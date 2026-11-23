समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने पहली बार AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर खुलकर निशाना साधा है. आजतक के साथ पॉडकास्ट में आजम खान ने ओवैसी को इशारों में बीजेपी का एजेंट करार दिया है. साथ ही, उन्होंने आजाद समाज पार्टी(कांशीराम) प्रमुख चंद्रशेखर को मुसलमानों के पीठ में खंजर भोकने वाला बताया दिया है. आजम खान ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि ओवैसी के पीछे कोई है और उन्हें किसी खास मकसद से यूपी भेजा गया है.

और पढ़ें

आजम खान ने ओवैसी पर खूब तीखे बयान दिए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि ओवैसी यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने क्यों आ रहे हैं, जबकि हैदराबाद में अपने चार विधायक भी मुश्किल से जीता पाते हैं. आजम खान ने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए किसी ने भेजा है. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वे पास की सड़क से गुजरे लेकिन कभी उनसे मिलने नहीं आए जबकि उनकी पत्नी बीमार थी.

सिर्फ ओवैसी ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद पर आजम खान ने जुबानी तीर चलाए हैं. आजन खान ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने नगीना के मुसलमानों के गद्दारी की और उनकी पीठ में खंजर घोंपा. आजम के मुताबिक, जिन लोगों ने चंद्रशेखर को वोट देकर जिताया उन्होंने उनके भरोसे को तोड़ा. उन्होंने कहा कि ओवैसी के साथ जाने से चंद्रशेखर ने अपनी राजनीतिक कमाई भी गंवा दी है.

Advertisement

चंद्रशेखर को साथ लेना चाहिए था: आजम खान

हालांकि, आजम खान ने माना कि उनकी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को साथ नहीं लेकर गलती की थी. उन्होंने कहा कि पार्टी से गलती हुई है, चंद्रशेखर को साथ लेना चाहिए था. हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी अब भी कोशिश रहेगी कि चंद्रशेखर साथ आएं.

यह भी पढ़ें: 'हमारे यहां हैदराबादी बिरयानी नहीं चलती', आजम खान के बयान से बिरयानी पर छिड़ी बहस, हैदराबाद से रामपुर तक चर्चा

सपा-कांग्रेस गठबंधन अच्छा होगा: आजम खान

असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आजम खान ने जितने कड़े रुख अपनाए थे वहीं, कांग्रेस को लेकर वह उतने ही नरम दिखाई दिए. उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन पर कहा कि गठबंधन अच्छा होगा और हर हाल में होगा. उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों सीटों से ज्यादा गठबंधन हो इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियां चाहती हैं कि गठबंधन हो इसलिए अच्छा गठबंधन होगा.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 'अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा' वाले बयान पर भी आजम खान खूब भड़के. उन्होंने ऐसे बयान को ओवैसी की बड़ी गलती बताया है. उन्होंने कहा, 'अब्दुल अल्लाह का नाम है. इन्होंने यह बोलकर बड़ी खता कर दी.'

हमें मारने की कोशिश की गई: आजम खान

Advertisement

आजम खान ने पॉडकास्ट के दौरान अपने जेल के अनुभव, परिवार पर हुई कार्रवाई और खुद पर लगे आरोपों को लेकर भी खुलकर बात की. जेल में रहने के अनुभव पर आजम खान ने कहा कि उन्हें मजबूरी में जेल में रखा गया था. उन्होंने दावा किया कि उनका एनकाउंटर भी हो सकता था और उन्हें मारने तक की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि कोई उन्हें तोड़ नहीं पाया और न ही झुका सका लेकिन इसकी कोशिशें बहुत हुई थी.

उन्होंने यह भी कहा कि उन पर यह सब कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वे मुसलमान हैं. आजम खान ने तो यहां तक कहा कि उन्हें मुसलमान होने और यूनिवर्सिटी बनाने, दोनों की सजा मिली. आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय को लेकर भी बड़ा बयान दिया.

यह भी पढ़ें: मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सपा दफ्तर में सुंदरकांड पाठ, अखिलेश बोले- रूठे लोगों को मनाएंगे

चला दीजिए बुलडोजर: आजम खान

उन्होंने कहा कि अब वे चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी रहे ही नहीं और वह अथॉरिटी को पत्र लिखकर इससे अपना संबंध खत्म करने की बात कहेंगे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'बुलडोजर लाइए और सब तोड़ दीजिए. सब गिरा दीजिए, ताकि लोग देखें.'

आजम खान ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली और न ही कोई कट मनी ली. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है.

Advertisement

वहीं, अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश अगर उन्हें छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं लेकिन वे अखिलेश को नहीं छोड़ सकते. वहीं, मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाने को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने जयंती मनाई है.

---- समाप्त ----