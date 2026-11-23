बिहार के बेगूसराय में एक नवविवाहिता की शादी का मामला चर्चा में है. यहां अपने प्रेमी से मिलने पहुंची एक युवती को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. इसके बाद गांव में पंचायत बैठी और सुबह होते-होते मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई. हैरानी की बात यह रही कि शादी कराने से पहले युवती की मांग में लगा पहले पति के नाम का सिंदूर पानी से धुलवाया गया. इसके बाद प्रेमी ने उसी मंदिर में युवती की मांग में सिंदूर भर दिया. इस पूरी घटना के दौरान ग्रामीणों ने वीडियो भी बनाया, जिसमें दोनों से अपनी मर्जी से शादी करने की बात कहलवाई गई. अब शादी के दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

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मामला बेगूसराय जिले के डंडारी थाना क्षेत्र के मैसहा गांव का है. बताया जा रहा है कि 21 नवंबर की रात युवती का प्रेमी उससे मिलने गांव पहुंचा था. दोनों को एक साथ देखकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया. इसके बाद दोनों को रातभर रोककर रखा गया और सुबह करीब पांच बजे गांव के मंदिर में ग्रामीणों की मौजूदगी में शादी करा दी गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, मैसहा गांव निवासी रामविनय तांती की बेटी का प्रेम-प्रसंग कथित तौर पर अपनी बड़ी बहन के देवर रोहित कुमार के साथ शादी से पहले से चल रहा था.

रोहित बिहार के ही लाखो गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी और शादी के बाद भी उनका मिलना-जुलना जारी रहा. बताया जाता है कि युवती की शादी करीब छह महीने पहले लखीसराय में हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही वह अपने मायके मैसहा गांव लौट आई थी. इसके बाद उसने दोबारा ससुराल जाने से इनकार कर दिया. इसी दौरान रोहित का उसके घर आना-जाना जारी रहा. 21 नवंबर की रात भी रोहित अपनी प्रेमिका से मिलने मैसहा गांव पहुंचा था. इसी दौरान ग्रामीणों की नजर दोनों पर पड़ गई. गांव के लोगों ने दोनों को एक साथ देख लिया और उन्हें पकड़कर रोक लिया. घटना की जानकारी युवती के परिजनों और गांव के अन्य लोगों को भी दी गई.

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सुबह पांच बजे मंदिर में बैठी पंचायत, फिर कराई शादी

रातभर चले घटनाक्रम के बाद सुबह करीब पांच बजे गांव के मंदिर में लोगों की मौजूदगी में पंचायत बैठी. इसके बाद ग्रामीण दोनों को मंदिर के पास ले गए. वहां कुछ महिलाएं और बुजुर्ग भी मौजूद थे. इसी दौरान युवती की पहली शादी को लेकर सवाल उठा और उसकी मांग में लगे सिंदूर को पानी से धुलवाया गया. इसके बाद रोहित ने मंदिर के सामने युवती की मांग में सिंदूर भरकर शादी की रस्म पूरी की. इस दौरान वहां मौजूद लोग पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे. ग्रामीणों ने दोनों से यह भी कहलवाया कि वे अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं. इस तरह कुछ ही घंटों में प्रेमी-प्रेमिका का रिश्ता गांव के मंदिर में शादी में बदल गया. घटना के दो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें एक वीडियो में सिंदूर धुलवाने और दूसरे में युवक द्वारा युवती की मांग में सिंदूर भरने का दृश्य बताया जा रहा है.

छह महीने पहले लखीसराय में हुई थी युवती की शादीस्थानीय लोगों के अनुसार, युवती का विवाह करीब छह महीने पहले लखीसराय में हुआ था. हालांकि, शादी के कुछ ही समय बाद वह मायके लौट आई थी और फिर ससुराल जाने को तैयार नहीं हुई. ग्रामीणों का दावा है कि युवती और रोहित के बीच शादी से पहले से प्रेम-प्रसंग था. रोहित रिश्ते में युवती की बड़ी बहन का देवर लगता है. दोनों के बीच पहले से संपर्क था और युवती की शादी के बाद भी यह रिश्ता खत्म नहीं हुआ. फिलहाल दोनों के मंदिर में शादी करने के बाद गांव में इस घटना की चर्चा हो रही है. बताया जा रहा है कि नवविवाहित जोड़ा अभी मैसहा गांव में ही मौजूद है.

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