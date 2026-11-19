दुनिया की तीन बड़ी महाशक्तियों अमेरिका, चीन और रूस के नेता बुधवार को पहली बार एक साथ बातचीत की मेज पर आमने-सामने आए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के टेक हब शेनझेन में मुलाकात की. तीनों देशों के प्रमुखों के बीच हुई इस ऐतिहासिक बैठक को वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. इस बातचीत के नतीजों का असर आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय रिश्तों और भू-राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है.

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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में परमाणु हथियारों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने और उन्हें नष्ट करने की अपील की. उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार मानवता के सिर पर लटकती डैमोक्लेस की तलवार की तरह हैं. परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसकी इच्छा की जानी चाहिए. इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी. जिनपिंग ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का पालन करने और दुनिया में रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने पर भी जोर दिया.

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, शी जिनपिंग ने इस मुलाकात को एक बड़ी शुरुआत बताया. उन्होंने कहा कि चीन, रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष पहली बार एक साथ बातचीत कर रहे हैं और इसका ऐतिहासिक महत्व है. शी ने कहा, "यह पहली बार है जब चीन, रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बातचीत के लिए एक साथ आए हैं. इसका ऐतिहासिक महत्व है."

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परमाणु हथियारों में कमी पर बातचीत की बात

तीनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान ट्रंप ने परमाणु हथियारों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि अमेरिका, रूस और चीन की स्थिति ऐसी है कि वे दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या कम करने और उनके इस्तेमाल का खतरा घटाने पर चर्चा कर सकते हैं. ट्रंप ने कहा कि इन हथियारों की ताकत अविश्वसनीय और अकल्पनीय है.

ट्रंप ने माना कि परमाणु हथियारों को छोड़ना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि एक बार हथियार हासिल कर लेने के बाद उन्हें छोड़ना किसी देश के नेता के लिए बेहद मुश्किल होता है. इसके बावजूद दुनिया में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए तीनों देशों का सहयोग जरूरी है.

ट्रंप ने ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका उसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा. उन्होंने कहा, "हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे." इस बयान के साथ ट्रंप ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने को वैश्विक सहयोग का अहम मुद्दा बताया.

ट्रंप बोले- असहमति वाले देशों से बातचीत से नहीं बचना चाहिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक को अमेरिका की विदेश नीति में एक अलग रास्ते की शुरुआत बताया. उन्होंने कहा कि वह उन देशों के नेताओं से सीधे बातचीत कर रहे हैं, जिनके साथ अमेरिका के मतभेद हैं. ट्रंप के मुताबिक, दुनिया के तीन सबसे बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वे खुले, सम्मानजनक और सकारात्मक संवाद को बनाए रखें.

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ट्रंप ने कहा कि यह बातचीत केवल उनके देशों के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि पहले कई बार नेता उन देशों से बातचीत करने से बचते रहे, जिनके साथ उनके मतभेद थे. लेकिन उनका नजरिया इससे अलग है और वह ऐसे देशों से बातचीत को जरूरी मानते हैं.

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