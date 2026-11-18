कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है. कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट को मार गिराया गया है. लतीफ को घाटी का आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकी बताया जा रहा था.

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसे कश्मीर में लश्कर का आखिरी स्थानीय आतंकी बताया है. ऐसे में सवाल है कि लतीफ का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए इतनी बड़ी कामयाबी क्यों है? क्या इससे कश्मीर में स्थानीय आतंकियों का नेटवर्क खत्म हो गया है? और क्या घाटी अब आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त होने की ओर बढ़ रही है?

CRPF पोस्ट पर हमले के बाद शुरू हुई थी तलाश

दरअसल, लतीफ भट पिछले कुछ समय से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर था. 11 नवंबर को कुलगाम में CRPF की पोस्ट पर हमला हुआ था. इस हमले में तीन जवान घायल हुए थे. हमले के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए थे. सुरक्षा बलों ने उनकी तलाश में बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया.

इस दौरान पूरे इलाके में तलाशी ली गई. एक दिन में 15 गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. हजारों जवानों को तैनात किया गया. 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई. सुरक्षा एजेंसियों को शक था कि आतंकियों को स्थानीय स्तर पर मदद और शरण मिल रही है.

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With the coordinated efforts of JKP, Indian Army, CRPF and intelligence agencies, Lashkar's last known active local terrorist in the valley, Lateef Bhat, was neutralised in an operation in Kulgam in the early morning hours today. One of his terrorist associates, Umar Nisar, was also neutralised in Kulgam, the day before. The entire operation was marked by a very high level of synergy. The nation salutes the brave Jawans of JKP, Army and CRPF and intelligence agencies. — Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2026

सुरक्षा बलों ने लतीफ को कुलगाम के जंगलपोरा गांव में घेर लिया था. वह एक मस्जिद में जाकर छिप गया. सुरक्षाबलों ने जल्दबाजी में कार्रवाई करने के बजाय उसे सरेंडर करने का मौका दिया. पुलिस और सेना के अधिकारियों ने फोन पर भी उससे बात की. उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं माना.

कुलगाम के SSP अनायत अली चौधरी ने बताया कि लतीफ को कई बार सरेंडर करने के लिए कहा गया. काफी देर तक बातचीत चली. लेकिन उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया. बाद में जब उसने मस्जिद से भागने की कोशिश की तो सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई. इसमें वह मारा गया.

उमर डार के बाद लतीफ भी ढेर

इससे पहले सुरक्षा बल लतीफ के साथी उमर निसार डार को भी मार गिरा चुके थे. दोनों पर 11 नवंबर को CRPF पोस्ट पर हमले में शामिल होने का आरोप था. हमले से पहले दोनों ने इलाके की रेकी भी की थी. आजतक को मिली CCTV तस्वीरों में दोनों को 10 नवंबर को एक गाड़ी से उतरते देखा गया था. इसके बाद उन्होंने मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम इलाके में रेकी की थी.

दरअसल, 22 साल का लतीफ कुलगाम के अशूमजी गांव का रहने वाला था. उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी. इसके बाद वह बढ़ई का काम करता था. 2025 की शुरुआत में वह घर से लापता हो गया. बाद में उसके लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होने की जानकारी सामने आई. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से निर्देश मिलते थे.

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'आखिरी आतंकी' का अंत? लतीफ भट का मारा जाना बड़ी कामयाबी क्यों है? #terrorist #Vishesh | @maryashakil | @MirFareed2 https://t.co/nOeNawElXo — AajTak (@aajtak) November 18, 2026

लतीफ पर 15 लाख रुपये का इनाम था. उसके खिलाफ UAPA के तहत सात FIR दर्ज थीं. उस पर लाल चौक, अनंतनाग, केलम और अखरान में हुए हमलों में शामिल होने का आरोप था.

क्या कश्मीर में खत्म हो गया स्थानीय आतंकी नेटवर्क?

लतीफ के मारे जाने को सुरक्षा बल स्थानीय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी मान रहे हैं. लतीफ लश्कर का स्थानीय कमांडर था. उसके मारे जाने के बाद अब सुरक्षा बलों का ध्यान गैर-स्थानीय आतंकियों पर रहेगा. हालांकि स्थानीय युवाओं की नई भर्ती रोकना भी बड़ी चुनौती है.

यानी लतीफ का अंत एक बड़े नेटवर्क को झटका जरूर है, लेकिन इसे कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा नहीं कहा जा सकता. सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब आतंकियों को मिलने वाली स्थानीय मदद रोकने और नई भर्ती पर लगाम लगाने की चुनौती है.



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