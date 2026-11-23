हमारे देश के ज्यादातर घरों में यह बात बहुत आम रही है कि ज्यादा वीडियो गेम खेलो, तो तुरंत कहा जाता है, कंट्रोल रखो, पढ़ाई पर ध्यान दो और कोई 'असली करियर' सोचो. इंजीनियरिंग, मेडिकल, सरकारी नौकरी या एमबीए को ही सुरक्षित और गंभीर विकल्प माना जाता था, जबकि गेमिंग को बस खाली वक्त या होमवर्क के बाद का शगल समझा जाता था.

और पढ़ें

लेकिन समय के साथ तस्वीर तेजी से बदल रही है. 19 नवंबर 2026 को ग्रांड थेफ्ट ऑटो VI (GTA 6) के आने के साथ भारत से लेकर दुनिया भर में जिस तरह का उत्साह दिखा, उसने गेमिंग की ताकत को फिर दिखाया. शुरुआती 24 घंटों में ही GTA 6 की स्ट्रीम्स को ट्विच, यूट्यूब और किक जैसे प्लेटफॉर्म पर 79.1 लाख (7.91 मिलियन) तक पीक दर्शकों ने देखा और 12.54 करोड़ घंटे से ज्यादा वॉच-टाइम दर्ज हुआ.

लॉन्च से पहले ही गेम की 3.25 करोड़ (32.5 मिलियन) यूनिट्स बिक चुकी थीं और पहले ही दिन 3.79 अरब डॉलर की रिकॉर्ड कमाई की बात सामने आई. भारत में भी कैरी मिनाटी और मिथपैट जैसे बड़े गेमिंग क्रिएटर्स के करीब 10-10 घंटे के लाइवस्ट्रीम को लाखों व्यूज मिले, जहां दर्शक सिर्फ खेल नहीं, बल्कि मनोरंजन, कमेंट्री और कहानी का मजा ले रहे थे.

Advertisement

इस बड़े लॉन्च से जुड़ा एक दिलचस्प भारतीय पहलू भी है. रॉकस्टार इंडिया के बेंगलुरु स्टूडियो के 1,600 से ज्यादा डेवलपर्स ने GTA 6 पर काम किया है. यह बात उन लोगों के लिए बड़ा आईना है जो मानते हैं कि गेमिंग का मतलब सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर खेलना है. हर बड़े गेम के पीछे डेवलपर्स, डिजाइनर्स, आर्टिस्ट्स, एनिमेटर्स, टेस्टर्स और प्रोड्यूसर्स की पूरी टीम काम करती है.

53.5 करोड़ गेमर्स और 14,344 करोड़ रुपये का बाजार

डेंट्सू और IWMBuzz मीडिया की 'इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2026' के तीसरे संस्करण के मुताबिक, भारत में पिछले एक साल में करीब 53.5 करोड़ (535 मिलियन) प्योर-प्ले गेमर्स हैं. इनमें 33.2 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने पिछले तीन महीनों में खेला, जबकि 10.9 करोड़ पेइंग गेमर्स हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में भारत का प्योर-प्ले गेमिंग बाजार 14,344 करोड़ रुपये का आंका गया है. इसमें गेमिंग विज्ञापनों से 8,705 करोड़ रुपये, कंज्यूमर-पेड गेमिंग से 5,239 करोड़ रुपये और ई-स्पोर्ट्स व अन्य पात्र राजस्व से 401 करोड़ रुपये शामिल हैं (इसमें रियल-मनी गेम्स, सट्टेबाजी या जुए को शामिल नहीं किया गया है). अब यह क्षेत्र गेम बिक्री से आगे बढ़कर विज्ञापन, ई-स्पोर्ट्स, स्ट्रीमिंग, कंटेंट क्रिएशन और डेवलपमेंट तक फैल चुका है, और भारत के सामने अगली बड़ी चुनौती अपने बड़े यूजरबेस को मौलिक गेम और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) बनाने वाले मजबूत केंद्र में बदलने की है.

Advertisement

1.3 लाख लोग पहले से बना रहे हैं गेम्स

गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 'GameDev Outlook 2026' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1,900 से ज्यादा गेम-डेवलपमेंट कंपनियां हैं, जिनमें करीब 1.3 लाख लोग काम कर रहे हैं. EA, Ubisoft और Zynga जैसे ग्लोबल स्टूडियो ने भारत में टैलेंट तैयार करने में मदद की है, वहीं रॉकस्टार के बेंगलुरु स्टूडियो ने GTA 6 जैसे बड़े प्रोजेक्ट में योगदान दिया है.

इसके अलावा प्लेसिंपल, मूनफ्रॉग और बॉम्बे प्ले जैसी कंपनियां दिखाती हैं कि इस क्षेत्र में कॉर्पोरेट नौकरी के साथ-साथ अपना उद्यम (एंटरप्रेन्योरशिप) खड़ा करने और दुनिया भर के दर्शकों के लिए गेम बनाने के मौके भी हैं.

ई-स्पोर्ट्स: BGMI से वेलोरेंट तक खेलने से भी कमाई

जो युवा गेम बनाने के बजाय मुकाबले में उतरना चाहते हैं, उनके लिए ई-स्पोर्ट्स एक रास्ता है. BGMI, वेलोरेंट, डोटा 2 और लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे गेम्स के इर्द-गिर्द पेशेवर गेमिंग बढ़ी है. खिलाड़ी टूर्नामेंट खेलते हैं, टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्पॉन्सरशिप पाते हैं और लाइवस्ट्रीम के जरिए दर्शक जोड़ते हैं. मोर्टल (नमन माथुर), जोनाथन अमारा, स्काउट ओपी (तन्मय सिंह) और मावी जैसे नाम काफी चर्चित रहे हैं.

2023 की एक ईस्पोर्ट्स रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक, गंभीर BGMI खिलाड़ी महीने में 1 से 1.5 लाख रुपये तक कमा सकते थे, जबकि 5 से 10 लाख फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स की कमाई 5 लाख रुपये मासिक तक पहुंचने का अनुमान था (ये पुराने उद्योग अनुमान हैं, कोई पक्की या मौजूदा गारंटी नहीं). साथ ही, युवाओं को अक्सर घरवालों को यह समझाने की चुनौती भी झेलनी पड़ती है कि यह सिर्फ टाइमपास नहीं, बल्कि मेहनत वाला काम है. पेशेवर खिलाड़ियों के लिए इसमें नियमित अभ्यास, टीम तालमेल, रणनीति और प्रतिद्वंद्वियों का विश्लेषण शामिल होता है.

Advertisement

दूसरों को खेलते देखने का कारोबार: गेमिंग क्रिएटर्स

आज जेन-जी (Gen Z) के लिए सबसे सुलभ रास्तों में से एक 'गेमिंग क्रिएटर' बनना है. इसके लिए हर बार टूर्नामेंट जीतना या देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी होना जरूरी नहीं है. दर्शकों का मनोरंजन करना, अपनी अलग पहचान बनाना और उन्हें जोड़े रखना अहम होता है.

भारत में GTA V के दौरान यह खूब दिखा. जब PUBG मोबाइल बैन हुआ, तो कई क्रिएटर्स ने GTA V ऑनलाइन के रोलप्ले सर्वर, कस्टम किरदारों और अपनी गढ़ी कहानियों के जरिए दर्शकों को बांधे रखा, जिससे यह एक इंटरैक्टिव शो जैसा बन गया. GTA 6 के साथ भी रोलप्ले, स्टोरीटेलिंग और कोलैबोरेशन से नए मौके खुलने की चर्चा है.

इसी तरह माइनक्राफ्ट, रोब्लॉक्स, BGMI, फ्री फायर मैक्स और वेलोरेंट के आसपास भी बड़े समुदाय बने हैं. क्रिएटर्स की कमाई यूट्यूब विज्ञापन, सुपर चैट/डोनेशन, पेड मेंबरशिप, ब्रांड पार्टनरशिप, स्पॉन्सरशिप, टूर्नामेंट इनाम, मर्चेंडाइज और इवेंट्स से होती है. यानी एक क्रिएटर वीडियो प्रोड्यूसर, एंटरटेनर, कम्युनिटी मैनेजर और एक तरह से छोटा उद्यमी भी होता है.

जम्मू की गृहिणी से स्ट्रीमर तक और बदलती तस्वीर

गेमिंग में करियर केवल कम उम्र के लड़कों तक सीमित नहीं है. जम्मू की 44 वर्षीय गृहिणी रीतू स्लैथिया जिन्हें गेमिंग दुनिया में 'ब्लैकबर्ड' के नाम से जाना जाता है, इसका उदाहरण हैं. 2019 में बेटे के जरिए BGMI से जुड़ने के बाद उन्होंने 2020 में रूटर पर लाइवस्ट्रीमिंग शुरू की और 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बनाए. शुरुआती झिझक के बावजूद परिवार के सहयोग से उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और कमाई भी शुरू की. यह दिखाता है कि इस क्षेत्र में उम्र की कोई तय सीमा नहीं है.

Advertisement

महिला गेमर्स की भागीदारी भी बढ़ रही है और वे टूर्नामेंट व स्ट्रीमिंग में आगे आ रही हैं. एक अनुमान के मुताबिक, भारत के करीब 50 करोड़ गेमर्स में लगभग 40% महिलाएं हैं.

गेमिंग करियर में कितनी मिलती है सैलरी?

गेमिंग रिक्रूटमेंट फर्म 'प्लेडॉन' (Playdawn) के नवंबर 2026 के सर्वे (285 प्रतिक्रियाओं पर आधारित) के अनुसार, भारत के गेमिंग क्षेत्र में विभिन्न पदों की अनुमानित सालाना सीटीसी (CTC) कुछ इस तरह दिखती है:

गेमिंग पद (Role) अनुमानित सालाना CTC गेम डिजाइनर ₹6 लाख क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल ₹6 लाख गेम आर्टिस्ट ₹6.5 लाख एनिमेटर ₹9.5 लाख गेम प्रोड्यूसर ₹10 लाख प्रोडक्ट मैनेजर ₹12 लाख गेम इंजीनियर ₹15 लाख आर्ट / क्रिएटिव डायरेक्टर ₹24 लाख

(नोट: ये एक भर्ती फर्म के सर्वे पर आधारित अनुमान हैं, तय वेतन या पूरे उद्योग का औसत नहीं.)

सर्वे के मुताबिक, शुरुआती (एंट्री) स्तर पर मीडियन वेतन 4 लाख रुपये, मिड-लेवल पर 6 लाख रुपये और सीनियर स्तर पर 12 लाख रुपये के आसपास पाया गया, जबकि लीड/मैनेजरियल पदों पर 16.5 लाख रुपये और डायरेक्टर/हेड स्तर पर 24.5 लाख रुपये का आंकड़ा सामने आया.

हर काम के लिए 'पक्का गेमर' होना जरूरी नहीं

एक बड़ी गलतफहमी यह है कि गेमिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए दिनभर गेम खेलना जरूरी है. हकीकत यह है कि स्टूडियो को तकनीक, कला, कारोबार और मनोरंजन से जुड़े कई तरह के पेशेवरों की जरूरत होती है:

Advertisement

गेम डेवलपर्स और इंजीनियर्स: सॉफ्टवेयर, मैकेनिक्स और सिस्टम बनाते हैं.

गेम डिजाइनर्स: कॉन्सेप्ट, लेवल, नियम और खिलाड़ी के अनुभव को गढ़ते हैं.

3D आर्टिस्ट्स और एनिमेटर्स: किरदार, माहौल, मूवमेंट और विजुअल इफेक्ट्स तैयार करते हैं.

QA टेस्टर्स: गेम रिलीज होने से पहले बग, गड़बड़ी और परफॉर्मेंस की जांच करते हैं.

साउंड डिजाइनर्स: बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और ऑडियो तैयार करते हैं.

गेम प्रोड्यूसर्स: टीम, बजट, समयसीमा और प्रोडक्शन का तालमेल संभालते हैं.

ईस्पोर्ट्स मैनेजर और कोच: टीम, ट्रेनिंग, टूर्नामेंट और खिलाड़ियों के विकास पर काम करते हैं.

कम्युनिटी मैनेजर्स: खिलाड़ियों से जुड़ते हैं, इवेंट कराते हैं और फीडबैक लेते हैं.

गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स: लाइवस्ट्रीम, वॉकथ्रू, रिव्यू और एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं.

इसके अलावा मार्केटिंग, विज्ञापन, पीआर, पार्टनरशिप, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस डेवलपमेंट में भी काम है. इसलिए हर बार कंप्यूटर साइंस की डिग्री ही एकमात्र रास्ता नहीं है, इसमें एनिमेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइन, साउंड इंजीनियरिंग, मार्केटिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई भी काम आ सकती है.

क्या यह करियर पूरी तरह स्थिर है?

खेल का आनंद लेना और उससे नियमित आजीविका कमाना दो अलग बातें हैं. ईस्पोर्ट्स में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, टूर्नामेंट की कमाई घट-बढ़ सकती है और क्रिएटर्स की आमदनी व्यूज, विज्ञापन व स्पॉन्सरशिप पर निर्भर करती है.

जनवरी 2026 में 1,500 से ज्यादा दैनिक भारतीय ईस्पोर्ट्स खिलाड़ियों पर हुए YouGov सर्वे में 83% ने माना कि यह आर्थिक रूप से संभव/व्यवहार्य है, लेकिन 87% ने आमदनी की अस्थिरता और सीमित दीर्घकालिक अवसरों को लेकर चिंता जताई. करीब तीन-चौथाई ने प्रोफेशनल बनने के बारे में सोचा था, जबकि 56% कोचिंग, एनालिसिस और टीम मैनेजमेंट जैसे नॉन-प्लेइंग रोल में भी दिलचस्पी रखते थे. इससे साफ संकेत मिलता है कि रुचि तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा स्थिर और लंबे समय तक चलने वाले करियर रास्तों की जरूरत भी है.

Advertisement

बदलती सोच और आगे का रास्ता

लंबे समय तक गेमिंग को उत्पादकता के उलट देखा जाता रहा, लेकिन करीब 1.3 लाख लोगों को रोजगार दे रहा भारत का गेमिंग क्षेत्र एक अलग तस्वीर पेश करता है. वीडियो गेम के प्रति लगाव प्रोग्रामिंग, एनिमेशन, डिजाइन, स्टोरी टेलिंग, लाइवस्ट्रीमिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में जा सकता है. हर गेमर प्रोफेशनल नहीं बनेगा, लेकिन इसे सिरे से खारिज करना बढ़ते करियर इकोसिस्टम को नजरअंदाज करने जैसा है. GTA 6 भले ही आज का बड़ा मनोरंजन चर्चा का विषय हो, लेकिन अगली पीढ़ी शायद सिर्फ खेलने तक सीमित न रहे बल्कि गेम बनाएगी, डिजाइन करेगी और इसके आसपास टिकाऊ करियर भी गढ़ेगी.

---- समाप्त ----