शेयर बाजार में मल्टीबैगर स्टॉक्स (Multibagger Stock) की लिस्ट लंबी है. इनमें शामिल कुछ शेयरों ने लॉन्गटर्म में अपने निवेशकों को मालामाल किया है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो बेहद कम समय में ही उनके लिए पैसे छापने की मशीन बन गए हैं. ऐसा ही कमाल किया है क्यूपिड लिमिटेड कंपनी के शेयर (Crorepati Cupid Share) ने, जिसमें सिर्फ 1 लाख रुपये का निवेश करने वाले पांच साल में करोड़पति बन गए हैं. इस दौरान शेयर ने 2 रुपये से 368 रुपये का सफर तय किया है. सोमवार को शुरुआती कारोबार में ये स्तर छूने के बाद शेयर का भाव मामूली फिसला जरूर है.

और पढ़ें

निवेशकों को 17000% से ज्यादा रिटर्न

बेहद ही कम समय में मल्टीबैगर स्टॉक बना ये शेयर पांच साल पहले 26 नवंबर 2021 को सिर्फ 2.13 रुपये का मिल रहा था और बीते शुक्रवार को ये 365.50 रुपये पर क्लोज हुआ. इस हिसाब से देखें, तो निवेशकों को इन पांच सालों में इस शेयर से मिला रिटर्न 17,059.62% रहा. शेयर में इस धुआंधार तेजी का असर कंपनी के मार्केट कैपिटल पर भी दिखा है और ये 49,160 करोड़ रुपये हो गया है.

1 लाख लगाने वाले करोड़पति बने

बीते पांच साल में Cupid Share से निवेशकों को मिले 17,059 फीसदी के रिटर्न के आधार पर उनके फायदे का कैलकुलेशन करें, तो अगर किसी निवेशक ने 26 नवंबर 2021 को इस स्टॉक में सिर्फ 1,00,000 रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो उसकी रकम अब तक बढ़कर 1,71,59,000 रुपये हो गई होगी.

Advertisement

सालभर में पांच गुना से ज्यादा पैसा

न सिर्फ पांच साल में इस क्यूपिड शेयर ने पैसे लगाने वालों को मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है, बल्कि बीते छह महीने में ही इस शेयर ने कमाल करते हुए अपने निवेशकों की रकम को 203 फीसदी रिटर्न देते हुए तीन गुना कर दिया है. इस दौरान शेयर प्राइस 245 रुपये बढ़ा है. वहीं बात सालभर में निवेशकों को मिले रिटर्न की करें, तो ये 441 फीसदी से ज्यादा रहा, यानी निवेशकों का लगाया गया पैसा पांच गुना से ज्यादा बढ़ गया है.

कंडोम बनाती है ये कंपनी

क्यूपिड लिमिटेड का शेयर (Cupid Ltd Share) का बड़ा रेवेन्यू वैश्विक निर्यात (UNFPA, WHO और दक्षिण अफ्रीकी सरकारों के टेंडरों) और भारत में अपने B2C FMCG नेटवर्क ग्रोथ से आता है. क्यूपिड लिमिटेड मुख्य रूप से मेल और फीमेल कंडोम, वॉटर-बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्स, IVD किट्स और FMCG वेलनेस उत्पादों के निर्माण और निर्यात में लगी एक प्रमुख भारतीय कंपनी है.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

---- समाप्त ----