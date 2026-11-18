समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में हिस्सा लेने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है. उसने आरोप लगाया है कि शो के दूसरे सीजन के एक एपिसोड को जीतने के बावजूद, उसकी परफॉरमेंस कभी स्क्रीन पर नहीं दिखाई गई.

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रोते हुए, सुभाष अहिरवार ने दावा किया कि उन्हें अपने एपिसोड का विजेता घोषित किया गया था, लेकिन वह एपिसोड कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ. उन्होंने समय रैना पर उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और उनसे उस एपिसोड को रिलीज़ करने की अपील की.

सुभाष अहिरवार ने क्या कहा?

शेयर किए गए वीडियो में सुभाष की आंखों में आंसू थे, जब वह शो के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने दावा किया कि उन्हें जजों से पूरे 10/10 अंक मिले थे. उन्होंने एक स्कोर शीट भी दिखाई, जिस पर उन्होंने खुद को वही स्कोर दिया था. उन्होंने कहा, 'दोस्तों, मैं 'लेटेंट' में गया था और वहां का विनर हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'मेरा एपिसोड कभी आया ही नहीं.' सुभाष का कहना है कि उनकी परफॉरमेंस इतनी अच्छी थी कि उन्हें जजों से पूरे अंक मिले और उन्हें विजेता घोषित किया गया.

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सुभाष ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जीत के साथ मिलने वाले सभी इनाम और गिफ्ट दिए गए थे, जिनमें 1 लाख रुपये, एक फोन और खाने के कूपन शामिल थे. हालांकि, उन्होंने कहा कि इन इनामों का उनके लिए कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि वह असल में पहचान (recognition) पाना चाहते थे. उन्होंने कहा, 'इनका कोई मतलब नहीं है. जो चीज मायने रखती थी, वह कभी रिलीज ही नहीं हुई.'

अपने मुश्किल सफ़र के बारे में बताते हुए, सुभाष ने कहा कि उन्हें बचपन से ही बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने बताया, 'मैं पैदा हुआ, 6-7 साल का हुआ तो भीख मांगने लगा.' अपने संघर्षों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि 9 साल की उम्र में उन्होंने एक ढाबे पर काम करना शुरू किया, 12 साल की उम्र में सब्जियां बेचीं और 15 साल की उम्र में मजदूरी की. इसके बाद उन्होंने 5 साल तक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी काम किया, और फिर वापस ढाबे पर काम करने लगे.

सुभाष ने आगे बताया कि उन्होंने 7 साल तक थिएटर किया. यहां तक कि ग्रेजुएशन के बाद भी उन्होंने वॉशरूम साफ करने का काम किया, क्योंकि वह अपने जुनून को जारी रखना चाहते थे. उन्होंने बताया कि बाद में उन्होंने संगीत बजाना शुरू किया और गुजारा करने के लिए भीख भी मांगी. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपना खून तक बेच दिया था, इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी मेहनत उन्हें पहचान दिलाएगी.

यह याद करते हुए कि उन्हें कितनी उम्मीद थी कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) में आने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी, सुभाष इमोशनल हो गए और बोले, 'आदमी कहां से उठ कर आया... एक मौका मिला, आपके एपिसोड में आया, विनर बना... समय भाई, मैं हार गया हूं यार.'

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उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को 'जीती बाजी हार जाना' बताया. वीडियो के आखिर में, सुभाष ने समय से भावुक अपील की कि वे एपिसोड रिलीज कर दें, ताकि उनके सालों के संघर्ष को अनदेखा न किया जाए. उन्होंने कहा, 'समय भाई, किसी के सपनों के साथ नहीं खेलना चाहिए. प्लीज, मेरा एपिसोड रिलीज कर दीजिए.'

वीडियो शेयर होने के तुरंत बाद, यह सोशल मीडिया पर छा गया और इसे 52.6 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले. कई यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में समय रैना और बलराज घई को टैग करते हुए उनसे सुभाष के दावों पर ध्यान देने और उनका एपिसोड रिलीज़ करने की गुजारिश की. बहुत से लोगों ने उनके संघर्ष के प्रति सहानुभूति जताई और मेकर्स से अपील की कि वे सुभाष को वह पहचान दें, जिसके वे हकदार हैं.

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