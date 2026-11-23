उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. अलग-अलग दलों के बीच बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. अब इस सियासी लड़ाई में हैदराबादी बिरयानी की भी एंट्री हो गई है. इटावा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम बहुल इलाके में हैदराबादी बिरयानी बंटवाई. पार्टी ने इसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बयान पर पलटवार बताया है.

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AIMIM के जिलाध्यक्ष शमशाद हुसैन ने हैदराबादी बिरयानी बनवाकर इटावा की नई बस्ती इलाके में बंटवाई. बिरयानी खाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. मौके पर ओवैसी की तस्वीर वाला पोस्टर भी लगाया गया था. वहां मौजूद लोगों ने हैदराबादी बिरयानी खाई और पार्टी के इस आयोजन में हिस्सा लिया.

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जिलाध्यक्ष शमशाद हुसैन ने कहा कि आजम खान साहब ने जिस तरह हैदराबादी बिरयानी को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद उन्होंने बिरयानी बंटवाने का फैसला किया. उनका दावा है कि मुस्लिम समाज के 85 फीसदी से ज्यादा लोग ओवैसी को पसंद कर रहे हैं और 2027 के चुनाव में AIMIM को वोट देंगे. उन्होंने कहा कि ओवैसी ही मुसलमानों की आवाज उठाएंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे.

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'अब ओवैसी साहब ही हमारे नेता होंगे'

इस आयोजन में शामिल मोहम्मद बहाउद्दीन कुरैशी ने कहा कि अब तक वे समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी बात रखने वाला नेता मिल गया है. उन्होंने कहा कि वे सभी लोग अब असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेंगे. उनका कहना था कि बड़े-बड़े राजनीतिक दलों में सभी के नेता हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई अपना नेता नहीं है. बहाउद्दीन कुरैशी ने कहा कि भले ही उनकी पार्टी सीट न जीत पाए, लेकिन चुनाव में अपनी संख्या दिखाकर अपनी ताकत का एहसास जरूर कराएगी.

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2027 चुनाव में समर्थन को लेकर AIMIM का दावा

AIMIM जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि इटावा में मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी को पसंद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में 85 फीसदी से अधिक मुस्लिम मतदाता चंद्रशेखर-ओवैसी गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे. हालांकि, ये पार्टी नेताओं और आयोजन में शामिल लोगों के दावे हैं.

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