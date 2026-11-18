चीन के लोग अक्सर अजीबोगरीब कारनामों की वजह से चर्चा में आ जाते हैं. इस बार चीन का एक बच्चा अपने अजीब शौक के लिए खबरों में आ गया है. इस बच्चे का शौक ऐसा ही कि आप जानकार हैरान रह जाएंगे. दरअसल, ये सात साल का बच्चा अंतिम संस्कार का खेल खेलता है. इतना ही नहीं, वो पहले मालाएं बनाता है और फिर ताबून, कफन तक भी तैयार करता है और रोने का सीन क्रिएट करते हुए शव यात्रा निकालता है. उसे अंतिम संस्कार का ये खेल काफी अच्छा लगता है. सिर्फ ये ही नहीं, ऐसे और भी बच्चे हैं, जो अंतिम संस्कार का गेम खेलने लगे हैं.



जिस सात के बच्चे की कहानी सबसे ज्यादा चर्चा है, उसे ताबूत और मालाएं बनाने का शौक है. यहां तक कि उसके पिता भी उनके साथ ये गेम खेलते हैं. उसकी मां ने अपने बेटे के इस अजीब कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की है. एससीएमपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्राइमेरी का स्टूडेंट घर पर अंतिम संस्कार निकालता है. उसके पिता मरने वाले का रोल करते हैं और सेरेमनी में अंतिम संस्कार की सभी चीज़ें होती हैं, जिनमें फूलों की माला और कागज़ के पगोडा से लेकर जानवरों की बलि तक के सामान शामिल होते हैं.

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क्या-क्या करता है बच्चा?

वांग नाम का ये बच्चा खुद को फ्यूनरल ऑफिसर मानता है और चीन की कुछ रस्में भी निभाता है. इसके बाद मरने वाले के सामने रोते हैं और फिर अपने माता-पिता के फ़ोन पर अंतिम संस्कार का संगीत बजाते हैं. वो कागज से सारे सामान बनाता है और ब्रिक्स का इस्तेमाल करके एक टेंट भी बनाता है.

उसकी मां का कहना है कि वो जब उनका बेटा चार साल का था, तब उसे अंतिम संस्कार में दिलचस्पी हो गई थी. परिवार को उसके अजीब शौक का पता तब चला जब उसके किंडरगार्टन टीचर ने शिकायत की कि उसने एक स्केचबुक में फूलों की ड्राइंग भर दी है. मौत को टैबू मानने और इस शौक को मना करने के बजाय पैरेंट्स ने ये करने दिया.

एक और बच्चे का भी पता चला

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चीनी मीडिया में एक और लड़के का जिक्र है,जो चीन के हेबई में रहता है और आठ साल का है. वो भी ताबूत बनाता है और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करते हुए अंतिम संस्कार के एक्ट को पूरा करता है. इसके अलावा कुछ और देशों में भी अपने खिलौनों का अंतिम संस्कार करते हुए बच्चों की तस्वीरें सामने आई हैं. इनमें देखा जा सकता है कि बच्चे अपने खिलौनों का अंतिम संस्कार करते हैं.



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