मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. पूंजी निवेश से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कारोबार में जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाने से बचें. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां सामान्य रहेंगी और करियर से जुड़े प्रयासों में गति आएगी. विदेश से संबंधित कामकाज में भी सक्रियता बढ़ सकती है. रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. हालांकि, विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है. किसी की सुनी-सुनाई बातों में आकर फैसला न लें. बजट का ध्यान रखें और दिखावे से बचें.

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शुभ अंक: 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

उपाय: सिंहवाहिनी मां दुर्गा की पूजा करें. उन्हें मिठाई और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन कारोबारी और आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रबंधन क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता का लाभ मिलेगा. उद्योग और व्यापार से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. आर्थिक उपलब्धियां आपकी उम्मीदों के अनुरूप रह सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों और सलाहकारों का सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास तेज होंगे. परिवार और सहयोगियों का साथ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. दिन के अंत में घूमने-फिरने या मनोरंजन की योजना भी बन सकती है.

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शुभ अंक: 2, 5 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें. उन्हें मिष्ठान और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए दिन प्रगति के नए रास्ते खोल सकता है. शासन और प्रशासन से जुड़े मामलों में अनुकूलता रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को मजबूती मिलेगी और महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आ सकते हैं. कारोबार में लाभ बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों का समर्थन मिलने से कामकाज आसान होगा. प्रबंधन से जुड़े मामलों में आपकी सक्रियता बनी रहेगी. पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़े पुराने मामलों में भी प्रगति संभव है. अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. अपनों का सहयोग उत्साह बढ़ाएगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 6

शुभ रंग: आसमानी

उपाय: सिंहवाहिनी मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें. उन्हें मिठाई और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें. शुक्र मंत्र का जाप करें और अपने कामकाज में सक्रियता बढ़ाएं.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से अटके हुए कामों में गति आ सकती है. महत्वपूर्ण कार्यों में परिवार और सहयोगियों को साथ लेकर चलने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. नौकरी और कारोबार में आपकी स्थिति मजबूत होगी. आय के मामले भी अच्छे रह सकते हैं. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदार लोगों से मुलाकात होने की संभावना है. पेशेवर शिक्षा और अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने पर ध्यान देंगे. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है और किसी यात्रा की योजना भी बन सकती है. सफलता मिलने के बावजूद व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

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शुभ अंक: 2, 5 और 6

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: मां दुर्गा को मिष्ठान और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. संभव हो तो किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों को अपने जरूरी कामों पर विशेष ध्यान देना होगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों की सलाह और निर्देशों का पालन करना फायदेमंद रहेगा. नौकरी और कारोबार में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें. महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान समझदारी से अपनी बात रखें. किसी करीबी व्यक्ति से धोखा मिलने की आशंका को देखते हुए निजी मामलों में सतर्कता जरूरी है. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें. स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा. अनुशासन और धैर्य से परिस्थितियों को संभाल पाएंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: स्वर्णिम

उपाय: सिंहवाहिनी मां दुर्गा की पूजा करें. उन्हें मिठाई और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं. शुक्र मंत्र का जाप करें और किसी भी मामले में जल्दबाजी न दिखाएं.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए दिन रिश्तों और साझेदारी के लिहाज से अच्छा रह सकता है. मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा और दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. कारोबार में साझेदारों का सहयोग मिलेगा. साझा प्रयासों से महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता मिल सकती है. आपकी नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा और प्रबंधन से जुड़े कामों में अच्छे नतीजे मिलेंगे. किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है. परिवार के सदस्यों का समर्थन आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा. जिम्मेदारियों को अनुशासन के साथ पूरा करें.

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शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: मां दुर्गा को मिष्ठान और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करें.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों को कामकाज में निरंतरता और अनुशासन बनाए रखना होगा. नौकरीपेशा लोगों पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. सेवाक्षेत्र से जुड़े लोगों के प्रदर्शन में सुधार होगा. अपने काम की गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष ध्यान दें. कारोबार में मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने की संभावना है. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को लेकर सतर्क रहें. किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है. स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी बरतें. पुरानी परेशानी दोबारा उभर सकती है. स्मार्ट तरीके से काम करने और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखने से लाभ मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

उपाय: सिंहवाहिनी मां दुर्गा की पूजा करें. उन्हें मिष्ठान और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं. शुक्र मंत्र का जाप करें और कामकाज में लापरवाही न बरतें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में सकारात्मक रह सकता है. कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और आकर्षक प्रस्ताव सामने आ सकते हैं. मित्रों और करीबियों का सहयोग आपके काम आएगा. करियर में आगे बढ़ने के लिए अनुभवी लोगों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. पढ़ाई-लिखाई और ज्ञान से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. परिवार और प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा. आर्थिक मामलों को लेकर आपकी सक्रियता बढ़ेगी. निजी परेशानियों को सुलझाने में सफलता मिल सकती है. मनोरंजन और यात्रा से जुड़े कार्यक्रम भी बन सकते हैं.

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शुभ अंक: 5, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें. मिष्ठान और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें और अध्ययन के लिए समय निकालें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को पारिवारिक और निजी मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. जिद और अहंकार के कारण अपनों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं. किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. घर की जरूरतों और सुविधाओं से जुड़ी खरीदारी कर सकते हैं. हालांकि, बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें. दूसरों के दबाव में आकर कोई फैसला न लें. भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा. नियमित कामों को समय पर पूरा करें और अपनों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: सिंहवाहिनी मां दुर्गा की पूजा करें. उन्हें मिठाई और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें. शुक्र मंत्र का जाप करें और सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए दिन सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छा रह सकता है. आपकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी और सहकर्मियों का प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा. संपर्कों का दायरा बढ़ेगा. भाई-बहनों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में नजदीकी आएगी. किसी सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिल सकता है. कारोबार में तेजी आएगी और वाणिज्यिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. महत्वपूर्ण लोगों से सलाह और मार्गदर्शन मिलेगा. अपनी बातचीत और व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं. सामूहिक प्रयासों से सफलता मिलने के योग हैं.

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शुभ अंक: 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

उपाय: मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें. उन्हें मिष्ठान और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें और बातचीत में मधुरता रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रह सकती हैं. घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर-परिवार से जुड़े पारंपरिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी. कोई मूल्यवान वस्तु मिलने की संभावना है. जीवनसाथी और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. आपके व्यक्तित्व और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. रहन-सहन के स्तर में सुधार होगा. खानपान और सुख-सुविधाओं पर ध्यान देंगे. परिवार के साथ किसी खास मुलाकात या आयोजन की योजना बन सकती है.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: मोरपंखी

उपाय: सिंहवाहिनी मां दुर्गा की पूजा करें. मिष्ठान और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें. शुक्र मंत्र का जाप करें और अपने धार्मिक नियमों का पालन करें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार के लिहाज से दिन अनुकूल रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को गति मिलेगी. रचनात्मक कामों में सफलता मिलने की संभावना है. आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. किसी आकर्षक प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं. पुराने लंबित मामलों को सुलझाने में सफलता मिल सकती है. लोगों के साथ आपका व्यवहार मधुर रहेगा और संपर्कों का लाभ मिलेगा. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है. अपनी वाणी में संयम और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

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शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: वासंती

उपाय: मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा करें. उन्हें मिष्ठान और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

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