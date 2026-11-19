राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले जिलों में शामिल है. नोएडा की तरह गाजियाबाद भी एनसीआर का प्रमुख औद्योगिक और आवासीय केंद्र बन चुका है. यहां बड़े औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय सोसायटियां, कारोबार और तेजी से बढ़ती आबादी जिले की पहचान हैं. दूसरी ओर लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर जैसे इलाकों में ग्रामीण और कस्बाई राजनीति का भी खास प्रभाव है.

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राजनीतिक रूप से गाजियाबाद बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है. 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की पांचों सीटों- लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. वहीं लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का दबदबा कायम रहा है. 2024 में अतुल गर्ग ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से जीत हासिल की. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने अपना किला बचाने की चुनौती होगी, जबकि विपक्ष के लिए जिले में मजबूत वापसी करना आसान नहीं होगा.

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान



गाजियाबाद का इतिहास काफी पुराना है. मोहन नगर से करीब दो किलोमीटर उत्तर में हिंडन नदी के किनारे स्थित केसरी के टीले पर हुई खुदाई से यहां लगभग 2500 ईसा पूर्व सभ्यता विकसित होने के संकेत मिले हैं. जिले की पूर्वी सीमा पर स्थित कोट गांव का संबंध गुप्तकालीन इतिहास से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि सम्राट समुद्रगुप्त ने यहां कोट वंश को पराजित करने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था.

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गाजियाबाद की स्थापना 1740 में वजीर गाजी-उद-दीन ने की थी. उन्होंने इस स्थान का नाम गाजीउद्दीननगर रखा था. बाद में यहां रेलवे लाइन शुरू होने के बाद नाम छोटा होकर गाजियाबाद हो गया.

मध्यकालीन इतिहास में भी इस क्षेत्र का खास महत्व रहा है. सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह इलाका युद्धों का केंद्र रहा. लोनी का किला भी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है. सुल्तान नसीरुद्दीन ने अपना बचपन लोनी किले में बिताया था. बाद में तैमूर के आक्रमण और नरसंहार का उल्लेख भी इस क्षेत्र के इतिहास में मिलता है.

मुगल काल में लोनी का महत्व बढ़ा. मुगल शासक यहां शिकार और मनोरंजन के लिए आते थे. इस क्षेत्र में मराठों, मुगलों और भरतपुर के शासक सूरजमल से जुड़े संघर्षों का भी इतिहास मिलता है.

1857 की क्रांति में गाजियाबाद की भूमिका



गाजियाबाद का इतिहास 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी गहराई से जुड़ा है. 30 और 31 मई 1857 को हिंडन नदी के किनारे अंग्रेजी सेना और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष हुआ था. इस आंदोलन में जिले के कई गांवों और कस्बों के लोगों ने हिस्सा लिया.

दादरी के शहीद राजा उमराव सिंह, मुकीमपुर के राजा गुलाब सिंह और धौलाना के 14 शहीदों का नाम इस संघर्ष में विशेष रूप से लिया जाता है. इसके अलावा मालागढ़ के वलीदाद खान के नेतृत्व में भी क्षेत्र के कई गांवों के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था. इन क्रांतिकारियों के बलिदान ने गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्र को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया.

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जिले का गठन और प्रशासनिक ढांचा



14 नवंबर 1976 से पहले गाजियाबाद मेरठ जिले की एक तहसील हुआ करता था. तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर 14 नवंबर 1976 को इसे अलग जिले का दर्जा दिया था.

शुरुआत में मेरठ के आठ विकासखंड और बुलंदशहर के दो विकासखंड मिलाकर गाजियाबाद जिले का गठन किया गया था. उस समय गाजियाबाद, दादरी, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर इसकी प्रमुख तहसीलें थीं. बाद में 30 सितंबर 1989 को मोदीनगर को तहसील बनाया गया.

मई 1997 में नोएडा को गौतम बुद्ध नगर जिले में शामिल कर दिया गया. इसके बाद दादरी तहसील भी गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा बन गई. 27 सितंबर 2011 को हापुड़ अलग जिला बना. इसके बाद गाजियाबाद में गाजियाबाद और मोदीनगर तहसीलें शेष रह गईं. 29 जनवरी 2014 को लोनी को नई तहसील का दर्जा दिया गया.

वर्तमान में उपलब्ध विवरण के अनुसार जिले में तीन तहसीलें- गाजियाबाद, मोदीनगर और लोनी हैं. जिले के चार विकासखंड रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर और लोनी हैं.

भौगोलिक स्थिति और सामाजिक तानाबाना



गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है. इसकी सीमा उत्तर में मेरठ और बागपत, दक्षिण में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, पूर्व में हापुड़ तथा पश्चिम में यमुना नदी के पार दिल्ली और हरियाणा से मिलती है.

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दिल्ली से सटा होने के कारण गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है. जिले का मुख्यालय ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है. यह दिल्ली से करीब 19 किलोमीटर और मेरठ से लगभग 46 किलोमीटर दूर है.

सड़क और रेल नेटवर्क के लिहाज से भी गाजियाबाद महत्वपूर्ण है. यहां से दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद और लखनऊ समेत कई शहरों के लिए संपर्क उपलब्ध है. रेलवे के लिहाज से भी यह उत्तर भारत का एक अहम जंक्शन है.

दिए गए आंकड़ों के अनुसार जिले का क्षेत्रफल 1,034 वर्ग किलोमीटर, गांवों की संख्या 205 और आबादी 34,06,061 है. इसमें पुरुषों की संख्या 18,60,400 और महिलाओं की संख्या 16,60,412 बताई गई है. हालांकि, पुरुष और महिला आबादी का कुल योग दिए गए कुल जनसंख्या आंकड़े से मेल नहीं खाता है. इसलिए प्रकाशन से पहले इन आंकड़ों की पुष्टि जरूरी है.

आर्थिक संरचना और कमाई के स्रोत



गाजियाबाद की अर्थव्यवस्था में उद्योग, कारोबार, सेवा क्षेत्र और कृषि की अहम भूमिका है. दिल्ली-एनसीआर का हिस्सा होने के कारण यहां औद्योगिक और आवासीय विकास तेजी से हुआ है.

जिले में औद्योगिक इकाइयों और कंपनियों की बड़ी मौजूदगी है. मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उद्योगों के साथ तकनीकी एवं प्रबंधन सेवाओं में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं. दिल्ली से नजदीकी और बेहतर परिवहन संपर्क ने जिले को कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण बना दिया है.

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दूसरी ओर जिले के ग्रामीण इलाकों में खेती आजीविका का प्रमुख साधन है. यहां गेहूं, धान और गन्ने की खेती होती है. लोनी, भोजपुर और मुरादनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों का प्रभाव देखने को मिलता है.

शहरीकरण के साथ गाजियाबाद में रियल एस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और व्यापार का भी विस्तार हुआ है. यही वजह है कि जिले की आर्थिक और सामाजिक संरचना में ग्रामीण और शहरी, दोनों तरह के मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है.

राजनीतिक इतिहास और लोकसभा चुनाव की तस्वीर



गाजियाबाद की राजनीति में बीजेपी का दबदबा रहा है. विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव में भी पार्टी लगातार मजबूत प्रदर्शन करती रही है.

लोकसभा चुनावों में इस सीट से बीजेपी के राजनाथ सिंह ने 2009 में जीत हासिल की थी. इसके बाद 2014 और 2019 में जनरल वीके सिंह सांसद चुने गए. 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अतुल गर्ग ने जीत दर्ज की.

इस तरह लोकसभा सीट पर बीजेपी ने लगातार अपना प्रभाव बनाए रखा है. 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जिले की सभी पांच सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी. हालांकि, जिले के अलग-अलग क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं. लोनी में स्थानीय नेतृत्व और जातीय समीकरण, साहिबाबाद में शहरी मतदाता, जबकि मोदीनगर और मुरादनगर में ग्रामीण एवं किसान मुद्दे चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं.

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जिले की पांच विधानसभा सीटों का सियासी समीकरण



गाजियाबाद जिले में पांच विधानसभा सीटें हैं- लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर. 2022 के चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी. पांचों सीटों पर जीत का अंतर अलग-अलग रहा, लेकिन साहिबाबाद और गाजियाबाद में बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की थी.

1. लोनी विधानसभा सीट



लोनी विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर ने जीत दर्ज की थी. उन्हें 1,27,410 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 40.44 प्रतिशत था. उन्होंने आरएलडी के मदन भैया को 8,676 वोटों से हराया था. मदन भैया को 1,18,734 वोट मिले थे.

लोनी की राजनीति में स्थानीय मुद्दों के साथ जातीय समीकरणों की भी अहम भूमिका रहती है. तेजी से बढ़ती आबादी, कॉलोनियों का विस्तार, सड़क, पानी, बिजली, जलनिकासी और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे यहां चुनावी चर्चा में रहते हैं.

2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने अपनी जीत दोहराने की चुनौती होगी. वहीं विपक्ष के लिए लोनी में स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार और प्रभावी सामाजिक समीकरण तैयार करना महत्वपूर्ण रहेगा.

2. साहिबाबाद विधानसभा सीट



साहिबाबाद सीट पर 2022 में बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा ने बड़ी जीत हासिल की थी. उन्हें 3,22,882 वोट मिले थे. यह कुल वोटों का 67.03 प्रतिशत था. उन्होंने समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा को 2,14,835 वोटों से हराया था. अमरपाल शर्मा को 1,08,047 वोट मिले थे.

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साहिबाबाद में शहरी मतदाताओं की बड़ी संख्या है. यहां आवासीय सोसायटियों, औद्योगिक क्षेत्रों और तेजी से विकसित हो रही कॉलोनियों का विस्तार हुआ है. ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, सार्वजनिक परिवहन, सड़क, पानी और नागरिक सुविधाएं यहां के प्रमुख मुद्दे हैं.

2022 में मिली बड़ी जीत बीजेपी के लिए मजबूत राजनीतिक आधार दिखाती है. लेकिन 2027 में भी शहरी मतदाताओं की अपेक्षाएं और स्थानीय समस्याएं चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं.

3. गाजियाबाद विधानसभा सीट



गाजियाबाद विधानसभा सीट पर 2022 में बीजेपी के अतुल गर्ग ने जीत हासिल की थी. उन्हें 1,50,205 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 61.37 प्रतिशत था. उन्होंने समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1,05,537 वोटों से हराया था. विशाल वर्मा को 44,668 वोट मिले थे.

गाजियाबाद शहर में शहरी विकास, ट्रैफिक, प्रदूषण, साफ-सफाई, पेयजल, सीवर व्यवस्था और आवासीय सुविधाएं प्रमुख चुनावी मुद्दे रहते हैं. शहर की बढ़ती आबादी के साथ बुनियादी सुविधाओं पर दबाव भी बढ़ा है.

बीजेपी ने 2022 में यहां मजबूत जीत दर्ज की थी. 2024 में अतुल गर्ग के लोकसभा सांसद बनने के बाद जिले की राजनीति में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है. 2027 में इस सीट पर बीजेपी की पकड़ और विपक्ष की रणनीति पर नजर रहेगी.

4. मुरादनगर विधानसभा सीट



मुरादनगर विधानसभा सीट पर 2022 में बीजेपी के अजीत पाल त्यागी ने जीत दर्ज की थी. उन्हें 1,69,290 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 61.63 प्रतिशत था. उन्होंने आरएलडी के सुरेंद्र कुमार मुन्नी को 97,095 वोटों से हराया था. सुरेंद्र कुमार मुन्नी को 72,195 वोट मिले थे.

मुरादनगर में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के मतदाता हैं. यहां कृषि, किसान हित, औद्योगिक गतिविधियां, रोजगार, सड़क और बुनियादी सुविधाएं अहम मुद्दे हैं. क्षेत्र का तेजी से बदलता स्वरूप भी चुनावी समीकरण पर असर डालता है.

2022 में बीजेपी ने यहां बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. 2027 में विपक्ष के सामने इस अंतर को कम करने और स्थानीय मुद्दों के आधार पर मजबूत चुनौती पेश करने की जिम्मेदारी होगी.

5. मोदीनगर विधानसभा सीट



मोदीनगर सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की डॉ. मंजू शिवाच ने जीत दर्ज की थी. उन्हें 1,13,349 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 50.63 प्रतिशत था. उन्होंने आरएलडी के सुदेश शर्मा को 34,619 वोटों से हराया था. सुदेश शर्मा को 78,730 वोट मिले थे.

मोदीनगर की पहचान औद्योगिक और कृषि क्षेत्र, दोनों के रूप में है. यहां उद्योगों के साथ ग्रामीण इलाकों की समस्याएं भी चुनावी मुद्दे बनती हैं. रोजगार, किसानों की मांगें, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास जैसे सवाल मतदाताओं के लिए अहम हैं.

2027 के चुनाव में बीजेपी अपनी मौजूदा स्थिति बनाए रखने की कोशिश करेगी. वहीं विपक्ष के लिए किसानों और स्थानीय मुद्दों के सहारे चुनावी मुकाबले को चुनौतीपूर्ण बनाना अहम होगा.

2027 में क्या होगा गाजियाबाद का सियासी समीकरण?



गाजियाबाद की पांचों विधानसभा सीटों पर 2022 में बीजेपी की जीत ने जिले में पार्टी की मजबूत स्थिति को दिखाया था. साहिबाबाद, गाजियाबाद और मुरादनगर में बीजेपी को बड़े अंतर से जीत मिली, जबकि लोनी में मुकाबला अपेक्षाकृत करीबी रहा. मोदीनगर में भी पार्टी ने अच्छी बढ़त हासिल की थी.

लेकिन 2027 के चुनाव में जिले के अलग-अलग हिस्सों के मुद्दे अलग-अलग भूमिका निभा सकते हैं. साहिबाबाद और गाजियाबाद में शहरी सुविधाएं, ट्रैफिक, प्रदूषण और बुनियादी ढांचा अहम रहेंगे. लोनी में स्थानीय समस्याएं और सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण होंगे. वहीं मुरादनगर और मोदीनगर में किसान, रोजगार और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दे चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं.

बीजेपी के सामने अपनी पांचों सीटें बचाने की चुनौती होगी. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और आरएलडी जैसे विपक्षी दलों के सामने जिले में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का सवाल रहेगा. अब देखना होगा कि 2027 में गाजियाबाद में बीजेपी अपना दबदबा बरकरार रखती है या विपक्ष कोई नया सियासी समीकरण बनाने में सफल होता है.

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