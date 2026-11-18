Dev Uthani Ekadashi 2026: हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु पूरे चार महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं. इस साल देवउठनी एकादशी बेहद खास भी रहने वाले हैं. ज्योतिषविदों की 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी एक बड़े ही दुर्लभ संयोग में आ रही है. इस दिन पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के साथ सिद्धि योग जो रहने वाला है. इस संयोग को तीन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए देवउठनी एकादशी का समय अनुकूल रह सकता है. इस दौरान मन की कोई इच्छा पूरी होने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में फायदा मिल सकता है और धन से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी अच्छे अवसर बन सकते हैं. नौकरी को लेकर कोई बड़ी डील होने के योग हैं.

आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं. इससे आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है. परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है. कुल मिलाकर यह समय कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक और पारिवारिक लिहाज से सकारात्मक रह सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए देवउठनी एकादशी का समय भाग्यशाली साबित हो सकता है. इस दौरान धन लाभ के योग बन रहे हैं. आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है. इससे मन में उत्साह और संतुष्टि बनी रहेगी.

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विवाह योग्य जातकों के लिए भी अच्छी खबर मिल सकती है. विवाह में आ रही बाधाएं दूर होने के योग हैं. घर में शादी के लिए मंजूरी मिल सकती है. अगर किसी काम को लेकर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी गति आने की संभावना है. यह समय सिंह राशि वालों के लिए करियर और निजी जीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए देवउठनी एकादशी का समय कई मामलों में शुभ संकेत दे रहा है. इस दौरान भाग्य का साथ मिल सकता है और आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. घर के लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे और आपसी सहयोग बढ़ सकता है.

दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरत के समय उनका साथ और सहयोग मिल सकता है. सफलता मिलने से जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामाजिक जीवन में सक्रियता भी बढ़ सकती है. यह समय धनु राशि वालों को अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है.

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