हैदराबाद के मोइनाबाद में शनिवार को एक स्कूल पिकनिक के दौरान बड़ा हादसा हो गया. लोटस पॉन्ड पार्क में लगे लोहे के विशाल झूले की चपेट में आने से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 10 साल के छात्र टी. अभिराम की मौत हो गई. हादसे में उसका सहपाठी टी. यशवंत भी घायल हो गया. दोनों नरसिंगी के एक निजी स्कूल में पढ़ते थे. स्कूल ने ही बच्चों के लिए पार्क में घूमने का कार्यक्रम रखा था.

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब बच्चे पार्क में लगे बड़े लोहे के झूले पर खेल रहे थे. यह झूला एक साथ 10 बच्चों के बैठने के लिए बनाया गया था. घटना के वक्त उस पर 10 बच्चे बैठे थे, जबकि चार बच्चे पीछे से झूले को धक्का दे रहे थे.

इसी दौरान दो बच्चों ने झूले को धक्का देना बंद कर दिया, लेकिन बाकी दो बच्चे उसे आगे बढ़ाते रहे. आरोप है कि अभिराम झूले को धक्का देते समय अपना संतुलन खो बैठा. नीचे देखने के दौरान चलते हुए झूले की टक्कर उसे और यशवंत को लग गई. दोनों गंभीर रूप से चोटिल हो गए.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम

हादसे के बाद दोनों बच्चों को तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने अभिराम को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया. उसके चेहरे और कमर पर गंभीर चोटें आई थीं. वहीं, यशवंत को मामूली चोटें आईं.

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स्कूल प्रबंधन पर लगे लापरवाही के आरोप

बेटे की मौत के बाद पिता शंकर राव ने मोइनाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर पिकनिक के दौरान बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखने और उनकी निगरानी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. पिता का कहना है कि बच्चों को झूले की तय क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल करने दिया गया.

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पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 (लापरवाही से मौत) और 125 (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने) के तहत केस दर्ज किया है. अभिराम का शव पोस्टमॉर्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेजा गया है. पुलिस अब जांच कर रही है कि पिकनिक के दौरान बच्चों की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी और हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है.

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