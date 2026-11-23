हलवा हो, उपमा, चीला या उत्तपम. भारतीय रसोई में सूजी (रवा) का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है. लेकिन कई बार बाजार से खरीदी गई पैकेट वाली सूजी पुरानी हो सकती है, या फिर उसमें मिलावट होने या उसके खराब होने का डर भी रहता है. ऐसे में क्यों न आप घर पर ही साफ और ताजी सूजी तैयार कर लें. घर में बनी सूजी न सिर्फ शुद्ध रहती है, बल्कि इससे बनने वाले व्यंजनों का स्वाद और टेक्सचर भी ज्यादा निखरकर आता है.

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सामग्री

1 किलो (अच्छी क्वालिटी का, साफ और सूखा हुआ; मोटे या मीडियम दाने वाला गेहूं बेहतर रहता है)

स्टोरेज के लिए (वैकल्पिक): 2–3 तेज पत्ते या 1–2 सूखी साबुत लाल मिर्च (नमी और कीड़ों से बचाने के लिए)

बनाने का तरीका

सबसे पहले गेहूं को बीनकर कंकड़, धूल या खराब दाने अलग कर लें. अगर गेहूं धोया है, तो उसे धूप या छांव में तब तक सुखाएं जब तक उसमें जरा भी नमी न रहे.

सूखे गेहूं को मिक्सर जार में थोड़ा-थोड़ा डालकर पल्स मोड पर दरदरा पीस लें. एक साथ ज्यादा देर तक न चलाएं, वरना यह बारीक आटा बन जाएगा. (अधिक मात्रा में बनाना हो तो आटा चक्की में दरदरा पिसवाया जा सकता है).

पिसे हुए मिश्रण को बारीक छलनी से छान लें. छलनी के ऊपर बचा दानेदार हिस्सा ही सूजी/रवा है, जबकि नीचे छनकर आया महीन हिस्सा सामान्य आटे के रूप में अलग रख लें.

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अगर दाने बहुत मोटे लगें, तो उन्हें हल्का सा पल्स करके दोबारा छान सकते हैं ताकि हलवा या उपमा के लिए सही टेक्सचर मिल जाए.

सूजी को कड़ाही में धीमी आंच पर 3–4 मिनट हल्का भूनकर ठंडा कर लें. पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में भरें और तेज पत्ता या सूखी लाल मिर्च डालकर सूखी जगह पर रख दें.

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