क्रैश लैंडिंग ऑन यू

क्यों पसंद आ रहा K-ड्रामा?

सवाल ये है कि जब भारत में खुद दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद है, तो हमारे युवा हजारों किलोमीटर दूर की कहानियों से इतना जुड़ाव क्यों महसूस कर रहे हैं? इसके पीछे चार बड़े मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण हैं:

1) पारिवारिक मूल्य और सांस्कृतिक समानता

2) सीमित एपिसोड और कसी हुई कहानी

3) भावनाओं की बारीकी और 'स्लो-बर्न' रोमांस

4) बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी और संगीत

5) महिला दर्शकों के इर्द-गिर्द कहानी

कोरियन बैंड्स का प्यार

कोरियन ड्रामा के इस तूफान को समझने के लिए K-पॉप यानी कोरियाई पॉप संगीत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. असल में भारतीय युवाओं को कोरियन संस्कृति की पहली झलक इन्हीं म्यूजिक बैंड्स ने दिखाई थी. दुनिया के सबसे बड़े बॉय बैंड BTS और गर्ल ग्रुप BLACKPINK का भारत में क्रेज किसी बॉलीवुड सुपरस्टार से कम नहीं है. भारतीय फैंस खुद को गर्व से ARMY और BLINK कहते हैं.

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ब्लैकपिंग के-पॉप बैंड

इनके अलावा EXO, Stray Kids, SEVENTEEN और TWICE जैसे बैंड्स की भी भारत में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इन बैंड्स के गानों की सिंक्रोनाइज्ड डांस कोरियोग्राफी, रंगीन विजुअल्स और मानसिक स्वास्थ्य व Self-Love जैसे विषयों पर लिखे गए बोल सीधे भारतीय जेन-जी के दिलों में उतर गए. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में इन बैंड्स के जन्मदिन पर बड़े-बड़े फैन-इवेंट्स और बिलबोर्ड तक लगाए जाते हैं. मतलब ऐसा कभी माइकल जैक्सन या दूसरे बड़े सेलेब्स के लिए होता था, लेकिन Gen Z ने कोरियन बैंड्स के साथ इसे जोड़कर कमाल कर दिया.

के-ड्रामा के भारत में पॉपुलर चेहरे

गोंग यू

ह्यून बिन

सोन ये-जिन

ली मिन-हो

पार्क सियो-जून

किम सू-ह्यून

सॉन्ग ह्ये-क्यो

भारत में पॉपुलर वेब सीरीज

क्रैश लैंडिंग ऑन यू

क्वीन ऑफ टियर्स

बिजनेस प्रपोजल

गॉब्लिन

टीच यू अ लेसन

पॉपुलर फिल्में

पैरासाइट

ट्रेन टू बुसान

ओल्डबॉय

कोरियन डिक्शनरी

ओप्पा

सरांगेयो

अन्योंगहासेयो

ऐग्यो

चेबोल

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