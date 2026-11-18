उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला गंगा और यमुना नदियों के बीच बसे दोआब क्षेत्र का अहम हिस्सा है. ऐतिहासिक रूप से यह जिला कन्नौज, जौनपुर, अवध और मराठा शासन के प्रभावों का गवाह रहा है. फतेहपुर के नाम की उत्पत्ति को लेकर भी अलग-अलग ऐतिहासिक मान्यताएं प्रचलित हैं. वहीं, राजनीतिक रूप से यह जिला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबले का अहम केंद्र बना हुआ है.

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2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की छह सीटों में से बीजेपी ने तीन और उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी. वहीं, समाजवादी पार्टी ने दो सीटों पर कब्जा जमाया था. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के नरेश चंद्र उत्तम पटेल ने बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति को हराकर राजनीतिक समीकरण बदल दिए. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने अपना पुराना दबदबा कायम रखने की चुनौती होगी, जबकि सपा लोकसभा चुनाव की सफलता को विधानसभा में दोहराने की कोशिश करेगी.

फतेहपुर नाम कैसे पड़ा? इतिहास में दर्ज हैं कई मान्यताएं

फतेहपुर जिले के नाम की उत्पत्ति को लेकर अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं. स्थानीय परंपरा के अनुसार जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह ने अथगढ़िया के राजा सीतानंद को युद्ध में हराया था. इसी जीत के बाद इस क्षेत्र का नाम फतेहपुर पड़ा. हालांकि, कुछ मान्यताओं में इस विजय का श्रेय बंगाल के शासक जलालुद्दीन को भी दिया जाता है.

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नाम की उत्पत्ति को लेकर एक दूसरी मान्यता फतेहमंद खान से जुड़ी है. तहसील खागा के डेण्डासई गांव में मिले एक खंडित शिलालेख के आधार पर यह दावा किया जाता है कि फतेहमंद खान ने 1519 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन से एक आदेश प्राप्त किया था. कुछ इतिहासकार इस नाम को शहर की स्थापना से जोड़ते हैं. हालांकि, इस दावे को लेकर ऐतिहासिक विसंगतियां भी हैं, क्योंकि 1519 में अलाउद्दीन नाम के किसी सुल्तान का शासन नहीं था. साथ ही डेण्डासई गांव फतेहपुर शहर से करीब 48 किमी दूर है. इसलिए फतेहपुर नाम की उत्पत्ति को लेकर कोई एक सर्वमान्य ऐतिहासिक निष्कर्ष सामने नहीं आता.

गंगा-यमुना दोआब में बसा है फतेहपुर

फतेहपुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल का हिस्सा है. यह जिला गंगा और यमुना नदियों के बीच दोआब क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में स्थित है.

जिले की सीमाएं उत्तर-पश्चिम में कानपुर नगर और दक्षिण-पूर्व में प्रयागराज से मिलती हैं. गंगा नदी के पार उत्तर में उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ के क्षेत्र पड़ते हैं, जबकि दक्षिण में यमुना नदी फतेहपुर को बांदा और हमीरपुर से अलग करती है.

2011 की जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 26,32,733 थी. इसमें 13,84,722 पुरुष और 12,48,011 महिलाएं शामिल थीं. प्रशासनिक रूप से जिले में फतेहपुर, बिंदकी और खागा तीन तहसीलें हैं.इसके अंतर्गत 13 विकासखंड आते हैं.

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प्रशासनिक इतिहास: कन्नौज से मराठा और अंग्रेजी शासन तक

फतेहपुर के इतिहास का संबंध प्राचीन काल में कन्नौज साम्राज्य से रहा है. स्थानीय परंपराओं के अनुसार जिले का बड़ा हिस्सा अर्गल के राजाओं के अधिकार में था.

प्रारंभिक मुस्लिम शासन के दौरान यह क्षेत्र कोड़ा प्रांत में शामिल था. 15वीं शताब्दी में यह जौनपुर के अल्पकालिक राज्य का हिस्सा बना. मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में जिले का पश्चिमी हिस्सा सरकार के और पूर्वी हिस्सा कड़ा के प्रशासनिक क्षेत्र में शामिल था.

दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के बाद फतेहपुर को अवध के राज्यपाल के अधिकार में सौंप दिया गया. 1736 में यह क्षेत्र मराठों के अधीन चला गया. मराठों का नियंत्रण करीब 1750 तक रहा. इसके बाद फतेहपुर के पठानों ने इसे दोबारा अपने अधिकार में ले लिया.

हालांकि, तीन साल बाद अवध के नवाब सफदरजंग ने इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया.1801 में फतेहपुर अंग्रेजी शासन के अधीन चला गया.

इस तरह फतेहपुर का इतिहास अलग-अलग शासकों और साम्राज्यों के राजनीतिक प्रभावों से जुड़ा रहा है.

फतेहपुर की छह विधानसभा सीटें, 2022 में चार पर NDA का कब्जा

फतेहपुर जिले में कुल छह विधानसभा सीटें हैं. इनमें जहानाबाद, फतेहपुर, अयाह शाह, बिंदकी, हुसैनगंज और खागा शामिल हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपना दल (सोनेलाल) ने चार सीटों पर जीत दर्ज की थी. वहीं समाजवादी पार्टी को दो सीटों पर सफलता मिली थी.

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1. जहानाबाद विधानसभा: बीजेपी ने सपा को दी शिकस्त

जहानाबाद विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र सिंह पटेल ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने समाजवादी पार्टी के मदन गोपाल को 18,192 वोटों से हराया था. इस जीत के साथ बीजेपी ने सीट पर अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा.

2. फतेहपुर विधानसभा: सपा ने बीजेपी से छीनी सीट

फतेहपुर विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के चंद्र प्रकाश ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने बीजेपी के विक्रम सिंह को 8,601 वोटों से हराया था. इस जीत के साथ सपा ने जिले की मुख्य सीटों में से एक पर अपना कब्जा जमाया.

3. अयाह शाह विधानसभा: बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की

अयाह शाह सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विकास गुप्ता ने जीत हासिल की थी. उन्होंने समाजवादी पार्टी के विशंभर प्रसाद निषाद को 13,006 वोटों से पराजित किया था. इस जीत ने जिले में बीजेपी की स्थिति मजबूत की.

4. बिंदकी विधानसभा: अपना दल (सोनेलाल) ने बचाई NDA की साख

बिंदकी विधानसभा सीट पर 2022 में बीजेपी के सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) के जय कुमार सिंह जैकी ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामेश्वर दयाल को 3,797 वोटों से हराया था. इस सीट पर जीत के साथ एनडीए गठबंधन ने अपना प्रभाव बनाए रखा.

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5. हुसैनगंज विधानसभा: सपा की उषा मौर्य ने दर्ज की बड़ी जीत

हुसैनगंज विधानसभा सीट पर 2022 में समाजवादी पार्टी की उषा मौर्य ने जीत हासिल की थी. उन्होंने बीजेपी के रणवेंद्र प्रताप सिंह को 25,181 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. यह जिले में सपा की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी.

6. खागा विधानसभा: बीजेपी की कृष्णा पासवान ने बचाई सीट

खागा विधानसभा सीट पर 2022 में बीजेपी की कृष्णा पासवान ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामतीर्थ परमहंस को 5,509 वोटों से हराया था. इस जीत के साथ बीजेपी ने जिले की इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा.

लोकसभा चुनाव में बदला समीकरण, सपा के नरेश उत्तम पटेल की जीत

फतेहपुर लोकसभा सीट पर 2024 के आम चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला. समाजवादी पार्टी के नरेश चंद्र उत्तम पटेल ने बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति को 33,199 वोटों से हराकर जीत दर्ज की.

इस नतीजे ने जिले में समाजवादी पार्टी की राजनीतिक ताकत को एक बार फिर चर्चा में ला दिया. विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने चार सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं लोकसभा चुनाव में सपा ने बाजी मार ली.

अब 2027 के विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत का फायदा सपा को कितना मिलता है और बीजेपी अपनी विधानसभा सीटों पर दोबारा जीत दर्ज करने में कितनी सफल रहती है.

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2027 का सियासी मुकाबला: बीजेपी के सामने पुराना गढ़ बचाने की चुनौती

फतेहपुर की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है. 2022 में बीजेपी ने तीन और उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने एक सीट जीती थी. वहीं सपा ने फतेहपुर और हुसैनगंज में जीत दर्ज की थी.

बीजेपी के सामने जहानाबाद, अयाह शाह, बिंदकी और खागा में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की चुनौती होगी. वहीं सपा फतेहपुर और हुसैनगंज में अपनी जीत दोहराने के साथ बाकी सीटों पर भी मुकाबला मजबूत करना चाहेगी.

2024 के लोकसभा चुनाव में नरेश उत्तम पटेल की जीत ने सपा के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा किया है. दूसरी ओर बीजेपी के लिए यह चुनाव अपनी विधानसभा सीटों पर प्रदर्शन सुधारने का मौका होगा.

स्थानीय स्तर पर कृषि, किसानों की समस्याएं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, औद्योगिक विकास और बेहतर कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं.

अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपने पुराने चेहरों के दम पर फतेहपुर की सभी छह सीटों पर क्लीन स्वीप का सपना पूरा कर पाएगी या समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने में सफल होगी?

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