उत्तर प्रदेश के झांसी में एक 18 साल के छात्र ने आत्महत्या कर ली. वह घर के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला था. छात्र की मौत के बाद उसके परिजनों का कहना है कि वह अपने बाल झड़ने की समस्या से काफी परेशान रहता था. परिवार के मुताबिक, मृतक दीपू ऐसी बातें कहता था कि उसको खुद का शरीर पसंद नहीं है. वह इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना चाहता है. बाल झड़ने की वजह से वह बुरा दिखने लगा है.

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दीपू गंजेपन को अपने शरीर की बहुत बड़ी कमी समझता था और वह पहले भी खुद को नुकसान पहुंचा चुका था, लेकिन इस बार उसने आत्महत्या कर ली. इस घटना ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बाल झड़ने की समस्या से परेशान होकर इंसान किन हालातों में आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है? क्या इसके पीछे का कारण खराब मेंटल हेल्थ हो सकती है? यह जानने के लिए हमने मानसिक रोग विशेषज्ञों से बातचीत की है.

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क्या बाल झड़ने से होता है डिप्रेशन?

दिल्ली AIIMS (Capfims) के साइकेट्री विभाग में डॉ. जसवंत जांगड़ा बताते हैं कि कोई इंसान अपने शरीर में किसी कमी के कारण मानसिक तनाव में आ सकता है. खासतौर पर आज के सोशल मीडिया के जमाने में यह समस्या बढ़ गई है. अब हर व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छा दिखे. मन में ये भी आता है कि दूसरा इंसान ऐसा दिखता है, तो मैं क्यों नहीं? कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति समाज या दोस्तों की तरफ से उसकी शारीरिक बनावट पर किए गए कमेंट्स से शर्मिंदा महसूस करता है. इसकी वजह से मन में लगातार ऐसे विचार आते हैं कि मैं दिखने में अच्छा क्यों नहीं हूं. बार- बार मन में ऐसे विचार आने का असर मानसिक सेहत पर होने लगता है. इसको इंटरनलाइज्ड या सेल्फ-बॉडी शेमिंग कहते हैं.

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मसलन अगर बाल लगातार झड़ रहे हैं या गंजेपन का शिकार हो रहा है तो इसके बारे में सोच- सोचकर मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है. जिससे इंसान धीरे- धीरे डिप्रेशन में जा सकता है. रिसर्च भी बताती है कि बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे लोगों में डिप्रेशन होने का रिस्क सामान्य लोगों की तुलना में 34% अधिक होता है. अगर 20 या 30 की उम्र में ही बाल झड़ने लगें, तो व्यक्ति को समय से पहले बूढ़ा दिखने का डर सताने लगता है. यह डर मानसिक दबाव का एक बड़ा कारण बनता है.

कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि व्यक्ति में कोई हल्की कमी होती है, लेकिन वह फिर भी परेशान रहने लगता है. ऐसा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की वजह से होता है.

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बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्या होता है

बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक ऐसी समस्या है जिसमें इंसान को अपनी शारीरिक बनावट में कोई ऐसी कमी महसूस होती है जो बहुत मामूली है, लेकिन फिर भी वह सारा दिन अपने शरीर के किसी खास हिस्से (जैसे स्किन, बाल) के बारे में बार-बार सोचता ही रहता हैं. इसमें इंसान कई बार खुद को आईने में देखेगा. उसका खराब चेहरा न दिखे इसके लिए क्रीमें लगाएगा और अगर बाल झड़ रहे हैं तो टोपी पहनना शुरू कर देगा.

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ऐसा व्यक्ति आसपास के लोगों, दोस्तों, परिवार से दूरी बना लेता है और अकेले रहने लगता है. ये अकेलापन उसकी मेंटल हेल्थ को खराब करता है. धीरे- धीरे वह डिप्रेशन में जा सकता है और उसको अपना जीवन बेकार लगने लगता है. इसी स्थिति में वो अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचता है, अगर इस दौरान किसी ने उसपर ध्यान दिया और इलाज कराया तो ठीक नहीं तो कुछ मामलों में ऐसा व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है.



डॉ. जसवंत के मुताबितत, झांसी में युवक की आत्महत्या के इस मामले को बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से जोड़कर देखा जा सकता है. हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी.

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